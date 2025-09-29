Meglepő helyen és szerepben tűnt fel Lakatos Márk

Most azonban egészen váratlan helyen került elő a neve: szeptember 20-án a veszprémi Kabóca Bábszínház mutatta be új évadának egyik különleges előadását, a Táncoló festmények 2. című produkciót, amelynek alkotói között szövegíróként Lakatos Márk is szerepel. A bábszínház megerősítette, hogy a stylist valóban részt vett az előadás létrehozásában.

„Lakatos Márk nem a színház munkatársaként, hanem Ladányi Andrea alkotótársaként vett részt a produkcióban, szövegírói feladatokat vállalva” – közölte az intézmény sajtóosztálya.

Ladányi Andrea, Harangozó Gyula-díjas érdemes művész, a bábszínház vezető koreográfusa és művészeti tanácsadója támogatja Lakatos Márkot ebben az új, kreatív folyamatban. Közös munkájuk 2024-ben indult, amikor a veszprémi társulat elindította a 12 éven felülieknek szóló Táncoló festmények sorozatot – olvasható a cikkben.