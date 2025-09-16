Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
felmérés közvélemény-kutatás Fidesz

Itt a friss mérés: lendületet kaptak a kormánypártok, Magyar Péter „országjárása” pedig csak visszaesést eredményezett (GRAFIKON)

2025. szeptember 16. 08:02

Hárompárti parlament alakulna és változatlanul a Fideszre szavaznának a legtöbben a legfrissebb mérés szerint, amennyiben most vasárnap lennének az országgyűlési választások Magyarországon.

2025. szeptember 16. 08:02
null

Újabb közvélemény-kutatás látott napvilágot, amely rámutat: a Tisza Párt támogatottsága visszaesett. A friss mérés szerint így nőtt a különbség a kormánypártok és a legtámogatottabb ellenzéki párt között.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fidesz a digitális jelenlét erősítésével stabilizálta táborát (a biztos szavazók körében 47 százalék), viszont Magyar Péter nyári országjárása nem váltotta be a Tisza Párt elnökének hozzá fűzött reményeit, hiszen erősödés helyett visszaesést eredményezett pártja támogatottságában (40 százalék).

A debreceni székhelyű országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó Real-PR 93. szeptember elején végzett közvélemény-kutatása szerint hárompárti országgyűlés alakulna Magyarországon egy most vasárnapi választást követően, az öt százalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk Mozgalom tudná sikeresen átugrani (5 százalék) – írja a cég közleménye.

Ezt is ajánljuk a témában

Forrás: Real-PR 93

Az 1000 fő telefonos megkérdezésével készült, reprezentatív közvélemény-kutatás eredményei szerint a Demokratikus Koalíció (4 százalék), és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) is kimaradna az újonnan megválasztott országgyűlésből a biztos szavazók eredményei alapján. A biztos szavazók azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 116 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rezeda-kazmer
2025. szeptember 16. 10:15
Ahhoz azért kell egy választói önsorsrontásra való hajlam, hogy erre a jól láthatóan beteg MPre ennyien szavazzanak. Egyébként a kormánypárti, glaszékesztyűs erőlködés, meg jópofi youtube- és facebookvideók lepattannak arról a szavazótáborról. Az adóemelési tervezet világgá kürtölése már jó irány, mert annak a szavazórétegnek nagyon fáj, ha valaki a bukszájában kotorászik. Nota bene: jogállamiságunk csődje, hogy ennyi bűncselekménygyanús ügy után ellenzékünk becses vezetői még a helyükön vannak, és választásokon fognak indulni. jövőben is.
Válasz erre
0
0
tiszascsicskak
2025. szeptember 16. 10:09
Majd szurkolni fogunk nekik jövőre is... hogy bekerüljenek a Parlamentbe., parlamenti dísz köcsögnek.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. szeptember 16. 10:08
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter. Kütyükirály. Leginkább árulásairól hírhedt politikus,geciember.
Válasz erre
2
0
Ergit
2025. szeptember 16. 10:00
Nem csak azért kell minden normálisan gondolkodó embernek a Fideszre szavaznia, hogy megint meglegyen a 2/3. Hanem azért is, hogy minél kevesebb tiszás kerüljön be a parlamenteb, mert az ő viselkedésük rosszabb lesz, mint amilyen a Jakabé volt, vagy amilyen a Timikéé szokott lenni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!