Kibújt a szög a zsákból: A Tisza Párt a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné (VIDEÓ)

Soros György kutatócége védi a Tiszát, de szerintük is erősödött a Fidesz
Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója korábban elismerte, hogy manipulált mérések is napvilágot láttak a 2022-es kampányban.
Minderről Magyar Bálint, egykori SZDSZ-es miniszter értekezett egy előadás során.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán egy olyan videót osztott meg, melyben a Tisza Párttal szimpatizáló Magyar Bálint látható.
Az egykori SZDSZ-es oktatási miniszter a felvételen arról értekezett, hogy a jogállam helyreállításánál az a probléma, hogy mi van, ha nem szerez kétharmados többséget az újonnan létrejövő kormány.
Magyar arról is beszélt, hogy
a kétharmados törvények mely részeit, és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni.
Majd azzal folytatta, hogy ennek egy másik része Kim Lane Scheppele egyik tanulmánya, mely szerint az EU-s normáknak és vállalt kötelezettségeknek – mint egy magasabb rendű jogszabálynak – hogyan mondanak ellent bizonyos magyar rendelkezések, és azokon hogyan lehet változtatni.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka