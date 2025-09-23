Jön az Alessio és teljesen letarolja Magyarországot

Vastag felhőzet borítja be kedden Magyarország nyugati, északnyugati részét, amely esővel, záporesővel nehezítheti meg a helyiek életét. Keleten és Dél-Keleten viszont inkább száraz, napos idő valószínű, így időjárás szempontjából gyakorlatilag kettészakad hazánk, míg egyes helyeken tombolhat még a meleg, máshol már a nagykabátokat is elő kell venni: az esővédő felszerelésekről nem is beszélve.

A délies szél egyre többfelé északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül, a Bodrogközben estétől meg is erősödhet. A maximum-hőmérséklet tág határok között várható: az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 15 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékekre van kilátás – írja az Infostart.

Aztán a hét második felében az Alessio nevű ciklon miatt több hullámban csapadékosabb idő várható. Ez különösen a nyugati és a középső országrészekben lesz tetten érhető. A hőmérséklet is fokozatosan csökken majd.

Bár hazánkban a csapadékosabb időjáráson túl nem várható súlyos hatás a ciklontól, Olaszországban súlyos gondokat okozott: helyenként 200 milliméternyi eső hullott le rövid idő alatt, az Alpok déli lejtőiről pedig hirtelen zúdult le a víz. Milánóban több utcát és aluljárót is elöntött az áradat, majd a Seveso patak is kilépett a medréből.