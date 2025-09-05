Ismét nagy bajba került Magyar Péter tiktokos rajongója, aki át akarta szúrni a magyar kormányfő torkát

De kicsoda Torda Dávid?

Alapesetben még nem lenne komoly hírértéke, hogy egy tiktokker hamis termékeket árul és mások nemtetszésüket fejezik ki ezzel kapcsolatban. Az már komolyabb viszont, hogy Torda Dávid rendkívül népszerű a platformon, hiszen 408 (!) ezren követik a TikTokon, videóira pedig eddig összességében több mint 14 millió like érkezett. Hogy miért, az persze már egy másik kérdés. Torda gyakran beszél követőinek a politikáról, sosem rejtette véka alá, hogy mennyire gyűlöli a Fideszt és a jelenlegi kormányzatot és teljes mellszélességgel kiáll Magyar Péter mellett – még egy kormányfő elleni merénylettel is viccelődött.