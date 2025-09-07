„Nem akartam ma már politikával foglalkozni, olyan szép napsugaras vasárnap volt ez, edzés, rendes ebéd, olvasás, miegyéb, de hát, a fene egye meg, erre itt tényleg csak a Macskafogót tudom idézni, hogy tudniillik:

»ÉN VEZETTEM, AZT MONDD MEG, ÉN VEZETTEM?«

Hát ki a tököm adta neki a százmilliókat a kamuállásban?! ÉN?!

(tulajdonképpen igen, mert közpénz, de nem én döntöttem - én akkor is azt gondoltam róla, mint most)”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala