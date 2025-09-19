Magyar Péteren röhög az egész internet: ezek után már senki sem fogja komolyan venni az ígérgetéseit

Sebestyén Géza egy vicces mémet osztott meg a Facebook-oldalán Magyar Péter önellentmondó ígérgetéseiről.

A mém szövege a következő: „a Tisza 80 évre emelné a várható életkort a Telex beszámolója szerint. Másrészt egy mai huszonéves ha nem vesz ingatlant, akkor szerintük 25 évig kell csak albérletet fizetnie. Most akkor 80 évig fogunk élni, vagy 50?” – merül fel óhatatlanul is a kérdés a mém szerint.

Azonban nem ez az első eset, hogy lebuktak Magyar Péterék. Emlékezetes, a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.

Dőlnek ki a csontvázak a szekrényből