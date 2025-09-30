Ft
09. 30.
kedd
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nagy Ádám havas henrik Jólvanezígy Rogán Antal Lentulai Krisztián műsor Orbán Viktor vélemény miniszterelnök Mandiner

Havas Henrik hozta a formáját: belerúgott a miniszterelnökbe és a Mandinerbe is (VIDEÓ)

2025. szeptember 30. 11:33

Az újságíró ismét lesújtó véleménnyel volt lapunkról, míg a miniszterelnököt egy „szar cselédnek” nevezte a JÓLVANEZÍGY YouTube-csatorna műsorában.

2025. szeptember 30. 11:33
null

Havas Henrik újságíró a JÓLVANEZÍGY YouTube-csatorna műsorában vendégeskedett. A beszélgetés során több közéleti témát is érintettek, többek között szóba került, hogy a Mandiner Hotel Lentulai című műsorának Rogán Antal miniszter volt a vendége.

Ennek kapcsán az egykori televíziós személyiség lapunkról is kifejtette a véleményét. Havas úgy fogalmazott: „ennyi hülyét egy helyre összecsábítani, ez hihetetlen! Fogalmuk nincs a szakmáról!”

Majd külön kitértek Lentulai Krisztiánra, a műsor házigazdájára, akiről a Heti Hetes című műsor korábbi törzsvendége először azt mondta, nem is tudja ki, majd mikor Nagy Ádám megmutatta neki, kiről van szó, Havas úgy reagált, hogy „elég szerencsétlen képe van. Mint egy aberrált plébános” – hangzott el, ezen a kijelentésen Nagy pedig egész jókat derült. A műsor azon elemén is gúnyolódtak, mikor a vendégeknek a beszélgetés végén le kell rajzolniuk egy kihúzott politikust vagy közéleti szereplőt.

Cselédmentalitást és teljesítési kényszert emleget Havas

Havas Henrik ezután nosztalgiázott egy sort, hogy milyen személyes élményei vannak Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy 

a kormányfő tudott „nagyon emberi lenni”. 

Volt arra példa, hogy mikor a Megyeri úti stadion VIP-részlegén voltak, akkor vitt neki a büféből szendvicset és üdítőt is. De elhangzott, hogy Kuncze Gábor, az SZDSZ valamikori frakcióvezetője azt mondta egy alkalommal Havasnak, hogy „Orbán Viktor imádja, ha hálásak neki”. Nagy Ádám itt megint próbált vicces lenni, és közbeszólt, hogy olyan ez, „mint a maffiában”

Ezután az újságíró arról is elmélkedett egy sort, hogy miért olyan a kormányfő személyisége, amilyen. Havas véleménye szerint mivel Orbán Viktor vidéki miliőből jött, ezért benne van a teljesítési kényszer, a cselédmentalitás. „Egy szar cseléd, aki kitört ebből a közegből, és neki még több autó kell, még több föld” – hangoztatta a JÓLVENEZÍGY-csatorna műsorvezetőjének.

A teljes műsort alább tekintheti meg:

Már évekkel ezelőtt is „temette” a Mandinert a „Tanár Úr”

Havas Henrik nem először nyilatkozott lenézően a Mandinerről. Emlékezetes, hogy a 2022-es választás előtt napi szinten kifejtette véleményét a nemzeti1tv YouTube-csatornáján a közéleti eseményekkel kapcsolatban. Pár héttel a választás előtt tett egy olyan kijelentést, hogy „mondtam a múltkor, hogy én nem fogom már harmadika után olvasni a »mi ez a szart«, a Mandinert, mert ha nyer a NER akkor fölösleges, ha meg nem nyer, akkor megdöglik”.

Nos, ebben sem lett igaza.

Nyitókép: képernyőfotó

bikfic-0
2025. szeptember 30. 13:24
Ez a frusztrált vén perintfalvi még fénykorában is nagyon gáz volt, nemhogy most.
madre79
2025. szeptember 30. 13:22
Havast már régen seggbe kellett volna rúgni! Maradt volna műszerész, akkor legalább egy mocsokkal kevesebb lenne a firkálók között. Okosnak tartja magát, de a lumpenek közt is veri a mezőnyt!
pugacsov-0
2025. szeptember 30. 13:11
Henrik te egy csokifasz díjas senki vagy...szívből küldi Fekete Dákó...
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 30. 13:10
Havas nem szépen öregszik. De ránézésre vannak ott gondok az egészséggel bőven. Isten nem ver bottal.
