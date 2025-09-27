Nem várt helyről érkezik az atyai jótanács Hadházy Ákosnak: „Ha valaki csak a feltűnést és a botrányt keresi, előbb-utóbb elveszíti a hitelességét”

Hogyan vélekedik a keddi, ferenciek terei, Hadházy Ákos-féle tüntetésről?

Az elmúlt időszak hazai és nemzetközi hírei egyre jobban a közéletünk radikalizálódását és szélsőséges, indulatos politikai véleményformálási folyamatokat mutatnak. Valahol mindennek megálljt kell parancsolnunk, és most ebben a konkrét ügyben világosan ki kell mondanunk: szent helyen, pap ellen szóban vagy tettben fellépni méltatlan és elfogadhatatlan, függetlenül a politikai nézetektől.

Politikai vélemények kifejezésének kell, hogy legyen tere, de ezek módja és stílusa sohasem sértheti a vallási közösség méltóságát.

Ugyanakkor papként és a keresztény értelmiségi közösség vezetőjeként is úgy látom, hogy hívők és a tüntetők felé egyaránt azonos üzenetet kell küldenünk: a tisztelet, a békesség és a párbeszéd az egyetlen helyes út.

A bohóc tüzet kiált, és amikor az ügy komollyá válna, senki sem hallgat rá. Így van ez a politikában is: ha valaki csak a feltűnést és a botrányt keresi, előbb-utóbb elveszíti a hitelességét. A politikus felelőssége nem a zaj, nem a botrány, hanem a társadalom szolgálata. A választó nem a hangzavarra kíváncsi, hanem az érvekre és a gondolatokra. Nem arra van szükség, ki tud nagyobbat mondani a másik rovására, hanem arra, hogy ki képes igazán a közösség javát szolgáló megoldásokat kínálni. A tüntetés lehetőséget adna arra, hogy a társadalom tagjai elmondják aggodalmaikat és javaslataikat.