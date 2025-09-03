Kibújt a szög a zsákból: A Tisza Párt a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné (VIDEÓ)

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán egy olyan videót osztott meg, melyben a Tisza Párttal szimpatizáló Magyar Bálint látható.

Az egykori SZDSZ-es oktatási miniszter a felvételen arról értekezett, hogy a jogállam helyreállításánál az a probléma, hogy mi van, ha nem szerez kétharmados többséget az újonnan létrejövő kormány.

Magyar arról is beszélt, hogy

a kétharmados törvények mely részeit, és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni.

Majd azzal folytatta, hogy ennek egy másik része Kim Lane Scheppele egyik tanulmánya, mely szerint az EU-s normáknak és vállalt kötelezettségeknek – mint egy magasabb rendű jogszabálynak – hogyan mondanak ellent bizonyos magyar rendelkezések, és azokon hogyan lehet változtatni.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka