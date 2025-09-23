Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyár csapadék Alessio Magyarország hőmérséklet

Jön az Alessio és teljesen letarolja Magyarországot

2025. szeptember 23. 06:15

Kettészakad az ország, akár tíz fok eltérés is lehet: míg keleten még kitart az indián nyár, addig nyugaton már betör az Alessio nevű ciklon és hozza magával az esőt is.

2025. szeptember 23. 06:15
null

Vastag felhőzet borítja be kedden Magyarország nyugati, északnyugati részét, amely esővel, záporesővel nehezítheti meg a helyiek életét. Keleten és Dél-Keleten viszont inkább száraz, napos idő valószínű, így időjárás szempontjából gyakorlatilag kettészakad hazánk, míg egyes helyeken tombolhat még a meleg, máshol már a nagykabátokat is elő kell venni: az esővédő felszerelésekről nem is beszélve. 

A délies szél egyre többfelé északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül, a Bodrogközben estétől meg is erősödhet. A maximum-hőmérséklet tág határok között várható: az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 15 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékekre van kilátás – írja az Infostart.

Aztán a hét második felében az Alessio nevű ciklon miatt több hullámban csapadékosabb idő várható. Ez különösen a nyugati és a középső országrészekben lesz tetten érhető. A hőmérséklet is fokozatosan csökken majd. 

Bár hazánkban a csapadékosabb időjáráson túl nem várható súlyos hatás a ciklontól, Olaszországban súlyos gondokat okozott: helyenként 200 milliméternyi eső hullott le rövid idő alatt, az Alpok déli lejtőiről pedig hirtelen zúdult le a víz. Milánóban több utcát és aluljárót is elöntött az áradat, majd a Seveso patak is kilépett a medréből.

Egy iskolából gyerekeket kellett kimenekíteni, de több területen is problémákról számoltak be. Az Alessio az Adria partivédékére is lecsapott, hatása pedig mostanra éri el Magyarországot.   

Nyitókép: Jászai Csaba/MTI

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jinx
2025. szeptember 23. 08:12
Látjuk jönni?
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. szeptember 23. 07:50
Nagyon kell hülye címeket adni egy cikknek?
Válasz erre
1
0
rugbista
2025. szeptember 23. 07:21
Letarolja a 'nyád picskuját.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!