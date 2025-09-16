„Azért az eléggé döbbenetes, hogy az oknyomozó portál nálunk azt jelenti, hogy pletykalap. És a teljes magyar média tényfeltárásként ünnepli. És még csak azt sem lehet mondani, hogy a hatalommal szemben minden eszköz megengedett, mivel egy ellenzéki párt elnökének lejáratása a cél, aki ráadásul hónapokkal ezelőtt került a párt élére. Hol lehet hányni?”