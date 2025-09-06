Ft
Aranyosi Péter Krúbi Majka Orbán Viktor

Magyar Péter szélsőbalos söpredéke Orbán Viktor vérét szomjazza

2025. szeptember 06. 18:53

Aranyosi, Majka és Krúbi a halálsoron találkozott össze. Az Orbán Viktor halálát kívánó soron. És aligha kérdés, hogy kit szeretnének hatalomba segíteni nemes gondolataikkal.

2025. szeptember 06. 18:53
Krúbi
Pósa Árpád
Origo

„Nyilvánosan, a közvélemény előtt Aranyosi Péter volt az első »művész« ,aki botcsinálta humorába csomagolva fejezte ki abbéli kívánságát, hogy az édesanyjának robbanómellényben kellet volna mennie, amikor Orbán Viktorral találkozott.

Ezután jött Majka. Ő csak a csurrantott-cseppentett egy perfomanszt, amelyben mikrofonnal főbelőtték a miniszterelnököt. Jelesül Orbán Viktort.

A merénylet után ez már a nyilvános kivégzés vágya volt.

Nem ritka gondolat Orbán Viktor meggyilkolása

Persze a radikális szélső balliberális buborékon belül gyakran emlegetnek ilyesmit, nem csekély kéj érzetét töltve merengenek el a gondolaton.

A tiszások posztjai között is előfordul szép számmal az akasztás nemes gondolata. Az a fajta gondola ez, amely – náluk – simán belefér a nép kegyeiért, azaz szavazataiért folyó nemes küzdelembe. Ha nem tudod legyőzni, gyilkold le. Ez ilyen egyszerű. Lásd 1917. november 7.

A legfrissebb mutatványt Krúbinak sikerült előadnia.

A cinikus és a cinkos

»Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit« – zárta döbbenetes előadását Krúbi. Küld egy gyógypuszit – állati vicces. Cinikus, undorító, hányni kell tőle. Pedig látom a lelki szemeim előtt, hogy a »szponzorok« előtt büszkén feszít és tartja a markát a nem csekély támogatásért. Apropó igazi szponzorok. Hallotta már valaki, hogy közülük akár csak egy is elhatárolódott? Vagy a balliberális világból bárki? Vagy Magyar Péter? Ő nem azért került ki a „bárki” közül, mert valaki lenne, hanem csak azért, mert név szerint említeni kell, és látni, hogy ő néma cinkosa mindennek.”

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Búvár Kund
2025. szeptember 06. 19:38
Arra lennék kíváncsi, hogy ezeknek a mások halálára ácsingózóknak, akkor másnaptól minden szép, és jó volna? Újra ragyogna a fejük felett a nap, újra csiripelnének a madarak, rendbe jönne a beteg lelkük, barátaik lennének mindenkinek, a gyerekük kitűnő tanuló volna, és nem feleselne, letennék a piát, a cigit, Dundika újra szűzlány volna meg minden ami kell . Vaaagy már a harmadik napon, egy másik ember halálát várnák, mert épp az az ember lenne minden bajuk okozója!? Én gyanítom, az utóbbi...
londonbaby
2025. szeptember 06. 19:23
tiszafosok ..le se tagadhatjátok hogy áradtok.. bújtok elő a ganéból szép sorban mint a patkányok !! Azok tesznek ilyet mikor érzik a vesztüket !!!! Gyertek csak is csillagok.. mi meg jegyzetelünk !!!!!!! . tudja valaki hogy a baseball ütő milyen fából van ?.. remélem bükk, csak hogy bírja majd a strapát !!!
Türelem
2025. szeptember 06. 19:18
Egy esetleges Orbán elleni merényletet követően a nép agyonverné mp-t, s követőit.....>
nyugalom
•••
2025. szeptember 06. 19:00 Szerkesztve
A szektasok azt hiszik, őket nem erintené az adóemeles, a megvonasok! Ők lennének az elsők, akik a kicsi elpaholnak, de nagyon!
