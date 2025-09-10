Módosul a Kéktúra útvonala, ez áll a háttérben

A Kéktúra hivatalos Facebook-oldalán tájékoztatta arról a túrázókat, hogy az elmúlt időszak legnagyobb nyomvonal-módosítására készülnek: az Országos Kéktúra legkeletibb szakaszán (OKT-27),

Kishuta és Füzér között jelentősen megváltozik a nyomvonal szeptember 19-étől.

Mint írták, az előzmények több mint egy évre vezetnek vissza, amikor a Bózsva és Füzérkomlós közötti kerékpárút építése miatt 2024. augusztus 9-től módosult az Országos Kéktúra útvonala. Az érintett szakaszt kényszerűségből a Bózsva–Kisbózsva–Nyíri–Füzérkomlós között vezető közútra terelték, de ahogy akkor is jelezték, ez csupán ideiglenes megoldás volt.

Jövő héten indul a munka

A bejegyzésből kiderült, hogy most érkezett el az idő, hogy a hosszasan egyeztetett, majd véglegesített új nyomvonalat ténylegesen, a terepen is kialakítsák. A munka jövő héten várhatóan keddtől csütörtökig zajlik majd, a változás pedig 2025. szeptember 19-től lép életbe.