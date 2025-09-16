Itt a friss mérés: lendületet kaptak a kormánypártok, Magyar Péter „országjárása” pedig csak visszaesést eredményezett (GRAFIKON)

Forrás: Real-PR 93

Az 1000 fő telefonos megkérdezésével készült, reprezentatív közvélemény-kutatás eredményei szerint a Demokratikus Koalíció (4 százalék), és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) is kimaradna az újonnan megválasztott országgyűlésből a biztos szavazók eredményei alapján. A biztos szavazók azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába.