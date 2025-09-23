Deutsch Tamás feltárta az igazságot Magyar Péter mentelmi ügyében: „Ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet”

Emlékeztetett, Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen a „teljesen felháborító magatartásával” botrányt okozott. „Csatakrészegen, fiatal lányok lába között kúszott-mászott” – fogalmazott. Többek elmondása szerint szexuális ajánlatokat tett az ott szórakozó hölgyeknek – mondta. „A botrányos magatartását egy telefonon keresztül rögzítő vendéggel dulakodott, majd a dulakodás végén ellopta az ő botrányos viselkedését a telefonján rögzítő vendég telefonját. Részegen elbotorkált a közeli Duna-partra, és ott a Dunába dobta a telefont. Majd pedig, a traktor féknyomos nadrágjával szépen eltántorgott, elhúzott a helyszínről” – fogalmazott. Ez egy napnál világosabb, teljesen egyértelmű, köztörvényes bűncselekmény – szögezte le.

„ mai döntés azt jelenti, hogy Magyar Péter brüsszeli tartótisztjei úgy döntöttek, hogy ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet”

– fogalmazott Deutsch Tamás, majd így folytatta: „ha Brüsszel embere vagy, akkor büntetlenül, törvénytelenül felveheted a saját feleségeddel folytatott beszélgetést és nem lesz ennek semmilyen jogi következménye. Ha Brüsszel embere vagy, akkor a jogi bizottság döntése azt üzeni, hogy bennfentes kereskedelemmel több tízmilliós vagyonra, gazdagodásra tehetsz szert, és hiába törvénytelen mindez, ha Brüsszel embereként viselkedsz, akkor a hajad szála sem görbül, akkor mindent megtehetsz, akkor nem lesz mindennek büntetőjogi következménye – közölte.

A jogi szakbizottságban megszületett döntés nem jogi, hanem egy piszkos politikai döntés. Mindezeken túlmutatóan pedig egy arcátlan politikai támadás a magyar szuverenitás ellen – szögezte le.

„Magyar Péternek mától papírja van arról, hogy ő egy fogott ember. Brüsszel által fogott ember. Egy olyan ember, aki csak úgy úszhatja meg a büntetőjogi felelősségre vonást, ha mindenben Brüsszel szándékának, akaratának, utasításának, politikai akaratának megfelelően jár el” – tette hozzá.