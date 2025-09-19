Ft
09. 19.
péntek
09. 19.
péntek
lakhatás Budapest Karácsony Gergely

Mutatjuk Karácsony újabb totális csődjét: hét év – 0,14 százalék!

2025. szeptember 19. 09:18

A főváros 2019 óta lakhatási válságról beszél, de Karácsony Gergely ígéretei ellenére nem indult érdemi bérlakásépítés. Az adatok szerint 2019–2025 között alig 0,14 százalékát fordítottak a költségvetésből lakhatásra. A számok azt mutatják, Karácsony ezen tervei is totális kudarcba fulladtak.

2025. szeptember 19. 09:18
null
Kovács András
Kovács András

A Karácsony Gergely vezette baloldali városvezetés 2019-es megválasztása óta szinte mantraszerűen beszél arról, hogy Budapesten lakhatási válság van.

Karácsony
Karácsony nagyon sokat beszélt a lakhatási válságról, de ennek komoly költségvetési vonzata nem lett

Időről-időre elmondja a főpolgármester, hogy ők ezt meg fogják oldani, és rövid időn belül jelentős előrelépés lesz ezen a téren. 

Éppen ezért a Mandiner egy részletes közérdekű adatigénylést küldött még júliusban a városházának, hogyan is áll valójában a lakáspolitika Budapesten. 

Bár elfogadtak egy határozatot, de még lesz egy településterv

A Főpolgármesteri Hivatal, Számadó Tamás főjegyző kézjegyével ellátott válaszában többek között kifejtette, hogy a Fővárosi Önkormányzat lakáspolitikai álláspontját a Fővárosi Közgyűlés 2024. október 30. ülésén elfogadott 652-663/2024. számú érdemi határozatai tartalmazzák. A 2021-2027 közötti időszakra az Otthon Budapesten Integrált Településfejlesztési Stratégia 2027 (továbbiakban: ITS) foglalja össze a lakhatás terén tervezett fővárosi célokat és beavatkozásokat az Esélyteremtő Budapest stratégiai célok alatt. Az ITS évente felülvizsgálatra kerül, elfogadása óta a harmadik előrehaladási jelentés az Otthon Budapesten ITS monitoring – Városjelentés 2023-24 című dokumentum, amelyben a 2023. évre vonatkozó adatok szerepelnek 2024-re vonatkozó kitekintéssel. 

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzatnak 2025. december 31-ig kell elkészítenie a Fővárosi Településtervet, ami a hatályos Budapest 2030 Városfejlesztési Koncepciót, Otthon Budapesten Integrált Településfejlesztési Stratégiát, a Fővárosi Rendezési Szabályzatot, és a Településszerkezeti Tervet váltja majd fel.

A készülő Fővárosi Településterv Cselekvési programjában első számú intézkedés a „Mindenki számára elérhető lakhatás biztosítása” program, amely a kezelt lakásszektor és a lakhatást támogató szolgáltatások körének bővítését célozza – olvasható a válaszban. 

Az Európai Unió közvetlen finanszírozásával, pályázaton elnyert forrásból folyamatban van egy fővárosi önkormányzati tulajdonú iskolaépület közel nulla energiaigényű lakóházzá és önkormányzati tulajdonú bérlakásokká alakítása az „AHA Budapest” projekt keretei között.

 Az Accelerate PoSitive Clean ENergy Districts (ASCEND) projekt keretei között pedig folyamatban van egy további használaton kívüli fővárosi tulajdonú épület bérlakásokká történő átalakításának a tervezése. 

KARÁCSONY Gergely; SZÁMADÓ Tamás; KISS Ambrus
A lakhatás terén is van még dolga a Fővárosi Közgyűlésnek

Mi lesz a Kőbányai úton?

Az adatigénylésünkből kiderült, hogy 2025. július 1-jén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 1238 db önkormányzati bérlakás volt, amelyek közül összesen 255 db lakás állt üresen. Az 1087 Budapest, Kőbányai út 22. alatt lévő lakótömbben 186 db lakás van, melyből jelenleg 128 lakott. Az üresen álló lakások száma ebben az ingatlanban 58 db, de fontos megjegyezni, hogy ezeknél a lakásoknál a lakóház zsúfoltsága jellemző, és jelentős az alacsony komfortfokozatú lakások száma. A lakóház tervezett átalakítása okán az önkormányzat csak a lakóház átfogó átalakítását és korszerűsítését követően tervezi ezen nem lakott lakások hasznosítását – derült ki a válaszból. 

A főváros átalakítaná a Kőbányai út 22-es szám alatt lévő épületet

Erre mentek Karácsony lakhatási milliárdjai

A Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő lakások felújítására a 2019 és 2025 közötti időszakban 1.355.543.737 forintot biztosított – közölték. 

A lakhatási program részekén működő lakásügynökségi tevékenységek által 

  • 2024. február-december között összesen 70.551.320 forintot, 
  • míg 2025. január-július között összesen 62.243.298 forintot fizettek ki. 

Összességében tehát 2024 februárja óta 132.794.618 forintot fordított a Fővárosi Önkormányzat a lakásügynökségi tevékenységre. 

