„Mi nyíltan, ők sunyiban” – Szijjártó Péter lerántotta a leplet a Nyugat orosz olaj vásárlásáról

2025. szeptember 05. 15:13

A külügyminiszter szerint az európai kritikusok maguk is orosz kőolajat vásárolnak, csak ázsiai közvetítőkön keresztül.

2025. szeptember 05. 15:13
Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezetőt a magyar-azeri gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón Donald Trump amerikai elnök azon friss kijelentéséről is kérdezték, amelyben az orosz kőolaj vásárlásának beszüntetésére szólította fel az európai országokat.

Erre válaszolva kifejtette: 

Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül.”

„Teszik ezt azért, hogy olcsóbb olajat tudjanak vásárolni. Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk” – mutatott rá.

„Az energiavásárlás az egy fizikai kérdés. Onnan lehet energiahordozót vásárolni, ahonnan vezeték jön ide. És abban, hogy Magyarország ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az a tény, hogy az Európai Unió elutasította a segítségkérésünket arra, hogy a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljük, Horvátország pedig nem a hozzánk vezető alternatív csővezeték kapacitását növelte meg, hanem a szállításért fizetendő tranzitdíjat az európai értékek ötszörösére” – tette hozzá.

Szijjártó Péter a Tisza Párt adóterveivel kapcsolatos újságírói kérdésre reagálva azt mondta, hogy az emberek jogosan gondolták azt, hogy a magyar politikában (…) Gyurcsány Ferenc alá már senki nem fog süllyedni, a Tisza Pártnak azonban sikerült.

Gyurcsány Ferenc a választás után ismerte be kénytelen-kelletlen, hogy hazudott a választási kampány alatt, a Tisza Párt pedig bejelentette, hogy hazudik már most a választási kampány alatt. A Tisza Pártnak sikerült Gyurcsány Ferenc alá menni”

 – fogalmazott.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Gubbio
2025. szeptember 05. 16:19
Hazug világ - mint amikor az ördög igazat mond. Ezt kell lerombolnia az új, épülő világrendnek.
Tiszafa
2025. szeptember 05. 15:21
De jó, a Peti megint beolvasott. Elmondta azt amit eddig is mindenki tudott. De Ukrajna felé menő vezetékek csapjait mikor zárja már el a Kormány?!
