„Köszönöm, Istenem, hogy vége van!” – erről az osztrák tízesről még sokat fognak beszélni

Hollandia idegenben 4–0-ra verte Máltát, a feröeri válogatott otthon ugyanilyen különbséggel nyert Montenegró ellen, míg a dánok Zalaegerszegen 6–0-ra múlták felül Fehéroroszországot a világbajnoki selejtezősorozat európai zónájának csütörtöki játéknapján, de még náluk is nagyobb különbségű győzelmet aratott Ausztria, amely hazai környezetben 10–0-ra ütötte ki San Marinót, ezzel megdöntötte a nemzeti rekordot (az eddigi csúcsot a Málta elleni 9–0-s siker jelentette 1977-ből).

Ausztria a tizedik gólig nyomta a gázpedált San Marino ellen (Fotó: oefb.at)

A Bécsben rendezett mérkőzésnek kuriózuma volt, hogy

az osztrák válogatott kezdőcsapatában helyet kapó tíz mezőnyjátékos mindegyike elkönyvelt legalább egy gólt vagy gólpasszt.

A találkozó legeredményesebb futballistájának a 36 esztendős Marko Arnautovic bizonyult, aki egymaga négyszer talált be.