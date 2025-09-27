Már felismerik Németországban a magyart, aki maga mögé állította az embereket

„Kicsit muzsikálhattunk volna jobban” – mondta a szövetségi kapitány, miután kupát nyertünk a világ egyik legjobb csapata ellen
Szigorú, de igazságos?
Kuczora Csenge Európa-ligát és német Szuperkupát nyert első évében a Thüringer játékosaként. Idén még többet várnak el a Németországban légióskodó magyar kézilabdázótól, aki az Európa-bajnoki bronzéremhez hasonló eredményben bízik a világbajnokságon.
A tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott megkezdte felkészülését a november végén kezdődő világbajnokságra. Az első összetartás során kétszer is megmérkőzött az olimpiai 4. helyezett Svédországgal: előbb zárt kapuk mögött 33–27-es vereséget szenvedett, majd Tatabányán már közönség előtt 34–32-re nyerni tudott Golovin Vlagyimir csapata. A második meccs legjobbjának a Németországban légióskodó Kuczora Csengét választották meg, aki egymaga 7 gólt szerzett.
Nem vitás: a balátlövő rengeteget fejlődött, mióta tavaly a német Thüringer játékosa lett, mellyel ráadásul elkezdte gyűjtögetni a trófeákat is, hiszen
Nagyon szuper élmény volt az Európa-liga-győzelem, főleg, hogy ez volt a klub történetének első nemzetközi serlege”
– mondta Kuczora a Mandinernek. – „Fantasztikus érzés volt! Mi nem ugyanabban a városban lakunk, mint ahol edzünk és játszunk, de ennek ellenére mindkét településen nagy szeretettel fogadtak és megünnepeltek minket.”
Ezt fejelték meg azzal, hogy augusztusban a Blomberg-Lippe ellen a Szuperkupát is megszerezték a Thüringernek.
„Nyilván úgy kerültünk oda, hogy a Ludwigsburg nem tudott indulni, de mi úgy gondoltuk, megérdemeltük így is, hogy ott legyünk, úgyhogy mindent beleadtunk. A mérkőzés első fele nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de óriási erőket mozgósítottunk, és meg tudtuk fordítani. Ez a kupagyőzelem reméljük, nagy lendületet ad nekünk a bajnokságra is.”
Mindezek után – és a válogatottban nyújtott teljesítményét látva – bátran kijelenthető: Kuczora jól döntött, amikor tavaly Vácról Németországba igazolt.
„Sok mindenben fejlődtem már ennyi idő alatt is. Most már kicsit máshogy látom a kézilabdát, mert más feladataim vannak kint. Nyilván egyrészt azért, mert teljesen más ott a szerepem, bele kell szoknom még jobban. Már csak azért is, mert most már többet várnak el tőlem, mint az úgymond újonc évemben. Ehhez kell most felnőnöm, de tényleg mindenben segítenek kint, amiben csak tudnak.”
A Thüringer székhelye egy 200 ezres német város, Erfurt, de vajon hogyan kell elképzelni az ottani kézilabdakultúrát, mekkora a sportág népszerűsége? Kuczora erről is mesélt lapunknak.
„Abban a városban, ahol lakunk, nem szoktak megismerni, úgyhogy bátran mehetünk bármerre.
De Erfurtban sétálva ránk szoktak köszönni, ami nagyon jó érzés. Sokan járnak a mérkőzéseinkre, általában telt ház szokott lenni, főleg hétvégén, amikor sokkal többen érnek rá. Hatalmas a szurkolótábor, tényleg végig biztatnak minket, úgyhogy nagyon szeretem az atmoszférát.”
Az előző évadban bronzérmesként végeztek a Bundesligában (rájátszást rendeznek, a harmadik helyért pedig a Dortmundot győzték le), és idén is hasonló célokkal vágtak neki a bajnokságnak.
„Be kell jutnunk a rájátszásba, utána pedig menetelni, ameddig csak tudunk. Az Európa-ligában csoportkörösök vagyunk, szeretnénk onnan idén is továbbjutni – nyilván nehezebb lesz, mert címvédőként mindenki minket akar majd megverni, de szerintem meg tudjuk ugrani ezt a feladatot is.”
Hasonló cipőben járhat majd a válogatottal is a holland-német közös rendezésű vb-n: az Eb-bronzérmest ugyanis senki nem fogja félvállról venni…
„Nyilván ott van még a fejekben az Európa-bajnokság, gondolunk is rá, hogy milyen jó érzés volt érmet nyerni, és valami hasonló szeretnénk elérni a világbajnokságon is. De tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok munka kell hozzá, talán még többet is kell beletennünk, mint az Eb előtt. Azt nem érzem a csapaton, hogy nyomás lenne rajtunk, felszabadultan szeretnénk játszani, még ha most nem is hazai közönség előtt lesz a torna. Szerintem az Eb-bronzzal el tudtuk érni, hogy még többen álljanak be mögénk, és szurkoljanak nekünk. Bízom benne, hogy velük együtt képesek leszünk ismét jó eredményt elérni.”
