Meg sem lepődünk: a szakértő szerint így menekül a saját hibája elől Magyar Péter

Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
Az Alapjogokért Központ kutatási elemzője kiemelte, hogy a Tisza nem rendelkezik olyan képeségekkel és szakembergárdával, ami a stabil politikai munkához szükséges.
„Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett, amatőr, de annál fájóbb hibát vétett: állítása szerint a jelölteket azért mutatja be később, mert így a közvéleménynek kevesebb ideje lesz a rossz arcukat megismerni, ami, lássuk be, nem okos érv azok után, hogy
a Tisza Párt alelnökétől már tudni lehet, hogy nem fognak semmit sem elárulni valódi kormányzati terveikből a választásig”
– mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Tóth Erik.
Az sem újszerű védekezés a saját hibája elől menekülni próbáló Tisza-elnöktől az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint, hogy a Fideszre fogja ezt a kudarcát is.
Háromszáz embert egy olyan párt, amely egyes baloldali közvélemény-kutatások szerint utcahosszal vezet a kormánypártok előtt, egy-két hét leforgása alatt kellene, hogy találjon.
Az elemző ennél a pontnál arra is figyelmeztetett, hogy mindez egy mélyebb, a Tisza Párt szempontjából súlyosabb kérdésre is felhívja a figyelmet: a kormányzóképességre.
A szakértő szerint Magyar Péter beismerte: azért kellett elhalasztani ismét az egyéni választókerületi jelöltek bemutatását, mert jelenleg nem áll rendelkezésre körzetenként három alternatíva.
„A kontextus ugyanis nem kedvez a Tisza Pártnak: miért akarna újdonsült politikus lenni Magyar Péter mellett több száz ember, amikor Tarr Zoltán arról beszél, hogy »választást kell nyerni, utána mindent lehet«?”
Ez annak a beismerése, hogy aki a Tisza jelöltje szeretne lenni, annak végig kell hazudnia az áprilisig tartó kampányidőszakot”
– jegyezte meg Tóth Erik.
A kutatási igazgató arra is kitért a lapnak, hogy aggályosnak tartja, hogy a pártot egy olyan ember vezeti, aki forrófejűsége miatt előbb a családját, majd a politikai közösségét, de a barátnőjét és harcostársait is elárulta már, sőt, attól sem riadt vissza, hogy egy szórakozóhelyen történt, számára kellemetlen incidens után egy telefont dobjon a Dunába.
Tóth leszögezte, hogy
a stabil politikai munkához megbízható parlamenti többségre, jól működő államapparátusra, megfelelő szakminiszterekre és rengeteg olyan képességre van szükség, amivel a Tisza nem rendelkezik.
Deutsch Tamás szerint az Európai Parlament egyértelmű üzenetet küldött: ha valaki Brüsszel politikai bábja, akkor lopást, botrányt és törvényszegést is büntetlenül megúszhat.
A szakértő felhívta arra a figyelmet, hogy nem véletlen, hogy a Donald Trump közvélemény-kutatója által bemutatott számok szerint
a megkérdezettek 51 százaléka számít a Fidesz–KDNP győzelmére,
és – ami legalább ennyire fontos – inkább Orbán Viktort szeretnék miniszterelnökként látni, mintsem Magyar Pétert.
Tóth Erik szerint ennek számos dimenziója van, melyek közül kiemelte, hogy a kormánypártok nyáron tempót és stratégiát váltottak.
A miniszterelnök vezetésével bemutatják, hogy a nemzeti alternatíva folyamatos megújulásra képes politikai közösség, amely perspektívát és víziót is tud adni. A Fidesz azért is nyerte meg a nyarat, és azért vesztette el a Tisza, mert előbbi politikai innovációkat, utóbbi azonban csak az elmúlt évtizedek baloldali megoldásait tudta felmutatni – magyarázta az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
A mostani eredményekből legfeljebb pillanatképet lehet kapni, de arra egyáltalán nem alkalmasak, hogy ezekből következtetni lehessen a jövő tavaszi választás végeredményére – derült ki csütörtökön.
Lelassult az ellenzéki párt támogatottságának növekedése a Tisza-adó botrány miatt.