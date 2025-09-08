Horn Gábor megmagyarázta, miért rossz a magyar határkerítés, ha a lengyel jó Brüsszel szerint is

Az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek a lengyel határkerítés tetszik, a magyar nem – ez volt a HírTV Csörte című műsorának egyik témája.

A liberális Republikon Intézetet vezető Horn Gábor ezzel kapcsolatban azt mondta, a magyar határkerítésnek

az a speciális bája megvan, hogy nem old meg semmit.

Magyarországon keresztül azóta is tízezrével mennek át menekültek. Legutóbb egyébként negyven-ötvenezren kerültek valahogy a Fico választása környékén éppen a szlovák határhoz valami véletlen folytán. És ha az osztrák belügyminisztert megkérdezed, neki az egyik alapvető problémája, hogy Magyarországon keresztül ma is illegális menekültek (sic!) tömegei mennek keresztül.”

Horn Gábor hozzátette: „Az a probléma ezzel a magyar határkerítéssel, hogy egyáltalán nem volt válasz a problémára.