Kíméletlen üzenetet küldött Kocsis Máté Magyar Péternek (VIDEÓ)
„Peti, kampó van! Te is tudod, mi is tudjuk” – így értékelte a Fidesz frakcióvezetője a Tisza-vezér kötcsei kijelentéseit.
Tulajdonképpen igen, mert közpénz, de nem én döntöttem – én akkor is azt gondoltam róla, mint most.
„Nem akartam ma már politikával foglalkozni, olyan szép napsugaras vasárnap volt ez, edzés, rendes ebéd, olvasás, miegyéb, de hát, a fene egye meg, erre itt tényleg csak a Macskafogót tudom idézni, hogy tudniillik:
»ÉN VEZETTEM, AZT MONDD MEG, ÉN VEZETTEM?«
Hát ki a tököm adta neki a százmilliókat a kamuállásban?! ÉN?!
(tulajdonképpen igen, mert közpénz, de nem én döntöttem - én akkor is azt gondoltam róla, mint most)”
