09. 03.
szerda
Orbán Balázs Tisza Párt Brüsszel jogállam Magyar Bálint alkotmány jog felvétel

Kibújt a szög a zsákból: A Tisza Párt a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné (VIDEÓ)

2025. szeptember 03. 18:54

Minderről Magyar Bálint, egykori SZDSZ-es miniszter értekezett egy előadás során.

2025. szeptember 03. 18:54
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán egy olyan videót osztott meg, melyben a Tisza Párttal szimpatizáló Magyar Bálint látható. 

Az egykori SZDSZ-es oktatási miniszter a felvételen arról értekezett, hogy a jogállam helyreállításánál az a probléma, hogy mi van, ha nem szerez kétharmados többséget az újonnan létrejövő kormány. 

Magyar arról is beszélt, hogy 

a kétharmados törvények mely részeit, és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni. 

Majd azzal folytatta, hogy ennek egy másik része Kim Lane Scheppele egyik tanulmánya, mely szerint az EU-s normáknak és vállalt kötelezettségeknek – mint egy magasabb rendű jogszabálynak – hogyan mondanak ellent bizonyos magyar rendelkezések, és azokon hogyan lehet változtatni.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka 

 

counter-revolution
2025. szeptember 03. 19:34
Várom, hogy kiderüljön, hogy Bütyök Magyar Bálint rokona! 😉
Válasz erre
0
0
mihint
2025. szeptember 03. 19:30
Magyar Bálint "régi kedves ismerősünk", többek között az oktatásügyben létrehozott "vívmányainak" köszönhetjük részben a mai oktatásügy problémáit. Országok között "magasabb rendű jogszabály": birodalom. Magyar Bálint lényekkel kell benépesíteni a lakatlan szigetet, meg a tiszásokkal, és ők majd irányítanak, mi meg nézzük. A távolból.
Válasz erre
0
0
nogradi
•••
2025. szeptember 03. 19:27 Szerkesztve
0rbánnal meg Kim Dzsongun szimpatizál most akkor mivan.
Válasz erre
0
1
angie1
2025. szeptember 03. 19:24
"Kétharmados törvények mely részeit, és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni." Nem lehet b+ megváltoztatni! De tudjuk, hogy ők "jogállamiak"! De nem is értem ezt a Magyar Bálintot, hogy mi a francért aggódik, hisz 52%-on áll állítólag a tiszar! Ő nem olvas közvéleménykutatásokat?!
Válasz erre
0
0
