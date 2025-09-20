Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya
A hírt a település polgármestere jelentette be.
Visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából
„Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról. Együttérzésemet fejezem ki az elhunyt családjának, szeretteinek, munkatársainak.
Ezt is ajánljuk a témában
A hírt a település polgármestere jelentette be.
Visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából. Egy tragédia kapcsán a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt.”
Nyitókép forrása: Márki-Zay Péter Facebook-oldala