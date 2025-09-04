„A baloldali sajtó évek óta »fideszes janicsárképzőként« állítja be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Pankotai Lili felvétele azonban világosan cáfolja ezt a leegyszerűsítő narratívát: az ellenzéki aktivista múltjáról ismert fiatal lányt az NKE hallgatói közé fogadták. Orbán Balázs pedig nagyvonalúan köszöntötte őt, bizonyítva, hogy az egyetem valóban nyitott mindenki számára. A kérdés most már az: Pankotai élni fog-e a lehetőséggel, vagy továbbra is a konfrontációt választja?

Az elmúlt években szinte közhelyszámba ment a baloldali sajtóban az a kifejezés, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem »fideszes janicsárképző«. Publicisztikák, elemzések, riportok tucatjai építették fel azt a képet, mintha az NKE nem lenne más, mint a kormány »kádereinek« utánpótlásképző intézménye, ahol kizárólag a hatalom iránti lojalitást és a feltétlen engedelmességet várják el a hallgatóktól. Ez a narratíva azonban soha nem állta ki a valóság próbáját, mostanra pedig végképp tarthatatlanná vált. A legjobb példa erre az a tény, hogy az NKE idén felvette hallgatói közé Pankotai Lilit, akit a közvélemény éppenséggel nem a kormány melletti kiállásáról, hanem radikális ellenzéki hangvételű megnyilvánulásairól ismer.”