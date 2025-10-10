Ft
10. 10.
péntek
osztrák válogatott San Marino vb-selejtező Ausztria Marko Arnautovic

„Köszönöm, Istenem, hogy vége van!” – erről az osztrák tízesről még sokat fognak beszélni

2025. október 10. 12:50

Marko Arnautovic és az osztrák válogatott is rekordot döntött. A San Marinó-iak kellő humorral kezelték a súlyos vereséget.

2025. október 10. 12:50
null

Hollandia idegenben 4–0-ra verte Máltát, a feröeri válogatott otthon ugyanilyen különbséggel nyert Montenegró ellen, míg a dánok Zalaegerszegen 6–0-ra múlták felül Fehéroroszországot a világbajnoki selejtezősorozat európai zónájának csütörtöki játéknapján, de még náluk is nagyobb különbségű győzelmet aratott Ausztria, amely hazai környezetben 10–0-ra ütötte ki San Marinót, ezzel megdöntötte a nemzeti rekordot (az eddigi csúcsot a Málta elleni 9–0-s siker jelentette 1977-ből).

Ausztria, San Marino, vb-selejtező, világbajnoki selejtező
Ausztria a tizedik gólig nyomta a gázpedált San Marino ellen (Fotó: oefb.at)

A Bécsben rendezett mérkőzésnek kuriózuma volt, hogy 

az osztrák válogatott kezdőcsapatában helyet kapó tíz mezőnyjátékos mindegyike elkönyvelt legalább egy gólt vagy gólpasszt.

A találkozó legeredményesebb futballistájának a 36 esztendős Marko Arnautovic bizonyult, aki egymaga négyszer talált be.

Az osztrák válogatott kezdő mezőnyjátékosainak mérlege San Marino ellen
Stefan Posch: 2 gól + 1 gólpassz
Kevin Danso: 1 gólpassz
David Alaba: 1 gólpassz
Alexander Prass: 1 gólpassz
Konrad Laimer: 1 gól
Nicolas Seiwald: 1 gólpassz
Romano Schmid: 1 gól + 1 gólpassz
Michael Gregoritsch: 1 gól
Marcel Sabitzer: 2 gólpassz
Marko Arnautovic: 4 gól

 

Szembetűnő volt, hogy az osztrákok nem ünnepelték meg igazán egyik góljukat sem, hanem mindig azonnal rohantak a labdáért, hogy siettessék a középkezdés elvégzését. A kivételt a 84. percben a tizedik találat jelentette, melynek szerzője, Arnautovic mutatta is a közönségnek, hogy ezzel „vége a mérkőzésnek”, számukra az összecsapás tulajdonképpen befejezettnek nyilvánított.

Azt nem tudhatjuk, hogy az osztrákok csapatszinten milyen célt tűztek ki maguk elé a meccset megelőzően (legfeljebb sejthetjük: hogy legyen meg a közte tíz), azt azonban nem nehéz kitalálni, hogy Arnautovicot mi motiválta: az olasz Interrel 2010-ben Bajnokok Ligáját nyerő, az előző idényben döntőt játszó csatár 

a mesternégyesével megelőzte az osztrák válogatott mindenkori góllövőlistájának élén Toni Polstert, és 45 találatával most már ő a nemzeti együttes történetének legeredményesebb játékosa.

Arnautovic negyedik gólja San Marino ellen

 

A San Marinó-i válogatott egyik szurkolói fórumán kellő humorral kezelték a súlyos vereséget. Az X-en (korábban Twitter) futó oldal adminisztrátora az osztrákok nyolcadik gólját úgy kommentálta, hogy „kezdem azt hinni, rosszabbak vagyunk, mint a Manchester United”, majd a 83. és a 84. percben esett kilencedik és tizedik találatot követően azt írta ki, hogy „Arnautovic gyorsabban lövi a gólokat, mint ahogy én posztolni tudok”. Majd miután lefújták a mérkőzést, az admin csak annyit tett közzé:

Köszönöm, Istenem, hogy vége van!

Ausztria öt mérkőzés után hibátlanul mérleggel vezeti a csoportját, két ponttal megelőzve a nála egy meccsel már többet játszó Bosznia-Hercegovinát. San Marino pont nélkül, 1–28-as gólkülönbséggel áll a H jelű ötös utolsó helyén, és a következő meccsét vasárnap Ciprussal vívja, amelytől idegenben 2–0-ra kapott ki.

Nyitókép: oefb.at

 

