„Mi nyíltan, ők sunyiban” – Szijjártó Péter lerántotta a leplet a Nyugat orosz olaj vásárlásáról

Erre válaszolva kifejtette:

Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül.”

„Teszik ezt azért, hogy olcsóbb olajat tudjanak vásárolni. Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk” – mutatott rá.

„Az energiavásárlás az egy fizikai kérdés. Onnan lehet energiahordozót vásárolni, ahonnan vezeték jön ide. És abban, hogy Magyarország ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az a tény, hogy az Európai Unió elutasította a segítségkérésünket arra, hogy a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljük, Horvátország pedig nem a hozzánk vezető alternatív csővezeték kapacitását növelte meg, hanem a szállításért fizetendő tranzitdíjat az európai értékek ötszörösére” – tette hozzá.

Szijjártó Péter a Tisza Párt adóterveivel kapcsolatos újságírói kérdésre reagálva azt mondta, hogy az emberek jogosan gondolták azt, hogy a magyar politikában (…) Gyurcsány Ferenc alá már senki nem fog süllyedni, a Tisza Pártnak azonban sikerült.

Gyurcsány Ferenc a választás után ismerte be kénytelen-kelletlen, hogy hazudott a választási kampány alatt, a Tisza Párt pedig bejelentette, hogy hazudik már most a választási kampány alatt. A Tisza Pártnak sikerült Gyurcsány Ferenc alá menni”

– fogalmazott.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

