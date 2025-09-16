Neveket akar hallani Juszt László: nagyon nem volt elragadtatva Orbán beszédétől
„Nem ártott volna, ha a két jeles megszólaló konkrétumokkal is szolgál” – írta Juszt László.
Végtelenül unom az állandó önfényezést, ami ráadásul hamis.
„Az év elején azt mondta Orbán, hogy minden nyugdíjas kap egy kártyát, amelyre a vásárlásaik alkalmával rákerül az áfa, s ezt – »az én számításaim szerint, úgy havi 12-15.000 forintot levásárolhatják«. Hozzátette, ez évvégére ez az összeg elérheti a 150.000 forintot.
Azután erről szép csendben megfeledkeztek a kormányban is a nyugdíjas szervezetekben is, a média környékén is.
Jött helyette az, hogy »Minden Magyarországon élő, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy 30 000 forint értékű élelmiszer-utalványt kap az államtól« – erősítette meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
Megalázó és undorító, amit ezek művelnek.”
