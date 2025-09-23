Ft
Menczer Tamás Magyar Péterék Tisza Pár Tisza-adó Fidesz

Menczer Tamás feltárta Magyar Péterék előtt a kegyetlen valóságot: Ki adná a nevét képviselőként a Tisza-adóhoz és a Tisza többi botrányához?

2025. szeptember 23. 11:04

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt képtelen lesz jelölteket állítani. Senki nem akarja vállalni Magyar Péter politikáját.

2025. szeptember 23. 11:04
null

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy, a Patriótánál készült interjúban jogosan tette fel az ironikus kérdést, „Ki adná a nevét képviselőként a Tisza-adóhoz és a Tisza többi botrányához?”

A Tiszának nincsenek jelöltjei”

Emelte ki Menczer Tamás.

A kijelentéseket az országgyűlési képviselő azzal kapcsolatban tette, hogy a Tisza Pártnak ki kellene állítani 106, a választásokon induló képviselőt, de valószínűtlennek tűnik, hogy bárki is csatlakozna Magyar Péterékhez.

Kapcsolódó vélemény

Jászberényi József

Facebook

Idézőjel

Magyar Péter az utóbbi napokban különösen aktív a közösségi médiában. Érthető, szokás szerint terelni akar

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága ma szavaz arról, hogy felfüggeszti-e öt képviselő, köztük Magyar Péter mentelmi jogát.

Most vagy hoznak régi szocikat, meg régi DK-sokat, akik már ezerszer leszerepeltek”

– elemezte a Tisza Párt opcióit Menczer Tamás. 

A kommunikációs igazgató kifejtette, hogy ha egy pártnak egy térségben nincs jelöltje, akkor nekik az ott élő emberek nem fontosak.

„A kutya se akar Magyar Péterhez csatlakozni” – zárta a megszólalását Menczer Tamás.

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 23. 12:29
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. szeptember 23. 11:44
Nincs párt csak szekta! Szekta a parlamentben? Soha!
Válasz erre
3
0
tippan
2025. szeptember 23. 11:41
Van sok ostoba híve, majd választ közülük.
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 23. 11:26 Szerkesztve
Z. Poloska hazudik!!! Mindenben a brüsszeli Néppárt utasításait kell teljesíteniük... amennyiben megnyernék a választást... Innentől meg tök mindegy, hogy mit hazudozik a hazaáruló bosszúálló pszichopata ügynök!!! Már mindenki tudja róla, hogy egy aljadék fos!!! 💯❗🤮 Nem véletlenül van állandóan idegállapotba!!! 💯😆😝❗
Válasz erre
2
0
