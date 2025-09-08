Ft
HírTV migráció Horn Gábor határkerítés

Horn Gábor megmagyarázta, miért rossz a magyar határkerítés, ha a lengyel jó Brüsszel szerint is

2025. szeptember 08. 09:34

A liberális elemző szerint a magyar határkerítés nem old meg semmit. Gajdics Ottó viszont rámutatott: ehhez képest szépen elterjedt a kerítésépítés szerte Európában.

2025. szeptember 08. 09:34
Horn Gábor

Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a lengyel határkerítés tetszik, a magyar nem – ez volt a HírTV Csörte című műsorának egyik témája.

A liberális Republikon Intézetet vezető Horn Gábor ezzel kapcsolatban azt mondta, a magyar határkerítésnek 

az a speciális bája megvan, hogy nem old meg semmit. 

Magyarországon keresztül azóta is tízezrével mennek át menekültek. Legutóbb egyébként negyven-ötvenezren kerültek valahogy a Fico választása környékén éppen a szlovák határhoz valami véletlen folytán. És ha az osztrák belügyminisztert megkérdezed, neki az egyik alapvető problémája, hogy Magyarországon keresztül ma is illegális menekültek (sic!) tömegei mennek keresztül.”

Horn Gábor hozzátette: „Az a probléma ezzel a magyar határkerítéssel, hogy egyáltalán nem volt válasz a problémára. 

Egy elképesztően drága kampányelem 

úgy, hogy közben a magyar kormány átengedett majd’ háromszázezer menekültet mindenféle ellenőrzés nélkül, átszállított, Nyugat-Európára kvázi ráengedett”.

A Republikon vezetője úgy vélekedett, a magyar határkerítés egy „álságos megoldás, ami csak arra volt jó, hogy azt mondjuk, hogy mi csináltunk valamit, miután már átengedtük az érintetteket és azóta is mennek keresztül”.

Horn Gábor ezek után azt is aláhúzta, a problémát nem a kerítéssel kell megoldani, „hanem ott kell megoldani, ahol keletkezik ez a probléma”.

Gajdics Ottó válaszában rámutatott, Horn Gábor nem tudja megszámolni azokat a migránsokat, akik nem tudtak átjönni, 

„csak azokra hivatkozik, akik valamilyen módon – embercsempészek, egyebek segítségével – át tudtak. És senki nem állította, hogy a 176 kilométer kerítés mindenre megoldás, de 

arra – kiegészítve az úgynevezett jogi határzárral – kiválóan alkalmas, hogy Magyarországból nem lett bevándorlóország. Magyarországon, Budapesten nem tüntetnek kalifátusért, nem tiltják be a disznóhúst a menzákon és nincsenek naponta migráns alapú késelések.”

Hozzátette, attól függetlenül, hogy a magyar határkerítést „lefikázzuk, azért szépen elterjedt szerte Európában”.

A teljes vitát itt tekintheti meg:

altercat1
2025. szeptember 08. 12:23
Szar lehet ezeknek, hogy mindig ki kell találniuk valami ellentmondást, csak persze nincs elég eszük hozzá. Így aztán összevissza hazudoznak. 2024 waren es in Ungarn nur noch 29 Asylanträge 2024-ben mindössze 29 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be Magyarországon 158.000 Zurückweisungen (curikk teee!) Mit szósz gabcsi?
kopaszkutya01
2025. szeptember 08. 11:41
Ezeket az SZDSZ f@szkalapokat , honnan a redves ördöganyjapicsäjából szedegetik elő? Meg ami a legfontosabb, minek?! Egyszerűen a hányinger elkap mikor ezeket a.Árpibácsilehullotsegszőréretapadt okoskodókat meglátom... Már ideje lenne elfeledni őket, örökre!
southwind-2
2025. szeptember 08. 11:36
ez a horn ritka idióta jószág
polárüveg
2025. szeptember 08. 11:08
Gábor azt mondod, hogy nem kell a kerítés, és jöhetnek a muzulmán antiszemiták Magyarországra? Migránsterror a hazai zsidóságra? Gondolom, értékelik a véleményed Veled együtt... Így tovább, és a Feri végzete vár Reád. Vagy nem azt mondták, Gábor?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!