09. 04.
csütörtök
Magyar Péter Orbán Viktor ígéret

Magyar Péter ismét olyan ígéretet tett a választóknak, amelyet valaki más valósít meg

2025. szeptember 04. 20:54

Egyre többször derül ki a Tisza Párt elnökéről, hogy mások ötleteit mutatja be sajátjaként. Magyar Péternek ebben időnként hű partnere az ellenzéki sajtó, ezúttal a Telex.

2025. szeptember 04. 20:54
Óriási álhírt lepleztek le a Zebra Digitális Polgári Körben, a Telex egyik lejárató cikkére reagálva – írja a Magyar Nemzet. „A Telex szakmai köntösbe bújtatott cikknek csak egyetlen elemére szeretnék itt most kitérni: miszerint a nagy nemzetegyesítő Magyar Péter megálmodta a Vár a hazád programot, amelynek keretében nyolc év alatt akár kétszázezerrel növelnék a külföldről hazatérők számát. Majd gyorsan megemlítik, hogy a Fidesznek is volt egy hasonló, kudarcos kampánya, a Gyere haza, fiatal!, amely összesen 105 fiatalt tudott hazahozni” – hívták fel a figyelmet az említett DPK-ban.

Arra is kitértek, hogy Magyar állításával szemben az igazság az, hogy

a magyar kormány évek óta fenntart a hazatérésen gondolkodó nemzettársainknak technikai és adminisztratív támogatást, a Hazaváró program keretében. 

A kapcsolódó portált több tízezren keresték fel a mai napig a világ 184 országából. A program eredményeként több mint 13 ezer honfitársunk kapott személyre szabott tájékoztatási szolgáltatást, és a kijelölt kormányablakokban, Hazaváró Ponton a mai napig már ötezer konkrét ügyintézés történt. Vagyis legalább ennyien tértek haza külföldről, sokan a családjukkal. Egy kisvárosnyi honfitársunk – tették helyre az ellenzéket.

Magyar Péter mindenért maga zsebelné be az elismerést

Nem ez az első alkalom, hogy a Tisza Párt elnökéről kiderül, ígérete egyáltalán nem a saját ötlete, vagy már folyamatban van a megvalósítása, netán már meg is valósult, esetleg az ígéretet maga a „természet” teljesíti be.

A napokban Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadója hívta fel a figyelmet Magyar Péter pannonhalmi beszédének arra a pontjára, amelyben az ellenzéki politikus azzal kampányol, hogy 2035-re 80 év lesz a várható élettartam. Csakhogy az Eurostat szerint már most 76,7 évnél tartunk, és a korábbi javulási ütem mellett ez magától is elérhető. A Tisza programja nem más, mint a meglévő javulás eladása látványos ígéretként – fogalmazott Szalai Piroska, aki a Facebook-ra feltöltött videójában részletesen kifejti, miért valósulna meg ez a cél akkor is, ha a Tisza Párt nem nyeri meg a jövő évi választást.

A kormány érdemeit is magáénak érzi az ellenzéki vezető

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter azt ígérte az augusztus 20-ai beszédében, hogy 2035-re megszüntetnék az orosz energiafüggőségünket. Ezt a kormány is többször kiemelte, ráadásul Magyar Péterrel szemben a kabinet konkrét terveket és időpontokat is megjelölt, s már az elmúlt években – már az orosz-ukrán háború előtt – elkezdte annak a jelentős és hosszútávú stratégiának a megvalósítását, amelynek célja Magyarország energiafüggetlensége. 

A kormány tehát nem elsősorban az orosz energiáról való mielőbbi, ésszerűtlen és elszálló árakhoz vezető leválást erőlteti, hanem azt, hogy hazánk többféle forrásból is beszerezhesse a földgázt és a kőolajat.

Az energiafüggőségünk csökkentésében jelentős szerepet játszik a paksi atomerőmű-beruházás, valamint a napenergia világviszonylatban is rekordütemben növekvő hasznosítása. Áramtermelésben a 2030-as évek közepére önellátóvá válhat Magyarország. Ez pedig jelentősen csökkenti az ország földgázkitettségét is.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Nyitókép:

 

5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 04. 21:42
»amelynek keretében nyolc év alatt akár kétszázezerrel növelnék a külföldről hazatérők számát« - Akár. - Mennyivel? - Akármennyivel! 🤣🤣🤣🤣
Ízisz
•••
2025. szeptember 04. 21:21 Szerkesztve
Z. Lop -anyagi javakat, más szellemi munkáját-, csal, hazudik, fenyeget, börtönnel is, uszít, ez a szemét bűnöző, kártékony hazaáruló sorosista kurva cseléd!!! Mo.-nak nincsen ellenzéke, csak külföldi érdekeket kiszolgáló, hazaáruló, megvett lábtörlő kutyái... Börtönben a helye a köztörvényesek között!!! Az állat világ krokodiljait, hiénáit többre becsülöm nála!!! 💯❗😐
