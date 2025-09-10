Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
túrázó Kishuta időszak útszakasz nyomvonal Országos Kéktúra térkép

Módosul a Kéktúra útvonala, ez áll a háttérben

2025. szeptember 10. 21:51

Az átmeneti kényelmetlenség után örülhetnek majd a túrázók.

2025. szeptember 10. 21:51
null

A Kéktúra hivatalos Facebook-oldalán tájékoztatta arról a túrázókat, hogy az elmúlt időszak legnagyobb nyomvonal-módosítására készülnek: az Országos Kéktúra legkeletibb szakaszán (OKT-27), 

Kishuta és Füzér között jelentősen megváltozik a nyomvonal szeptember 19-étől.

Mint írták, az előzmények több mint egy évre vezetnek vissza, amikor a Bózsva és Füzérkomlós közötti kerékpárút építése miatt 2024. augusztus 9-től módosult az Országos Kéktúra útvonala. Az érintett szakaszt kényszerűségből a Bózsva–Kisbózsva–Nyíri–Füzérkomlós között vezető közútra terelték, de ahogy akkor is jelezték, ez csupán ideiglenes megoldás volt.  

Jövő héten indul a munka

A bejegyzésből kiderült, hogy most érkezett el az idő, hogy a hosszasan egyeztetett, majd véglegesített új nyomvonalat ténylegesen, a terepen is kialakítsák. A munka jövő héten várhatóan keddtől csütörtökig zajlik majd, a változás pedig 2025. szeptember 19-től lép életbe.

A követőiknek azt ígérték, hogy részletekkel, a pontos hátérrel, képekkel, adatokkal és minden mással jövő hét pénteken jelentkeznek.

Végül megosztottak néhány információt az új szakaszról:

  • nagy mértékű, 20 km hosszú változásról van szó,
  • új településeket fog érinteni: Pálháza, Füzérradvány, Füzérkajata, Pusztafalu,
  • új bélyegző lesz Füzérradványban, a Bózsván lévő megszűnik (de ugyanoda lehet majd pecsételni),
  • az új nyomvonallal közel a felére csökkentették az aszfaltos útszakasz arányát,
  • a teljes szakasz 5,8 km-rel lesz hosszabb, nagyjából 300 m-rel több szinttel

– sorolták a posztban.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!