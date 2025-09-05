Ft
09. 05.
péntek
NAV Torda Dávid tiktokker Magyar Péter Mandiner

Ismét nagy bajba került Magyar Péter tiktokos rajongója, aki át akarta szúrni a magyar kormányfő torkát

2025. szeptember 05. 15:40

A Mandiner írt róla először, hogy a tiktokker hamis parfümökkel üzletelhet, ezért már a NAV is nyomoz.

2025. szeptember 05. 15:40
Torda Dávid és Magyar Péter

Eljárást indíthat a NAV Torda Dávid tiktokker ellen. A népszerű influenszer hamis parfümök megvételére buzdította több százezres követőtáborát. Torda neve onnan is ismerős lehet, hogy tavaly Magyarék eredményváróján élő adásban, gyilkossággal fenyegetőzve és zsidózó kijelentéseket téve fejezte ki, mennyire gyűlöli a kormánypárti politikusokat.

A Mandiner korábban már beszámolt róla, a Dekantdynasty vezetője, Strébl Attila töltötte fel TikTok-csatornájára, hogy 

Torda Dávid, a Tisza leglelkesebb rajongója hamis termékekkel seftel az interneten. A parfümőr szerint a hamis parfümöknek komoly veszélye van, ugyanis ezek nincsenek bevizsgálva. Szavai szerint, mire egy parfüm legálisan a boltok polcaira kerülhet, szigorú vizsgálatokon kell átesnie. 

De kicsoda Torda Dávid?

Alapesetben még nem lenne komoly hírértéke, hogy egy tiktokker hamis termékeket árul és mások nemtetszésüket fejezik ki ezzel kapcsolatban. Az már komolyabb viszont, hogy Torda Dávid rendkívül népszerű a platformon, hiszen 408 (!) ezren követik a TikTokon, videóira pedig eddig összességében több mint 14 millió like érkezett. Hogy miért, az persze már egy másik kérdés. Torda gyakran beszél követőinek a politikáról, sosem rejtette véka alá, hogy mennyire gyűlöli a Fideszt és a jelenlegi kormányzatot és teljes mellszélességgel kiáll Magyar Péter mellett – még egy kormányfő elleni merénylettel is viccelődött. 

A Magyar Nemzet szerint a Mandiner cikkét követően tett feljelentést Tényi István, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) került. Torda egyébként gyakran beszél követőinek a politikáról, sosem rejtette véka alá, hogy mennyire gyűlöli a Fideszt és teljes mellszélességgel kiáll Magyar Péter mellett. Az influenszer annyira kötődik az ellenzéki párthoz, hogy a Hősök terén megrendezett egyik tiszás eseményen sajtópasst is kapott a nyakába. 

Nyitókép: Facebook

