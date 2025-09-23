Menczer Tamás feltárta Magyar Péterék előtt a kegyetlen valóságot: Ki adná a nevét képviselőként a Tisza-adóhoz és a Tisza többi botrányához?

Összenőtt, ami összetartozik: Dobrev Klára máris beállt Magyar Péter mögé
A DK első embere Magyar Péter mentelmi jogának megtartását kéri az Európai Parlamenttől.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt képtelen lesz jelölteket állítani. Senki nem akarja vállalni Magyar Péter politikáját.
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy, a Patriótánál készült interjúban jogosan tette fel az ironikus kérdést, „Ki adná a nevét képviselőként a Tisza-adóhoz és a Tisza többi botrányához?”
A Tiszának nincsenek jelöltjei”
Emelte ki Menczer Tamás.
A kijelentéseket az országgyűlési képviselő azzal kapcsolatban tette, hogy a Tisza Pártnak ki kellene állítani 106, a választásokon induló képviselőt, de valószínűtlennek tűnik, hogy bárki is csatlakozna Magyar Péterékhez.
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága ma szavaz arról, hogy felfüggeszti-e öt képviselő, köztük Magyar Péter mentelmi jogát.
Most vagy hoznak régi szocikat, meg régi DK-sokat, akik már ezerszer leszerepeltek”
– elemezte a Tisza Párt opcióit Menczer Tamás.
A kommunikációs igazgató kifejtette, hogy ha egy pártnak egy térségben nincs jelöltje, akkor nekik az ott élő emberek nem fontosak.
„A kutya se akar Magyar Péterhez csatlakozni” – zárta a megszólalását Menczer Tamás.
Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI
***