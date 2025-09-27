Ft
Hadházy Ákos Magyar Péter ellenzék színpad hétvége Orbán Viktor ország választás

Amikor a választópolgárok színvonalas és rátermett ellenzéket kívánnak, akkor szerintem nem pont erre gondolnak

2025. szeptember 27. 16:16

Magyar Péter egy karton Orbán Viktort cipel magával az országon keresztül-kasul. Hadházy Ákos pedig azzal tölti hetek óta a hétvégéit, hogy létráról kukucskál be egy magán telekre.

2025. szeptember 27. 16:16
null
Borbély Beáta
Facebook

„AZ ELLENZÉK KÉT KÉPBEN!

Magyar Péter egy karton Orbán Viktort cipel magával az országon keresztül-kasul és a színpadon beszélget vele. 

Hadházy Ákos pedig azzal tölti hetek óta a hétvégéit, hogy létráról kukucskál be egy magán telekre órákon keresztül.

Amikor a választópolgárok színvonalas és rátermett ellenzéket kívánnak, akkor szerintem nem pont erre gondolnak.”

Nyitókép: Borbély Beáta Facebook-oldala

Búvár Kund
2025. szeptember 27. 17:05
szanalmas.com
CirmoS
•••
2025. szeptember 27. 16:54 Szerkesztve
A drogos, öngyilkosságot színlelő wébercselédnek csak egy kartonból kivágott Orbán jut.....🤣🤣🤣🤣🤣 Ennek a zártosztályos elmebetegnek pontosan ez való, hiszen így senki nem mond ellent... A wébercselédet kerülni kell, ez a sértődött, frusztrált SENKI Orbán hátán szeretne valakinek látszani! Ezt nem szabad megengedni! Sokat elmond a takonycselédről, hogy nem is olyan régen még Orbánnak TAPSOLT, mindennel egyetértett, miután Varga J. lapátra tette és a kamulássaiból is repült, valahogy hirtelen rossz lett minden....érdekes!
states-2
2025. szeptember 27. 16:48
Viszont ebből az ellenzékből kijön egy teljes Lipótmező, és legalább 20 Napóleon. Ahogy ez a futóbolond áll egy papundekli Orbán mellett, az azért alighanem ad munkát rendesen az orvosoknak, pszichológusoknak, és egyéb mentális betegséget kutatónak.
sanya55-2
2025. szeptember 27. 16:47
Ezek beteg emberek, nem ellenzék.
