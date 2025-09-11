Ft
Szuverenitásvédelmi Hivatal Radnai Márk Tisza Magyar Péter applikáció

Kétségbeesetten védekezik Magyar Péter: nincs épkézláb válasza arra, hogy miért Amerikában dolgoznak az applikációján

2025. szeptember 11. 08:51

Radnai Márk, a Tisza alelnöke elszólta magát, Magyar pedig nem hajlandó válaszolni arra, kik fejlesztették az alkalmazást, hol tárolják a magyar állampolgárok adatait, és hozzáférnek-e azokhoz külföldön.

2025. szeptember 11. 08:51
null

Csúnyán elszólta magát Radnai Márk, a Tisza alelnöke, amikor megjegyezte – ami Magyar Péter öccsének YouTube-csatornáján is hallható –, hogy „néhány órán belül” elérhető lesz az applikációjuk, mert „Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta”.

Az eset kapcsán Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke hivatalos levelet küldött Magyar Péternek. Ebben arra kereste a választ, hogy kik fejlesztették az alkalmazást, mennyi pénzből és milyen forrásból zajlott a fejlesztés, hol tárolják a regisztráló magyar állampolgárok adatait, illetve külföldön hozzáférhetnek-e azokhoz.

Lánczi a levélben megjegyezte: a Radnai-féle nyilatkozat alapján felmerülhet annak gyanúja, hogy a magyar felhasználók adataihoz külföldön is hozzáférhetnek, továbbá hogy a fejlesztés nem Magyarországon zajlott, és nem hazai forrásokból valósult meg.

Magyar Péter válasza

A levélre Magyar Péter a Facebook-oldalán válaszolt. Bejegyzésében a kistílű személyeskedésektől („igazándiból nem vagyok benne biztos, hogy az általános iskolai stílusban írdott [sic!] levél valóban Orbán ÁVH-jától jött-e”) egészen az égbekiáltó tagadásokig („a TISZA-nak nincs Kontroll nevű YouTube-csatornája” – csak Magyar Péter testvérének van, amely csatornával a testvér minden erejével Magyar Pétert támogatja) 

minden szerepelt, csak értelmes válasz nem a feltett kérdésekre.

Radnai Márk elszólása kapcsán pedig azzal próbálta menteni a helyzetet, amit mindenki tudott, és ami még csak nem is szerepelt kérdésként a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének levelében: „egyelőre nem Budapesten dől el, hogy egy új applikáció bekerül-e az App Store-ba, vagy elérhetővé válik a Google Play-en”.

Nyitókép: Képernyőkép

Kamcsatka5
2025. szeptember 11. 10:27
Van magyarázat: a tetves Fuggerék szarosgyurija csak oda utal pénzt!
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 11. 10:08
Gyors keresés a Fidesz adatvédelmi nyilatkozatában és DNS rekordok alapján, ők is dugig használnak külföldi szervereket és szolgáltatásokat. Édes Istenem, ilyen amatőr, átlátszó próbálkozást... Többek között: WP engine, ManyChat, Textmagic ltd. Mailchimp (de a pegazust is Izrael fejleszti)
gullwing
2025. szeptember 11. 09:56
Miért, miért mert a gazdik ott székelnek...
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 11. 09:56
>>nogradi 2025. szeptember 11. 09:00 Belső dokumentumok bizonyítják, hogy a magyar külügy tudott az orosz kibertámadásokról << Névtelen forrásaink szerint. 😂😂😂😂
