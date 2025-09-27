Már felismerik Németországban a magyart, aki maga mögé állította az embereket

Nagyon szuper élmény volt az Európa-liga-győzelem, főleg, hogy ez volt a klub történetének első nemzetközi serlege”

– mondta Kuczora a Mandinernek. – „Fantasztikus érzés volt! Mi nem ugyanabban a városban lakunk, mint ahol edzünk és játszunk, de ennek ellenére mindkét településen nagy szeretettel fogadtak és megünnepeltek minket.”

Ezt fejelték meg azzal, hogy augusztusban a Blomberg-Lippe ellen a Szuperkupát is megszerezték a Thüringernek.

„Nyilván úgy kerültünk oda, hogy a Ludwigsburg nem tudott indulni, de mi úgy gondoltuk, megérdemeltük így is, hogy ott legyünk, úgyhogy mindent beleadtunk. A mérkőzés első fele nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de óriási erőket mozgósítottunk, és meg tudtuk fordítani. Ez a kupagyőzelem reméljük, nagy lendületet ad nekünk a bajnokságra is.”