09. 23.
kedd
résztvevő Tisza Párt arló lakossági fórum Magyar Péter szimpatizáns elszólás

Kellemetlen: Magyar Pétert csúnyán lebuktatta egy szimpatizánsa (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 20:03

A Tisza-vezér arlói fórumán egy idős hölgy elárulta, valójában hány helyi vett részt az eseményen.

2025. szeptember 23. 20:03
null

Még bő egy hónap van hátra Magyar Péter országjárásából. A Tisza-vezér bár arra törekszik, hogy a fórumai és az azokon történtek minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak, de ezekkel időről időre mellé nyúl.

Így volt ez Arlón is, ahol a rendezvényt követően Magyar elvegyült a jelenlévők között, beszélgetett és közös fotókat készített, mikor egy idősebb szimpatizánsa, egy hölgy elszólta magát, hogy 

nem tudja, hogy egy ismerősével együtt jelen volt-e az eseményen öt arlói egyáltalán.

A videót Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is kiszúrta. Mint fogalmazott, ahogy a „néni” is elárulta, alig voltak helyiek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen megtartott lakossági fórumon.

Deák ráadásul 

egy drónfotót is mutatott követőinek, melyről kiderült, hogy elég gyér volt ismét csak az érdeklődés.

Apad a Tisza

Az elemző azzal folytatta, nem véletlen, hogy már a közvélemény-kutatások is azt jelzik, „apad a Tisza”

Majd arra is felhívta a figyelmet, hogy olyan tiszás közvélemény-kutatók, mint Hann Endre is arra a kérdésre, hogy mekkorák a politikai pártok szavazótáborai, zavaros választ adnak.

A bevágott videóban az látható, hogy a Medián vezetője először azt akarja válaszolni, hogy kiegyenlített a verseny, el is mondja, hogy mind a Tisza, mind a Fidesz 37-37 százalékon áll, majd kijavítja magát, és letagad hét százalékot a nagyobbik kormánypárttól.

A vonatkozó bejegyzést alább tekinteti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 20:38
Hööhö.. #buszoztatós #tömegethazudós
nekateal
2025. szeptember 23. 20:37
@mamika2, nem te voltál az véletlenül?
regi-nyarakon21
2025. szeptember 23. 20:18
Vicces volt, hogy Hann Endre kétszer is majdnem elkottyantotta az igazságot:))
Kanmacska
2025. szeptember 23. 20:13
Kiváncsi vagyok,hány álprofil megy el okt. 23-án Poloska nemzeti menetnek nevezett felvonulására! Ez a faszkalap nem tud önálló ötletet felmutetni, csak rátelepedni más rendezvényekre.