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás (2020-ban indult, tehát öt teljes év áll rendelkezésünkre) finanszírozására a Fővárosi Önkormányzat évente nagyságrendileg 300 millió forintot biztosított, a kiadások az egyedi igénylések szerint alakultak. A kerületi önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítását célzó „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” tárgyú pályázat által biztosított 50 millió forintos keretösszegből 3 nyertes pályázat által összesen 34.981.908, - forint összeg került felhasználásra, a fennmaradó összeget tervezetten a Fővárosi Önkormányzat saját tulajdonában lévő lakások felújítására fordítjuk majd – olvasható a válaszban.

Szintén kapcsolódnak a főváros lakásügyi törekvéseihez a 2022-ben újraindított Fővárosi Szolidaritási Alap finanszírozásához biztosított fővárosi források (az eddigi három pályázati felhíváshoz biztosított 300-300 millió forint összegben), amely részben a lakhatási válsághelyzetek kezelését – továbbá családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozatai számára biztosított lakhatási programokat, illetve fogyatékossággal élő, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek részére biztosított támogatott lakhatás szolgáltatás fejlesztését – célzó szociálispolitikai fejlesztésékhez és programokhoz nyújt támogatást kerületi önkormányzatok, illetve azokkal együttműködő civil szervezetek támogatására. 

A Fővárosi Önkormányzat a lakhatási program részekén működő lakásügynökségi tevékenységek által 2024. február-december között összesen 1.444.043, 2025. január és július hónap között összesen 4.102.086 forintot fordított lakbértámogatásra – derült ki Számadó Tamás főjegyző által aláírt dokumentumból. 

Összességében tehát 5.546.129 forintot költött a főváros lakbértámogatásra. 

Most pedig az alábbi táblázatban összessítettük a fenti adatokat:

KategóriaRészletezésÖsszeg (forint)
LakásfelújításFővárosi Önk. felújítás (2019–2025)1 355 543 737
 Keretösszeg kerületi pályázathoz50 000 000
 Felhasznált összeg a pályázatból34 981 908
Lakásfelújítás összesen 1 440 525 645
Lakásügynökség2024. febr.–dec.70 551 320
 2025. jan.–júl.62 243 298
Lakásügynökség összesen 132 794 618
Lakásrezsi támogatás5 év × 300 millió1 500 000 000
Szolidaritási Alap3 pályázat × 300 millió900 000 000
Lakbértámogatás2024. febr.–dec.1 444 043
 2025. jan.–júl.4 102 086
 Összesen5 546 129
Összesen 4 117 207 139

 

Tehát egy kicsivel több mint 4,1 milliárd forintot fordított lakhatási ügyekre a Fővárosi Önkormányzat a mögöttünk hagyott években. Ezt az összeget annak fényében érdemes nézni, hogy Budapest kiadásai 2019 óta 2923 milliárd forintot tettek ki. 

Tehát a Karácsony Gergely főpolgármester által prioritásnak tekintett lakhatási ügyekre 2019 és 2025 között Budapest teljes költségvetési kiadásainak nagyjából 0,14 százalékát fordították! 

Szentkirályi Alexandra: Ez totális csőd

Szentkirályi Alexandra még augusztus 19-én arról beszélt, hogy úgy támadják Karácsony Gergelyék a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket. A Fidesz fővárosi frakciójának vezetője bemutatta, mit is tett a fővárosi vezetés a lakhatási válság enyhítéséért és az otthonteremtésért. Nem sokat, 

Karácsony Gergely fővárosi lakásügynöksége ugyanis becsődölt. Önkormányzati bérlakások nem épülnek, rozsdaövezetek nem újulnak meg, a fővárosban hat éve nem történik semmi a balliberális vezetés alatt

 – sorolta a politikus, hangsúlyozva, a kormány közben Airbnb-moratóriumot vezetett be, bejelentette a Diákváros megépülését, kollégiumok is megújultak vagy bővültek, most pedig az Otthon start program keretében azok is lehetőséget kapnak egy új lakásra vagy otthonra, akik eddig még soha. 

Ez valódi megoldás a lakhatási válság enyhítésére, a lakásügynökség pedig csak pénzégetés

 – vélekedett.

Nyitókép: Hatlaczki Balázs

Csuka
2025. szeptember 19. 11:17
Ez a kari geri egy agyhalott és minden tisztelt Budapesti polgár is aki erre a hülyére tette le a szavazatát.....örüljetek neki hajrá
salátás
2025. szeptember 19. 11:04
cigánygyerek , te mindig olyan geciokos vagy, te tudsz valamit makogni erre? érted egyáltalán a szöveget? az ország leggazdagabb önkormányzata, amelyik olyan ajándékokat kap, mint: - minimum 200.000 ingázó -tízezer milliárdban mérhető olyan adóalap, aminek a megtermeléséhez budapestnek nincs köze -tízezres nagyságrendű minisztériumi dolgozó, parlamenti képviselő és őket kiszolgáló infra, ami az egész országé lenne, mégis budapest élvezi egyes egyedül a gazdasági előnyét
gyozoporgorugasa
2025. szeptember 19. 10:57
Szentkirályi Alexandra Facebook Budapesten lakhatási válság van, és ez Karácsony Gergely felelőssége! A főpolgármester öt éve programjában bérlakásépítést, kollégiumépítések támogatását ígérte és egy sor más kamu terve is volt."" 🤣🤣😁😁😁 Bukott jelölt aki visszalépett.😂🤣🤣🤣 Pedig mennyi mindent tehetett volna ha megválasztják😂😂🤣
Speer
2025. szeptember 19. 10:56
Miféle autó az a fekete dupla hátsó kerekű, a kőbányai utas képen?
