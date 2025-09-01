Hat évet kapott a kisfiúval fajtalankodó volt ellenzéki politikus

Sajtóértesülés: egy kisfiúval fajtalankodhatott a volt LMP-s politikus
A vádlott 2023 februárjában rontotta meg a 13 éves gyermeket.
Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért fellebbezett.
Szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt hat évre ítélte az LMP egykori politikusát első fokon a Kaposvári Törvényszék – tudta meg a Magyar Nemzet a bíróságtól. A jelenleg is letartóztatásban lévő K. Gábor azonban másodfokon akár ennél is súlyosabb büntetést is kaphat, miután az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen.
Ahogy a Magyar Nemzet írja, K. Gábor korábban ismert szereplője volt a somogyi közéletnek, hiszen évekkel ezelőtt önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt. A férfi a 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát, majd három évvel később már az LMP mutatta be őt, mint a következő választáson induló jelöltjét.
Az egykori ellenzéki politikus ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és más bűncselekmény miatt még 2023 februárjában adtak ki elfogatóparancsot,
majd elfogása után gyanúsítottként hallgatták ki és vádat emeltek ellene.
A nemrég meghozott ítélet lényege szerint az egykori LMP-s politikus 2022-ben az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel, akivel bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a kisfiúval, akitől éppen azt várták, hogy a tanulmányait illetően terelje jó irányba a fiút.
K. Gábor azonban a kialakított hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve, 2023 februárjában a gépkocsijába csalta a beleegyezési korhatárt még be nem töltött sértettet,
majd egy félreeső helyre hajtott, ahol „szexuális cselekményt végzett vele”.
Feltételezhetően a férfi telefonján, vagy a számítógépén találtak pedofil tartalmakat, ezért mondhatták ki bűnösnek gyermekpornográfia miatt is – írta a Magyar Nemzet.
