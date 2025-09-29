Ft
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Meglepő helyen és szerepben tűnt fel Lakatos Márk

Meglepő helyen és szerepben tűnt fel Lakatos Márk

2025. szeptember 29. 13:00

A stylist a botránya kirobbanása óta visszavonultan él.

2025. szeptember 29. 13:00
null

Ismert, Ábrahám Róbert még 2024 őszén vádolta meg azzal Lakatos Márkot, hogy a lakásán egy kiskorú, állami gondozott fiú ellen szexuális bűntettet hajtott végre, azonban a nyomozás elévülés miatt lezárult. A Blikk hétfői cikke szerint a stylist a botrány kirobbanása óta visszavonultan él, és a nála 26 évvel fiatalabb, kubai származású párjával titokban össze is házasodott Koppenhágában. Közösségi felületein hónapok óta nem osztott meg új bejegyzést, csupán időnként rövid Instagram-sztorikban jelentkezik divattal és öltözködéssel kapcsolatos tartalmakkal.

Most azonban egészen váratlan helyen került elő a neve: szeptember 20-án a veszprémi Kabóca Bábszínház mutatta be új évadának egyik különleges előadását, a Táncoló festmények 2. című produkciót, amelynek alkotói között szövegíróként Lakatos Márk is szerepel. A bábszínház megerősítette, hogy a stylist valóban részt vett az előadás létrehozásában.

„Lakatos Márk nem a színház munkatársaként, hanem Ladányi Andrea alkotótársaként vett részt a produkcióban, szövegírói feladatokat vállalva” – közölte az intézmény sajtóosztálya.

Ladányi Andrea, Harangozó Gyula-díjas érdemes művész, a bábszínház vezető koreográfusa és művészeti tanácsadója támogatja Lakatos Márkot ebben az új, kreatív folyamatban. Közös munkájuk 2024-ben indult, amikor a veszprémi társulat elindította a 12 éven felülieknek szóló Táncoló festmények sorozatot – olvasható a cikkben.

Nyitókép: Képmetszet

