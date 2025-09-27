Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
szükség Tisza Párt Magyar Péter jelöltállítás kongresszus show kudarc baloldal

Magyar Péter a mai nappal valójában pártvezetői kudarcát jelentette be

2025. szeptember 27. 22:07

Hadházy, Kunhalmi és Tordai készülhet. Kiderült: Magyar Péternek még sincs 315 javaslata saját jelöltjeire!

2025. szeptember 27. 22:07
null
Mráz Ágoston Sámuel
Mráz Ágoston Sámuel
Facebook

„Egy hete azt írtam, hogy a jelöltekről való hallgatás a készülés vagy a kikészülés jele. Láthatóan az utóbbiról van szó: Magyar Péter a mai nappal valójában pártvezetői kudarcát jelentette be.

Mi lehet az ok? A kutatásokban látható 38 százalékos támogatás, a rendezvényekre zarándokló ezrek vagy a facebookon trágárkodó szimpatizánsokból még nem lesz az országkormányzásra alkalmas párt. A mozgalmat épp a hivatásos politikusok teszik politikai közösséggé. A közösségnek pedig világos elvei vannak. De vajon melyek a Tisza Párt összetartó elvei? A Tisza-adó megmutatta: a Tiszának nincsenek ilyen közös elvei. Egyik felül támogatja, másik felük fél tőle. Lehet, hogy éppen ez ijesztette el a jómódú kormányellenes kezdő politikusokat.

Marad a One Man Show ősszel is, aki szokás szerint másokra próbálja kenni saját kudarcát. A mai bejelentéssel a júliusi kongresszus stratégiája bukott meg két hónap után, s biztosan lesz következménye Magyar Péter kampánygépezetére is. Ma nemcsak a pártelnök, hanem júliusi tanácsadója is komoly vereséget szenvedett. Az elsöpörni ígért baloldal meg örülhet: Hadházy Ákosra, Kunhalmi Ágnesre és Tordai Bencére még szüksége lehet a Tisza Pártnak.

VAGY röviden:
Hadházy, Kunhalmi és Tordai készülhet. Kiderült: Magyar Péternek még sincs 315 javaslata saját jelöltjeire!”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hegyaljai-2
2025. szeptember 27. 22:58
Nem, hogy három neve sincs az egyéni képviselőjelöltek kiválasztására, hanem - magán kívül - a többi helyre sincs egy vállalható jelöltje sem.
Válasz erre
0
0
vitez-laszlo
2025. szeptember 27. 22:40
Nos, Petike már akkor bukott amikor megjelent a Partizánban....! Ez tény! Már ott hülyére hazudta magát..... De egyelőre Weber nagyúr, és Ursula SMS még életben tartja.... Mit remélnek ettől az agresszív kismaloctól az rejtély! Még az uniót is lejáratták a héten azzal, hogy egy köztörvényes ügyben nem adták ki a mentelmi jogát. Még egy egyszerű ember is azt kérdezi....MI VAAAAN??????....Miért is nem???????
Válasz erre
6
0
XTRO
2025. szeptember 27. 22:36
Összefognak megint…ès együtt mennek a picsába, remélem örökre .
Válasz erre
5
0
Amerigo
2025. szeptember 27. 22:29
Vannak komoly (?) támogatói, akik azonban csak a zsákmány miatt állnak be mögé. Bigekirály, bojár, raskó, és még sokan mások. De nincs emberanyag a 106 egyéni jelölt pozicióra. De hát a selyemmajom csak egy helyen indulhat,az eddig felvonult agyhalottak és soros ügynökök pedig nem alkalmasak. Még a defektes csóklászónak is jobb jelöltjei voltak.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!