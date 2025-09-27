„AZ ELLENZÉK KÉT KÉPBEN!

Magyar Péter egy karton Orbán Viktort cipel magával az országon keresztül-kasul és a színpadon beszélget vele.

Hadházy Ákos pedig azzal tölti hetek óta a hétvégéit, hogy létráról kukucskál be egy magán telekre órákon keresztül.

Amikor a választópolgárok színvonalas és rátermett ellenzéket kívánnak, akkor szerintem nem pont erre gondolnak.”

Nyitókép: Borbély Beáta Facebook-oldala