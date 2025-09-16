Ft
Megalázó és undorító, amit ezek művelnek

2025. szeptember 16. 06:43

Végtelenül unom az állandó önfényezést, ami ráadásul hamis.

2025. szeptember 16. 06:43
null
Juszt László
Juszt László
„Az év elején azt mondta Orbán, hogy minden nyugdíjas kap egy kártyát, amelyre a vásárlásaik alkalmával rákerül az áfa, s ezt – »az én számításaim szerint, úgy havi 12-15.000 forintot levásárolhatják«. Hozzátette, ez évvégére ez az összeg elérheti a 150.000 forintot.
Azután erről  szép csendben megfeledkeztek a kormányban is a nyugdíjas szervezetekben is, a média környékén is.

Jött helyette az, hogy »Minden Magyarországon élő, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy 30 000 forint értékű élelmiszer-utalványt kap az államtól« – erősítette meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Megalázó és undorító, amit ezek művelnek.”

Fotó: képmentés

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Syr Wullam
2025. szeptember 16. 10:18
Valahogy nem úgy néz ki a bácsi, mint akinek segély kell a napi betevő előteremtéséhez. 😁
Obsitos Technikus
2025. szeptember 16. 09:58
Bevallom, most, hogy hanyagolták a szemlézésből Dr.Dr. Juszt Lajos hentesinasból három hetes pártiskolán miniszterhelyettessé avanzsált tótumfaktum elvtárs kontraszelektált debil fiacskáját, szép csendben meg is feledkeztem erről a vemhesnyúl-tolvaj komcsi disznószarról.
krokodilgenya
2025. szeptember 16. 09:57
Te vagy undorító dagadt kommunista disznó.
gullwing
2025. szeptember 16. 09:55
Az vagy komcsi disznó UNDORÍTÓ! Lassan a disznóólban sem lesz helyed bolsi patkány szar!
