Magyar Péteren röhög az egész internet: ezek után már senki sem fogja komolyan venni az ígérgetéseit

Nagy bajban van Magyar Péter: már a kezdet kezdetén lebuktatta Dávid Dóra (VIDEÓ)
Magyar Péter minden politikusa kikotyog valamit.
Sokatmondó mém látott napvilágot.
Sebestyén Géza egy vicces mémet osztott meg a Facebook-oldalán Magyar Péter önellentmondó ígérgetéseiről.
A mém szövege a következő: „a Tisza 80 évre emelné a várható életkort a Telex beszámolója szerint. Másrészt egy mai huszonéves ha nem vesz ingatlant, akkor szerintük 25 évig kell csak albérletet fizetnie. Most akkor 80 évig fogunk élni, vagy 50?” – merül fel óhatatlanul is a kérdés a mém szerint.
Azonban nem ez az első eset, hogy lebuktak Magyar Péterék. Emlékezetes, a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.
Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.
Nemrég pedig Szánthó Miklós hívta fel arra a figyelmet, hogy a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. „Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Ruszin úr, tudom, hogy
nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának – de legalább ezt vallja be”
– fogalmazott az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter minden politikusa kikotyog valamit.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás