brüsszeli Magyar Péternek Deutsch Tamás mentelmi jog Dobrev Klára

Deutsch Tamás feltárta az igazságot Magyar Péter mentelmi ügyében: „Ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet”

2025. szeptember 23. 15:00

Deutsch Tamás szerint az Európai Parlament egyértelmű üzenetet küldött: ha valaki Brüsszel politikai bábja, akkor lopást, botrányt és törvényszegést is büntetlenül megúszhat.

2025. szeptember 23. 15:00
null

Az Európai Parlamentben a Manfred Weber-féle Európai Néppárt (EPP) és a teljes brüsszeli bagázs, a brüsszeli hatalmi koalíció úgy döntött, hogy Brüsszel embere, a Brüsszel által kinézett báb, Magyar Péter helytartójelölt Magyarországot illetően megúszhatja a büntetőjogi felelősségre vonást a lopási ügyében – jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője Brüsszelben kedden.

Azzal kapcsolatban, hogy az EP jogi bizottság (JURI) kedden, zárt ülésen elutasította Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményező kérelmeket, Deutsch Tamás azt mondta: 

mivel Magyar Péter, a kinézett báb, Brüsszel embere, ezért születhetett meg az EP jogi bizottságának „hajmeresztő és nonszensz” döntése.

Emlékeztetett: Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, európai uniós képviselőjének a mentelmi joga felfüggesztését köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt kellett Magyarország legfőbb ügyészének kezdeményeznie.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ma az Európai Parlamentben Manfred Weberék és a néppárti, szocialista, kommunista, zöld, liberális brüsszeli hatalmi bagázs úgy döntött, hogy Magyar Péter Brüsszel embereként megúszhatja a lopási ügyet” – fogalmazott.

Szavai szerint a döntés nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az Európai Parlament, a mentelmi jogra vonatkozó írott szabályokat megsértve, ahhoz segédkezik, hogy egy köztörvényes bűncselekményt elkövető politikust kimenekítsenek a büntetőjogi felelősségre vonás alól. 

Magyar Péter gyáván és törvénytelenül a mentelmi joga mögé bújik annak érdekében, hogy ne kelljen felelnie a tetteiért, ne kelljen azért büntetőjogi felelősséget vállalnia, hogy lopás bűncselekményét követte el

– jelentette ki a fideszes politikus.

Emlékeztetett, Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen a „teljesen felháborító magatartásával” botrányt okozott. „Csatakrészegen, fiatal lányok lába között kúszott-mászott” – fogalmazott. Többek elmondása szerint szexuális ajánlatokat tett az ott szórakozó hölgyeknek – mondta. „A botrányos magatartását egy telefonon keresztül rögzítő vendéggel dulakodott, majd a dulakodás végén ellopta az ő botrányos viselkedését a telefonján rögzítő vendég telefonját. Részegen elbotorkált a közeli Duna-partra, és ott a Dunába dobta a telefont. Majd pedig, a traktor féknyomos nadrágjával szépen eltántorgott, elhúzott a helyszínről” – fogalmazott. Ez egy napnál világosabb, teljesen egyértelmű, köztörvényes bűncselekmény – szögezte le.

„ mai döntés azt jelenti, hogy Magyar Péter brüsszeli tartótisztjei úgy döntöttek, hogy ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet”

– fogalmazott Deutsch Tamás, majd így folytatta: „ha Brüsszel embere vagy, akkor büntetlenül, törvénytelenül felveheted a saját feleségeddel folytatott beszélgetést és nem lesz ennek semmilyen jogi következménye. Ha Brüsszel embere vagy, akkor a jogi bizottság döntése azt üzeni, hogy bennfentes kereskedelemmel több tízmilliós vagyonra, gazdagodásra tehetsz szert, és hiába törvénytelen mindez, ha Brüsszel embereként viselkedsz, akkor a hajad szála sem görbül, akkor mindent megtehetsz, akkor nem lesz mindennek büntetőjogi következménye – közölte.

A jogi szakbizottságban megszületett döntés nem jogi, hanem egy piszkos politikai döntés. Mindezeken túlmutatóan pedig egy arcátlan politikai támadás a magyar szuverenitás ellen – szögezte le.

„Magyar Péternek mától papírja van arról, hogy ő egy fogott ember. Brüsszel által fogott ember. Egy olyan ember, aki csak úgy úszhatja meg a büntetőjogi felelősségre vonást, ha mindenben Brüsszel szándékának, akaratának, utasításának, politikai akaratának megfelelően jár el” – tette hozzá.

Azzal összefüggésben, hogy az EP JURI bizottsága kedden szavazott Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője, valamint Ilaria Salis, az Európai Baloldal EP-képviselője európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről is, Deutsch Tamás azt mondta, a JURI-bizottság annak rendje és módja szerint Dobrev Klárát és az olasz antifa-aktivistát is kimenekítette a büntetőjogi felelősségre vonás alól.

A brüsszeli hatalmi erők döntése azt üzeni egész Európának, „ha az én emberem vagy, ha mindenben úgy viselkedsz, ahogy ezt én akarom, ha nem a saját országod, nemzeted érdekét képviseled, hanem Brüsszel érdekét képviseled, ha kell a saját hazáddal, a saját nemzeteddel szemben, a saját országodban, akkor elkövetheted a lopás köztörvényes bűncselekményét, a hajad szála sem görbül. Kimenekítünk a büntetőjogi jogkövetkezmények alól” – közölte.

Mi hiszünk a törvények előtti egyenlőségben, mi úgy gondoljuk, hogy a politikusra is ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak. A büntetőjogi jogkövetkezményekkel ugyanúgy szembe kell nézniük, mint bármely magyar honpolgárnak. Brüsszel másképpen gondolkodik, ha valaki kiszolgálja Brüsszel érdekeit, akkor büntetőjogi mentességet ad. Ilaria Salisnak, Dobrev Klárának meg Magyar Péternek is”

 – tette hozzá nyilatkozatában Deutsch Tamás.

(MTI)

Nyitókép: Kovács Attila / MTI

***

 

Totenkopf
2025. szeptember 23. 15:42
„Ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet” Ha pedig fideszes vagy, lophatsz, csalhatsz, hazudhatsz, büntetlenül ronthatsz meg gyerekeket, vihetsz csődbe egy országot és mutogathatsz másokra.
nogradi
2025. szeptember 23. 15:34
egyes kormánytagok még az életükben nem dolgoztak, beestek a parlamentbe oszt az adófizetők pénzén milliárdosok lettek hungarikum!
csulak
2025. szeptember 23. 15:33
miert nem perlik be a jogi bizottsagot ,hogy bunozoket vedelmez ?
nogradi
2025. szeptember 23. 15:32
Most angolul is Tompi.
