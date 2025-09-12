Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyarország nemzeti konzultáció Orbán Viktor

„Napi kukorék” – Orbán Viktor is reagált arra, hogy a Tisza teljes pánikmódba kapcsolt

2025. szeptember 12. 13:33

„A Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról” – fogalmazott a kormányfő.

2025. szeptember 12. 13:33
null

„Napi kukorék” – kezdte Facebook-posztját Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, amelyben beszámolt arról, hogy a Tisza Párt el akarja hallgattatni a nemzeti konzultációt. Mint fogalmazott a miniszterelnök, 

a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Kommentben megjegyezte, „korábbi bejelentésük fényében nem meglepő, hogy nem tetszik nekik a nemzeti konzultáció. A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!”

Hozzátette, „ez olyan botrány, amely egy demokráciában nem maradhat következmények nélkül. Nem hagyjuk, hogy eltitkolják az adóemelési terveiket!”

Készítettünk egy kalkulátort, amellyel kiszámolhatja, hogy ön mennyivel keresne kevesebbet. Eszközünket itt veheti használatba.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. szeptember 12. 14:12
Nap, mint nap látszik az intellektuális különbség Manfred Weber csicskája a Szaros és dr Orbán Viktor magyar miniszterelnök között és ez már a folyton részeg diósgyőri B közép és a romkocsmák kábszerködös népének is feltűnt. És ez deprimálja őket. Innentől rájönnek most sem lesznek Lenin fiúk, most sem lehetnek Szamuellyk.
Válasz erre
4
0
szantofer
2025. szeptember 12. 14:01
Kinek is van itt oka pánikolni? Ja, akinek van mit veszteni.
Válasz erre
1
3
statiszta
2025. szeptember 12. 14:00
"A Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról" KÖLTSÉGVETÉSRŐL, Peti, költségvetésről nem lehet NÉPSZAVAZÁST kiírni... de a vizitdíjról még népszavazás is volt, az akkori kormány ellen... Peti ne told fullba a kretént!
Válasz erre
3
0
massivement-4
2025. szeptember 12. 13:59
A narancskomcsik azzal vádolnak másokat, amit maguk tesznek. Most tele van szarva a trottyos MSZMP-s nyugdíjas állampárt és a narancsrákosisták gatyája. Bármi is a probléma, az soha nem nálunk van, hanem máshol. A Tiszánál, Prükszellnél, a románoknál. A német vasút de szar, a magyar nem is! Nincs is Németország, wifi sincs, csak mécses, de mi leszünk az EU új Szilikon-völgye! Európa haldoklik, Magyarország polgári naszád kanyarban előzve repülőrajtol keleti nyitással! Félig kész az ország, már csak újabb 4 év kell és akkor teljesen kész lesz :DDDDDDDDDDDDD
Válasz erre
3
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!