Menczer Tamás feltárta Magyar Péterék előtt a kegyetlen valóságot: Ki adná a nevét képviselőként a Tisza-adóhoz és a Tisza többi botrányához?

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy, a Patriótánál készült interjúban jogosan tette fel az ironikus kérdést, „Ki adná a nevét képviselőként a Tisza-adóhoz és a Tisza többi botrányához?”

A Tiszának nincsenek jelöltjei”

Emelte ki Menczer Tamás.

A kijelentéseket az országgyűlési képviselő azzal kapcsolatban tette, hogy a Tisza Pártnak ki kellene állítani 106, a választásokon induló képviselőt, de valószínűtlennek tűnik, hogy bárki is csatlakozna Magyar Péterékhez.