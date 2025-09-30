Meg sem lepődünk: a szakértő szerint így menekül a saját hibája elől Magyar Péter

Az sem újszerű védekezés a saját hibája elől menekülni próbáló Tisza-elnöktől az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint, hogy a Fideszre fogja ezt a kudarcát is.

Háromszáz embert egy olyan párt, amely egyes baloldali közvélemény-kutatások szerint utcahosszal vezet a kormánypártok előtt, egy-két hét leforgása alatt kellene, hogy találjon.

Az elemző ennél a pontnál arra is figyelmeztetett, hogy mindez egy mélyebb, a Tisza Párt szempontjából súlyosabb kérdésre is felhívja a figyelmet: a kormányzóképességre.

A szakértő szerint Magyar Péter beismerte: azért kellett elhalasztani ismét az egyéni választókerületi jelöltek bemutatását, mert jelenleg nem áll rendelkezésre körzetenként három alternatíva.

„A kontextus ugyanis nem kedvez a Tisza Pártnak: miért akarna újdonsült politikus lenni Magyar Péter mellett több száz ember, amikor Tarr Zoltán arról beszél, hogy »választást kell nyerni, utána mindent lehet«?”