„Nyilvánosan, a közvélemény előtt Aranyosi Péter volt az első »művész« ,aki botcsinálta humorába csomagolva fejezte ki abbéli kívánságát, hogy az édesanyjának robbanómellényben kellet volna mennie, amikor Orbán Viktorral találkozott.

Ezután jött Majka. Ő csak a csurrantott-cseppentett egy perfomanszt, amelyben mikrofonnal főbelőtték a miniszterelnököt. Jelesül Orbán Viktort.

A merénylet után ez már a nyilvános kivégzés vágya volt.

Nem ritka gondolat Orbán Viktor meggyilkolása

Persze a radikális szélső balliberális buborékon belül gyakran emlegetnek ilyesmit, nem csekély kéj érzetét töltve merengenek el a gondolaton.

A tiszások posztjai között is előfordul szép számmal az akasztás nemes gondolata. Az a fajta gondola ez, amely – náluk – simán belefér a nép kegyeiért, azaz szavazataiért folyó nemes küzdelembe. Ha nem tudod legyőzni, gyilkold le. Ez ilyen egyszerű. Lásd 1917. november 7.

A legfrissebb mutatványt Krúbinak sikerült előadnia.

A cinikus és a cinkos

»Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit« – zárta döbbenetes előadását Krúbi. Küld egy gyógypuszit – állati vicces. Cinikus, undorító, hányni kell tőle. Pedig látom a lelki szemeim előtt, hogy a »szponzorok« előtt büszkén feszít és tartja a markát a nem csekély támogatásért. Apropó igazi szponzorok. Hallotta már valaki, hogy közülük akár csak egy is elhatárolódott? Vagy a balliberális világból bárki? Vagy Magyar Péter? Ő nem azért került ki a „bárki” közül, mert valaki lenne, hanem csak azért, mert név szerint említeni kell, és látni, hogy ő néma cinkosa mindennek.”

Nyitókép: Facebook