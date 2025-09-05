Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt Magyar Péter

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

2025. szeptember 05. 06:15

„A poloska tévútján fontos állmás Etyek, a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek”.

2025. szeptember 05. 06:15
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Az utóbbi napokban a magyar közélet Magyar Péterék hatalmas lebukásától hangos. Mint ismert megdöbbentő és egyben leleplező kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke a Tisza Párt hatalomra jutása esetén tervezett adóemelésekről, a Tisza-adóról.

Ezt is ajánljuk a témában

Tarr gyakorlatilag elárulta a tervüket: a választásokig elhazudják, hogy a többsávos szja visszavezetésével adóemelésre készülnek, és ha nyernek, elszabadítják a tiszás poklot. Ez a leleplező beszéd megihlette Wellort is, aki egy szenzációs dallal vitte be a kegyelemdöfést Magyar Péternek. A népszerű netzenész ezúttal sem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyart és Tarr Zoltánt is. Az Etyeki beszéd (Ide figyelj, Szotyi! mix) vitriolos, kőkemény szövegével úgy hívja fel a figyelmet a Tisza párt hazugságaira, hogy közben szórakoztat is.

Íme néhány sor kedvcsinálóként az új dalból:

»Peti, totál igazad volt, ez mind tényleg agyhalott,

persze a te hibád, egyedül őket miért hagytad ott.

A Tarr Zoltán nevű kattant Gyurcsányon is túltesz,

az ilyen lúzerekből nagyon gyorsan múlt lesz,

az amatőrség nála a tetőfokra hág,

a választás előtt árulja el a taktikát.«”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blackorion
2025. szeptember 05. 08:30
Az internet könyörtelen dalnoka egy első generációs ai, a nullát felülről súroló nézettséggel. :D De legalább sikerült volna belinkelni, ha megy a felszopása ukázra.
Válasz erre
0
0
fotos88
2025. szeptember 05. 07:29
Aki kommentel ide és minősíti Tarr Zoltánt vagy a Tiszát remélem végignézte a teljes felvételt, ami Etyeken készült. Ez lenne az alap. Ha ez nem történt meg és úgy alkot véleményt az nem több, mint felülni a hazug propaganda vonatra ész nélkül. Annál betalált a Fidesz, mert a jó Fidesz szavazó nem néz utána semminek, elhiszi 15 éve amit mondanak neki. És éppen ezért nem lehet ma Magyarországon mindenről beszélni, mert ennyire mély intellektusban van tartva a társadalom.
Válasz erre
3
2
states-2
2025. szeptember 05. 06:25
A komcsi hátországnak, egyben a brüsszeli és ukrán ügynököknek sikerült az országra szabadítani ezt a futóbolondot, megjegyzem ezzel már 4 éve is próbálkoztak, az előző futóbolonddal, Makizayjal. Ezért az eredmény is borítékolható, az újabb Orbán-kétharmad.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!