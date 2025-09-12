Ne feledjük: ezt a tervet az ellenzék és a „mértékadó szakértők” kinevették – de az Orbán-kormány megvalósította

2010-ben a társadalom problémáit – a nyugdíjrendszer tarthatatlanságát, a negatív szocializációt és segélyezést, a státuszbiztonság hiányát – többek között a bérből és fizetésből élők, vagyis az adót és járulékot fizetők egyre csökkenő száma okozta.

Akkor a foglalkoztatottak aránya mindössze 55,3 százalékot ért el, azaz 3,7 millió ember dolgozott és adózott hazánkban, miközben a munkanélküliek aránya 11 százalék feletti, 473 ezer fő volt.

Ezt a fenntarthatatlan állapotot meg kellett szüntetni, s Magyarországon ki kellett építeni a munkaalapú társadalmat, hogy mindenki, aki dolgozni szeretne, munkát tudjon kapni, hiszen csak így lehetett elindulni a teljes foglalkoztatottság irányába.

A kormány álláspontja az volt, hogy az emberek munkából, ne segélyből éljenek.

A közfoglalkoztatás ennek a gondolkodásnak az első lépése lett. El kellett érni a teljes foglalkoztatottságot, ehhez pedig mindenkit be kellett vonni, azokat is, akik évek vagy évtizedek óta kívül voltak. A közfoglalkoztatást összekapcsolták az elsődleges munkaerőpiaccal, így egyre több ember tudott átjutni piaci állásba. Megteremtették annak feltételeit, hogy a közfoglalkoztatottak egyrészt oktatásban részesülhessenek, másrészt hogy részt vehessenek – közfoglalkoztatotti státuszuk elvesztése nélkül – az idénymunkákban is.