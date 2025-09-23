Kellemetlen: Magyar Pétert csúnyán lebuktatta egy szimpatizánsa (VIDEÓ)

Még bő egy hónap van hátra Magyar Péter országjárásából. A Tisza-vezér bár arra törekszik, hogy a fórumai és az azokon történtek minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak, de ezekkel időről időre mellé nyúl.

Így volt ez Arlón is, ahol a rendezvényt követően Magyar elvegyült a jelenlévők között, beszélgetett és közös fotókat készített, mikor egy idősebb szimpatizánsa, egy hölgy elszólta magát, hogy

nem tudja, hogy egy ismerősével együtt jelen volt-e az eseményen öt arlói egyáltalán.

A videót Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is kiszúrta. Mint fogalmazott, ahogy a „néni” is elárulta, alig voltak helyiek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen megtartott lakossági fórumon.

Deák ráadásul