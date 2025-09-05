Tarr gyakorlatilag elárulta a tervüket: a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, elszabadítják a tiszás poklot. Ez a leleplező beszéd megihlette Wellort is, aki egy szenzációs dallal vitte be a kegyelemdöfést Magyar Péternek. A népszerű netzenész ezúttal sem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyart és Tarr Zoltánt is. Az Etyeki beszéd (Ide figyelj, Szotyi! mix) vitriolos, kőkemény szövegével úgy hívja fel a figyelmet a Tisza párt hazugságaira, hogy közben szórakoztat is.

Íme néhány sor kedvcsinálóként az új dalból:

»Peti, totál igazad volt, ez mind tényleg agyhalott,

persze a te hibád, egyedül őket miért hagytad ott.

A Tarr Zoltán nevű kattant Gyurcsányon is túltesz,

az ilyen lúzerekből nagyon gyorsan múlt lesz,

az amatőrség nála a tetőfokra hág,

a választás előtt árulja el a taktikát.«”