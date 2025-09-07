Ft
Ft
Ft
Ft
09. 07.
vasárnap
09. 07.
vasárnap
Tisza Párt Kocsi Máté Magyar Péter állás Macskafogó politika Kötcse

Ki a tököm adta neki a százmilliókat a kamuállásban?! Én?!

2025. szeptember 07. 20:17

Tulajdonképpen igen, mert közpénz, de nem én döntöttem – én akkor is azt gondoltam róla, mint most.

2025. szeptember 07. 20:17
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Nem akartam ma már politikával foglalkozni, olyan szép napsugaras vasárnap volt ez, edzés, rendes ebéd, olvasás, miegyéb, de hát, a fene egye meg, erre itt tényleg csak a Macskafogót tudom idézni, hogy tudniillik:
»ÉN VEZETTEM, AZT MONDD MEG, ÉN VEZETTEM?«

Hát ki a tököm adta neki a százmilliókat a kamuállásban?! ÉN?!

(tulajdonképpen igen, mert közpénz, de nem én döntöttem - én akkor is azt gondoltam róla, mint most)”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

freely
2025. szeptember 07. 21:19
Neked tiszta a fejed, de csak kívül. Ott gyakran lehet mosni. Belül már nehezebb, ahhoz neked évek kellenek.
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 07. 21:13
Nem tudom ki adta neki a kakast, de a kappanhangú baromfinak nincsen taraja, napszemüveggel pótolható ez a hiány.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. szeptember 07. 21:03
Tetszik mikor ezeknek kinyílik a szeme.... Persze azért ezek kellettek a 4 1/3-hoz. IGAZ ceglédi?!
Válasz erre
3
0
mihint
2025. szeptember 07. 20:48
Fortissima, szemlátomást a hagyományos szociáldemokráciának szeretnél hangot adni. Két álláspont szegül egmással szemben(ez a jövőre természetesen nem érvényes), az egyik, hogy osszuk el a meglévőt igazságosabban, a másik, hogy legyen több, amit eloszthatunk. Utóbbi pártján vagyok, de már ez sem a régi :)
Válasz erre
1
0
