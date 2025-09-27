Orbán Viktor elárulta, hogyan került Trump a konyhájába (VIDEÓ)
A kormányfő Debrecenben beszélt erről.
Magyar Péter egy karton Orbán Viktort cipel magával az országon keresztül-kasul. Hadházy Ákos pedig azzal tölti hetek óta a hétvégéit, hogy létráról kukucskál be egy magán telekre.
„AZ ELLENZÉK KÉT KÉPBEN!
Magyar Péter egy karton Orbán Viktort cipel magával az országon keresztül-kasul és a színpadon beszélget vele.
Hadházy Ákos pedig azzal tölti hetek óta a hétvégéit, hogy létráról kukucskál be egy magán telekre órákon keresztül.
Amikor a választópolgárok színvonalas és rátermett ellenzéket kívánnak, akkor szerintem nem pont erre gondolnak.”
Nyitókép: Borbély Beáta Facebook-oldala
Kapcsolódó vélemény
Az Orbán-fóbia mögött meghúzódhat egy elfojtott rajongás, így ha a miniszterelnök nem hajlandó rád figyelni (miért is tenné?), akkor inkább megcsinálod papírmaséból.