Havas Henrik hozta a formáját: belerúgott a miniszterelnökbe és a Mandinerbe is (VIDEÓ)

Havas Henrik: Ha veszít a NER, akkor megdöglik a Mandiner
Havas Henrik szerint a gyermekvédelmi népszavazás hirdetése, nem más, mint „goebbelsi propaganda”.
Az újságíró ismét lesújtó véleménnyel volt lapunkról, míg a miniszterelnököt egy „szar cselédnek” nevezte a JÓLVANEZÍGY YouTube-csatorna műsorában.
Havas Henrik újságíró a JÓLVANEZÍGY YouTube-csatorna műsorában vendégeskedett. A beszélgetés során több közéleti témát is érintettek, többek között szóba került, hogy a Mandiner Hotel Lentulai című műsorának Rogán Antal miniszter volt a vendége.
Ennek kapcsán az egykori televíziós személyiség lapunkról is kifejtette a véleményét. Havas úgy fogalmazott: „ennyi hülyét egy helyre összecsábítani, ez hihetetlen! Fogalmuk nincs a szakmáról!”
Majd külön kitértek Lentulai Krisztiánra, a műsor házigazdájára, akiről a Heti Hetes című műsor korábbi törzsvendége először azt mondta, nem is tudja ki, majd mikor Nagy Ádám megmutatta neki, kiről van szó, Havas úgy reagált, hogy „elég szerencsétlen képe van. Mint egy aberrált plébános” – hangzott el, ezen a kijelentésen Nagy pedig egész jókat derült. A műsor azon elemén is gúnyolódtak, mikor a vendégeknek a beszélgetés végén le kell rajzolniuk egy kihúzott politikust vagy közéleti szereplőt.
Havas Henrik ezután nosztalgiázott egy sort, hogy milyen személyes élményei vannak Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy
a kormányfő tudott „nagyon emberi lenni”.
Volt arra példa, hogy mikor a Megyeri úti stadion VIP-részlegén voltak, akkor vitt neki a büféből szendvicset és üdítőt is. De elhangzott, hogy Kuncze Gábor, az SZDSZ valamikori frakcióvezetője azt mondta egy alkalommal Havasnak, hogy „Orbán Viktor imádja, ha hálásak neki”. Nagy Ádám itt megint próbált vicces lenni, és közbeszólt, hogy olyan ez, „mint a maffiában”.
Ezután az újságíró arról is elmélkedett egy sort, hogy miért olyan a kormányfő személyisége, amilyen. Havas véleménye szerint mivel Orbán Viktor vidéki miliőből jött, ezért benne van a teljesítési kényszer, a cselédmentalitás. „Egy szar cseléd, aki kitört ebből a közegből, és neki még több autó kell, még több föld” – hangoztatta a JÓLVENEZÍGY-csatorna műsorvezetőjének.
A teljes műsort alább tekintheti meg:
Havas Henrik nem először nyilatkozott lenézően a Mandinerről. Emlékezetes, hogy a 2022-es választás előtt napi szinten kifejtette véleményét a nemzeti1tv YouTube-csatornáján a közéleti eseményekkel kapcsolatban. Pár héttel a választás előtt tett egy olyan kijelentést, hogy „mondtam a múltkor, hogy én nem fogom már harmadika után olvasni a »mi ez a szart«, a Mandinert, mert ha nyer a NER akkor fölösleges, ha meg nem nyer, akkor megdöglik”.
Nos, ebben sem lett igaza.
