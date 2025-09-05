Újabb leleplező részlet: Dálnoki is bevallotta, hogy titkolni kell a Tisza-adó részleteit, mert „szétkapnák” őket (VIDEÓ)
Korábban Magyar Péter kijelentette, nem szabad nyilvánosan beszélni a programjuk részleteiről.
„A poloska tévútján fontos állmás Etyek, a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek”.
„Az utóbbi napokban a magyar közélet Magyar Péterék hatalmas lebukásától hangos. Mint ismert megdöbbentő és egyben leleplező kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke a Tisza Párt hatalomra jutása esetén tervezett adóemelésekről, a Tisza-adóról.
Ezt is ajánljuk a témában
Korábban Magyar Péter kijelentette, nem szabad nyilvánosan beszélni a programjuk részleteiről.
Tarr gyakorlatilag elárulta a tervüket: a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, elszabadítják a tiszás poklot. Ez a leleplező beszéd megihlette Wellort is, aki egy szenzációs dallal vitte be a kegyelemdöfést Magyar Péternek. A népszerű netzenész ezúttal sem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyart és Tarr Zoltánt is. Az Etyeki beszéd (Ide figyelj, Szotyi! mix) vitriolos, kőkemény szövegével úgy hívja fel a figyelmet a Tisza párt hazugságaira, hogy közben szórakoztat is.
Íme néhány sor kedvcsinálóként az új dalból:
»Peti, totál igazad volt, ez mind tényleg agyhalott,
persze a te hibád, egyedül őket miért hagytad ott.
A Tarr Zoltán nevű kattant Gyurcsányon is túltesz,
az ilyen lúzerekből nagyon gyorsan múlt lesz,
az amatőrség nála a tetőfokra hág,
a választás előtt árulja el a taktikát.«”
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre többször derül ki a Tisza Párt elnökéről, hogy mások ötleteit mutatja be sajátjaként. Magyar Péternek ebben időnként hű partnere az ellenzéki sajtó, ezúttal a Telex.
Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert