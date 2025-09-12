„Napi kukorék” – Orbán Viktor is reagált arra, hogy a Tisza teljes pánikmódba kapcsolt

Teljes pánikban a Tisza: el akarják hallgattatni a nemzeti konzultációt
Nem bírják elviselni, hogy a kormány nem engedi eltitkolni a valódi szándékaikat.
„A Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról” – fogalmazott a kormányfő.
„Napi kukorék” – kezdte Facebook-posztját Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amelyben beszámolt arról, hogy a Tisza Párt el akarja hallgattatni a nemzeti konzultációt. Mint fogalmazott a miniszterelnök,
a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról.”
Kommentben megjegyezte, „korábbi bejelentésük fényében nem meglepő, hogy nem tetszik nekik a nemzeti konzultáció. A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!”
Hozzátette, „ez olyan botrány, amely egy demokráciában nem maradhat következmények nélkül. Nem hagyjuk, hogy eltitkolják az adóemelési terveiket!”
