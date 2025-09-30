Havas Henrik hozta a formáját: belerúgott a miniszterelnökbe és a Mandinerbe is (VIDEÓ)

Havas Henrik újságíró a JÓLVANEZÍGY YouTube-csatorna műsorában vendégeskedett. A beszélgetés során több közéleti témát is érintettek, többek között szóba került, hogy a Mandiner Hotel Lentulai című műsorának Rogán Antal miniszter volt a vendége.

Ennek kapcsán az egykori televíziós személyiség lapunkról is kifejtette a véleményét. Havas úgy fogalmazott: „ennyi hülyét egy helyre összecsábítani, ez hihetetlen! Fogalmuk nincs a szakmáról!”

Majd külön kitértek Lentulai Krisztiánra, a műsor házigazdájára, akiről a Heti Hetes című műsor korábbi törzsvendége először azt mondta, nem is tudja ki, majd mikor Nagy Ádám megmutatta neki, kiről van szó, Havas úgy reagált, hogy „elég szerencsétlen képe van. Mint egy aberrált plébános” – hangzott el, ezen a kijelentésen Nagy pedig egész jókat derült. A műsor azon elemén is gúnyolódtak, mikor a vendégeknek a beszélgetés végén le kell rajzolniuk egy kihúzott politikust vagy közéleti szereplőt.

Cselédmentalitást és teljesítési kényszert emleget Havas

Havas Henrik ezután nosztalgiázott egy sort, hogy milyen személyes élményei vannak Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy