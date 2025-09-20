Ft
Szabó Zsolt rendőrkapitány gyász tragédia

Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról

2025. szeptember 20. 11:29

Visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából

2025. szeptember 20. 11:29
null
Rétvári Bence
Rétvári Bence
Facebook

„Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról. Együttérzésemet fejezem ki az elhunyt családjának, szeretteinek, munkatársainak. 

Visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából. Egy tragédia kapcsán a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt.”

Nyitókép forrása: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

