„Ki akartok végezni minket?” – Dobrev Klára is reagált a csepeli DK-irodánál történtekre

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke arról számolt be közösségi oldalán, hogy péntek reggel a csepeli DK-s irodánál Vadai Attila képviselőjelöltükre és rá is egy célkeresztet rajzoltak, a homlokunk közepére.

Tényleg ki akartok végezni minket? És nemcsak átvitt értelemben, hanem fizikailag is az életünket fenyegetitek?”

– tette fel a kérdést az ellenzéki párt vezetője.

Nem ez az első életveszélyes fenyegetés

Dobrev felidézte, hogy nem ez az első életveszélyes fenyegetés ellene. „Tényleg arra az útra akartok lépni, ahol a gyűlölet emberek életebe kerül?! Láttunk már ilyet eleget” – fogalmazott a DK-s politikus.

Ezután leszögezte:

Legyen elég a gyűlöletkeltésből itt és most!

Mert amikor a politikai ellenfélből ellenség lesz, azzal eldördül az első lövés mindannyiunk ellen. És ezt senki nem akarhatja” – utalhatott a közép-európai vezetőket ért támadásokra Dobrev Klára, aki bejegyzését azzal zárta, hogy természetesen megteszi a feljelentést, mert senkitől nem fogja eltűrni, hogy a közösségükből bárkit életveszélyesen megfenyegessen.

Nyitókép:

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:



