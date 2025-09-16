Itt a friss mérés: lendületet kaptak a kormánypártok, Magyar Péter „országjárása” pedig csak visszaesést eredményezett (GRAFIKON)

A három legfőbb ok: ezért fontos Magyar Péternek a legfrissebb közvélemény-kutatás eredménye
Már a baloldali elemzők is egyre gyakrabban beszélnek a Fidesz erősödéséről és a Tisza Párt problémáiról.
Hárompárti parlament alakulna és változatlanul a Fideszre szavaznának a legtöbben a legfrissebb mérés szerint, amennyiben most vasárnap lennének az országgyűlési választások Magyarországon.
Újabb közvélemény-kutatás látott napvilágot, amely rámutat: a Tisza Párt támogatottsága visszaesett. A friss mérés szerint így nőtt a különbség a kormánypártok és a legtámogatottabb ellenzéki párt között.
A Fidesz a digitális jelenlét erősítésével stabilizálta táborát (a biztos szavazók körében 47 százalék), viszont Magyar Péter nyári országjárása nem váltotta be a Tisza Párt elnökének hozzá fűzött reményeit, hiszen erősödés helyett visszaesést eredményezett pártja támogatottságában (40 százalék).
A debreceni székhelyű országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó Real-PR 93. szeptember elején végzett közvélemény-kutatása szerint hárompárti országgyűlés alakulna Magyarországon egy most vasárnapi választást követően, az öt százalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk Mozgalom tudná sikeresen átugrani (5 százalék) – írja a cég közleménye.
Most döbbent rá a Tisza Párt elnöke, hogy sorra fordítanak hátat neki az emberek.
Az 1000 fő telefonos megkérdezésével készült, reprezentatív közvélemény-kutatás eredményei szerint a Demokratikus Koalíció (4 százalék), és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) is kimaradna az újonnan megválasztott országgyűlésből a biztos szavazók eredményei alapján. A biztos szavazók azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába.
Dobrev Kláráék országjárásba kezdenek, de nem biztos, hogy jó ötlet, ez lett az előző elnökük, Gyurcsány Ferenc veszte is.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala