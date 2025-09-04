Ft
09. 04.
csütörtök
Orbán Balázs NKE Pankotai Lili

Janicsárképző vagy befogadó egyetem? – Pankotai Lili felvétele új megvilágításba helyezi az NKE-ről szóló kritikákat

2025. szeptember 04. 15:00

A baloldali sajtó évek óta „fideszes janicsárképzőként” állítja be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet.

2025. szeptember 04. 15:00
null
Transzparens Oktatásért
Transzparens Oktatásért

„A baloldali sajtó évek óta »fideszes janicsárképzőként« állítja be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Pankotai Lili felvétele azonban világosan cáfolja ezt a leegyszerűsítő narratívát: az ellenzéki aktivista múltjáról ismert fiatal lányt az NKE hallgatói közé fogadták. Orbán Balázs pedig nagyvonalúan köszöntötte őt, bizonyítva, hogy az egyetem valóban nyitott mindenki számára. A kérdés most már az: Pankotai élni fog-e a lehetőséggel, vagy továbbra is a konfrontációt választja?

A baloldali sajtó évek óta „fideszes janicsárképzőként” állítja be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Pankotai Lili felvétele azonban világosan cáfolja ezt a leegyszerűsítő narratívát: az ellenzéki aktivista múltjáról ismert fiatal lányt az NKE hallgatói közé fogadták. Orbán Balázs pedig nagyvonalúan köszöntötte őt, bizonyítva, hogy az egyetem valóban nyitott mindenki számára. A kérdés most már az: Pankotai élni fog-e a lehetőséggel, vagy továbbra is a konfrontációt választja?

Az elmúlt években szinte közhelyszámba ment a baloldali sajtóban az a kifejezés, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem »fideszes janicsárképző«. Publicisztikák, elemzések, riportok tucatjai építették fel azt a képet, mintha az NKE nem lenne más, mint a kormány »kádereinek« utánpótlásképző intézménye, ahol kizárólag a hatalom iránti lojalitást és a feltétlen engedelmességet várják el a hallgatóktól. Ez a narratíva azonban soha nem állta ki a valóság próbáját, mostanra pedig végképp tarthatatlanná vált. A legjobb példa erre az a tény, hogy az NKE idén felvette hallgatói közé Pankotai Lilit, akit a közvélemény éppenséggel nem a kormány melletti kiállásáról, hanem radikális ellenzéki hangvételű megnyilvánulásairól ismer.”

Nyitókép: transzparensoktatasert.hu

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

llnnhegyi
2025. szeptember 04. 15:16
Szuperhős,szupernő!
llnnhegyi
2025. szeptember 04. 15:15
Az elmúlt évek sztárja Pankotai Lilike! Bal-jobb oldalon egyaránt.
csulak
2025. szeptember 04. 15:13
az a mocskosszaju kis szajha egy beepitett tegla lesz abban az egyetemben. egy rohadt alma eleg ,hogy tonkretegye az egesz lada almat , jo nem elfelejteni ezt !
llnnhegyi
2025. szeptember 04. 15:13
Pankotai Lilikéről hányadik bőrt húzzák le?
