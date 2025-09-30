Ft
Tisza Párt felmérés hiba Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor kudarc miniszterelnök kormányzóképesség

Meg sem lepődünk: a szakértő szerint így menekül a saját hibája elől Magyar Péter

2025. szeptember 30. 09:11

Az Alapjogokért Központ kutatási elemzője kiemelte, hogy a Tisza nem rendelkezik olyan képeségekkel és szakembergárdával, ami a stabil politikai munkához szükséges.

2025. szeptember 30. 09:11
null

„Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett, amatőr, de annál fájóbb hibát vétett: állítása szerint a jelölteket azért mutatja be később, mert így a közvéleménynek kevesebb ideje lesz a rossz arcukat megismerni, ami, lássuk be, nem okos érv azok után, hogy 

a Tisza Párt alelnökétől már tudni lehet, hogy nem fognak semmit sem elárulni valódi kormányzati terveikből a választásig”

 – mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Tóth Erik.

Az sem újszerű védekezés a saját hibája elől menekülni próbáló Tisza-elnöktől az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint, hogy a Fideszre fogja ezt a kudarcát is. 

Háromszáz embert egy olyan párt, amely egyes baloldali közvélemény-kutatások szerint utcahosszal vezet a kormánypártok előtt, egy-két hét leforgása alatt kellene, hogy találjon.

Az elemző ennél a pontnál arra is figyelmeztetett, hogy mindez egy mélyebb, a Tisza Párt szempontjából súlyosabb kérdésre is felhívja a figyelmet: a kormányzóképességre.

A szakértő szerint Magyar Péter beismerte: azért kellett elhalasztani ismét az egyéni választókerületi jelöltek bemutatását, mert jelenleg nem áll rendelkezésre körzetenként három alternatíva.

„A kontextus ugyanis nem kedvez a Tisza Pártnak: miért akarna újdonsült politikus lenni Magyar Péter mellett több száz ember, amikor Tarr Zoltán arról beszél, hogy »választást kell nyerni, utána mindent lehet«?”

Ez annak a beismerése, hogy aki a Tisza jelöltje szeretne lenni, annak végig kell hazudnia az áprilisig tartó kampányidőszakot”

 – jegyezte meg Tóth Erik.

A kutatási igazgató arra is kitért a lapnak, hogy aggályosnak tartja, hogy a pártot egy olyan ember vezeti, aki forrófejűsége miatt előbb a családját, majd a politikai közösségét, de a barátnőjét és harcostársait is elárulta már, sőt, attól sem riadt vissza, hogy egy szórakozóhelyen történt, számára kellemetlen incidens után egy telefont dobjon a Dunába.

Tóth leszögezte, hogy 

a stabil politikai munkához megbízható parlamenti többségre, jól működő államapparátusra, megfelelő szakminiszterekre és rengeteg olyan képességre van szükség, amivel a Tisza nem rendelkezik.

A szakértő felhívta arra a figyelmet, hogy nem véletlen, hogy a Donald Trump közvélemény-kutatója által bemutatott számok szerint 

a megkérdezettek 51 százaléka számít a Fidesz–KDNP győzelmére,

 és – ami legalább ennyire fontos – inkább Orbán Viktort szeretnék miniszterelnökként látni, mintsem Magyar Pétert. 

Tóth Erik szerint ennek számos dimenziója van, melyek közül kiemelte, hogy a kormánypártok nyáron tempót és stratégiát váltottak.

A miniszterelnök vezetésével bemutatják, hogy a nemzeti alternatíva folyamatos megújulásra képes politikai közösség, amely perspektívát és víziót is tud adni. A Fidesz azért is nyerte meg a nyarat, és azért vesztette el a Tisza, mert előbbi politikai innovációkat, utóbbi azonban csak az elmúlt évtizedek baloldali megoldásait tudta felmutatni – magyarázta az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zozo1971
2025. szeptember 30. 10:18
Miért van hadügy miniszter jelolt Ruszin Van egészség ügy Kulja Van oktatás Bodis Külügy Kollár Igazságügy Tar Kultura inovácio Roka A többit a miniszter elnök ( Magyar Péter) is el tudja látni
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 30. 09:50
"Az Alapjogokért Kutatási Központ elemzője kiemelte, hogy a Tisza nem rendelkezik olyan képességekkel és szakembergárdával, ami a stabil politikai munkához szükséges." Elismerésem! Igazán tapintatosan lett megfogalmazva a mellbevágó valóság: a totális alkalmatlanság! A magyarság tragédiája, hogy ellenzéki vezérként, ugyancsak az alkalmatlanságával küszködő alakot tol a képünkbe a magyarellenes média, akit még csak száműzni sem lehet, mert nincs, aki helyére léphetne... -pedig a társadalmunk, a magyarság érdeke lenne, hogy az alkalmatlanságát többszörösen bizonyító Magyar Pétert visszakényszerítse kisded játékához, a búj-búj zöld-ág bújócskához a lánykák lába között, hogy frusztráltságát levezethesse!
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. szeptember 30. 09:38
Drága,közpénz-Erik,ti 15 éve hazudjátok le a csillagos eget is az állampárt érdekében…🤮
Válasz erre
0
1
bagira004
2025. szeptember 30. 09:29
Poloskás pártja választáson minek indul , titkolja mit akar mert a nép ellensége programja ország a nép kifosztása , ezt Brüsszelben írják meg . Poloskás nem más mint külföldi érdekek végrehajtója . Gyurcsányné a Brüsszel által támogatott , lehet hogy ez is a titkot közt van leírva . Ha ezek győznek a vöröskakas fellángol.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!