Kétségbeesetten védekezik Magyar Péter: nincs épkézláb válasza arra, hogy miért Amerikában dolgoznak az applikációján

Az eset kapcsán Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke hivatalos levelet küldött Magyar Péternek. Ebben arra kereste a választ, hogy kik fejlesztették az alkalmazást, mennyi pénzből és milyen forrásból zajlott a fejlesztés, hol tárolják a regisztráló magyar állampolgárok adatait, illetve külföldön hozzáférhetnek-e azokhoz.

Lánczi a levélben megjegyezte: a Radnai-féle nyilatkozat alapján felmerülhet annak gyanúja, hogy a magyar felhasználók adataihoz külföldön is hozzáférhetnek, továbbá hogy a fejlesztés nem Magyarországon zajlott, és nem hazai forrásokból valósult meg.

Magyar Péter válasza