Mutatjuk Karácsony újabb totális csődjét: hét év – 0,14 százalék!

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás (2020-ban indult, tehát öt teljes év áll rendelkezésünkre) finanszírozására a Fővárosi Önkormányzat évente nagyságrendileg 300 millió forintot biztosított, a kiadások az egyedi igénylések szerint alakultak. A kerületi önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítását célzó „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” tárgyú pályázat által biztosított 50 millió forintos keretösszegből 3 nyertes pályázat által összesen 34.981.908, - forint összeg került felhasználásra, a fennmaradó összeget tervezetten a Fővárosi Önkormányzat saját tulajdonában lévő lakások felújítására fordítjuk majd – olvasható a válaszban.

Szintén kapcsolódnak a főváros lakásügyi törekvéseihez a 2022-ben újraindított Fővárosi Szolidaritási Alap finanszírozásához biztosított fővárosi források (az eddigi három pályázati felhíváshoz biztosított 300-300 millió forint összegben), amely részben a lakhatási válsághelyzetek kezelését – továbbá családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozatai számára biztosított lakhatási programokat, illetve fogyatékossággal élő, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek részére biztosított támogatott lakhatás szolgáltatás fejlesztését – célzó szociálispolitikai fejlesztésékhez és programokhoz nyújt támogatást kerületi önkormányzatok, illetve azokkal együttműködő civil szervezetek támogatására.

A Fővárosi Önkormányzat a lakhatási program részekén működő lakásügynökségi tevékenységek által 2024. február-december között összesen 1.444.043, 2025. január és július hónap között összesen 4.102.086 forintot fordított lakbértámogatásra – derült ki Számadó Tamás főjegyző által aláírt dokumentumból.

Összességében tehát 5.546.129 forintot költött a főváros lakbértámogatásra.

Most pedig az alábbi táblázatban összessítettük a fenti adatokat: