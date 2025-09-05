Ft
09. 05.
péntek
„Ki akartok végezni minket?" – Dobrev Klára is reagált a csepeli DK-irodánál történtekre

„Ki akartok végezni minket?” – Dobrev Klára is reagált a csepeli DK-irodánál történtekre

2025. szeptember 05. 11:55

„Legyen elég a gyűlöletkeltésből itt és most!” – jelentette ki az eset kapcsán a DK elnöke.

2025. szeptember 05. 11:55
null

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke arról számolt be közösségi oldalán, hogy péntek reggel a csepeli DK-s irodánál Vadai Attila képviselőjelöltükre és rá is egy célkeresztet rajzoltak, a homlokunk közepére. 

Tényleg ki akartok végezni minket? És nemcsak átvitt értelemben, hanem fizikailag is az életünket fenyegetitek?”

 – tette fel a kérdést az ellenzéki párt vezetője.

Nem ez az első életveszélyes fenyegetés

Dobrev felidézte, hogy nem ez az első életveszélyes fenyegetés ellene. „Tényleg arra az útra akartok lépni, ahol a gyűlölet emberek életebe kerül?! Láttunk már ilyet eleget” – fogalmazott a DK-s politikus.

Ezután leszögezte: 

Legyen elég a gyűlöletkeltésből itt és most!

Mert amikor a politikai ellenfélből ellenség lesz, azzal eldördül az első lövés mindannyiunk ellen. És ezt senki nem akarhatja” – utalhatott a közép-európai vezetőket ért támadásokra Dobrev Klára, aki bejegyzését azzal zárta, hogy természetesen megteszi a feljelentést, mert senkitől nem fogja eltűrni, hogy a közösségükből bárkit életveszélyesen megfenyegessen.

Nyitókép: 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:


 

 

Töki
2025. szeptember 05. 14:34
Beszartál ribanc bolgár szemétláda??? Nagyon nem bírtam Fletnyiket, de mióta elhagytad, még jobban megvetlek! Ellenben ha ilyen jellegű félelmed van, keresd a nagy haverodat MAGYARTALAN PITIKÉ-t! Bár ő le fogja tagadni.
Ergit
2025. szeptember 05. 14:29
Szegény Klárika! Már a célkereszt is sújtja...
scandal says Jack
2025. szeptember 05. 14:28
A szemkilövető ex-felesége kicsit túlreagálta ezt a filctollas történetet...
billysparks
2025. szeptember 05. 14:19
Apró Antal unokája felhorgadt. Van ennek egy kis diszkrét bája.
Válasz erre
