Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ellenzéki képviselő szexuális bűncselekmény ítélet

Hat évet kapott a kisfiúval fajtalankodó volt ellenzéki politikus

2025. szeptember 01. 15:38

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért fellebbezett.

2025. szeptember 01. 15:38

Szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt hat évre ítélte az LMP egykori politikusát első fokon a Kaposvári Törvényszék – tudta meg a Magyar Nemzet a bíróságtól. A jelenleg is letartóztatásban lévő K. Gábor azonban másodfokon akár ennél is súlyosabb büntetést is kaphat, miután az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen. 

Ahogy a Magyar Nemzet írja, K. Gábor korábban ismert szereplője volt a somogyi közéletnek, hiszen évekkel ezelőtt önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt. A férfi a 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát, majd három évvel később már az LMP mutatta be őt, mint a következő választáson induló jelöltjét.

Az egykori ellenzéki politikus ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és más bűncselekmény miatt még 2023 februárjában adtak ki elfogatóparancsot, 

majd elfogása után gyanúsítottként hallgatták ki és vádat emeltek ellene.

Ezt is ajánljuk a témában

A nemrég meghozott ítélet lényege szerint az egykori LMP-s politikus 2022-ben az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel, akivel bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a kisfiúval, akitől éppen azt várták, hogy a tanulmányait illetően terelje jó irányba a fiút.

K. Gábor azonban a kialakított hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve, 2023 februárjában a gépkocsijába csalta a beleegyezési korhatárt még be nem töltött sértettet, 

majd egy félreeső helyre hajtott, ahol „szexuális cselekményt végzett vele”.

Feltételezhetően a férfi telefonján, vagy a számítógépén találtak pedofil tartalmakat, ezért mondhatták ki bűnösnek gyermekpornográfia miatt is – írta a Magyar Nemzet. 

Fotó: Pixabay

***

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SyncBaer
2025. szeptember 01. 18:09
Ez lehet az a 60+ éves Kovács Gábor, akit még körözött is a rendőrség?
Válasz erre
0
0
Dermedve
•••
2025. szeptember 01. 17:38 Szerkesztve
Az ilyesmit a kaptárban is díjjazzák. Gyerekmolesztálás a kemény fiúk szemében megvetendő. Mire kijön, azt sem fogja tudni melyik luka mire való. Helyesen.
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. szeptember 01. 17:30
A többi pedofil meg az ellenzék sorait dagasztja.
Válasz erre
1
0
auditorium
2025. szeptember 01. 17:26
A szexuàlis visszaélés Mo-n 14 éves korig bűntetendő, más EU-tagországokban 18 év alatt, azaz a nagykorúság eléréséig. Miért ilyen alacsony a korhatár Mo-n ? Csehországban kémiai kasztráció várna rá, mert az ilyen abúzus egy életre tönkre teszi azt a kisfiút. A megkörnyékezés körülményeit és következményét kitűnően mutatja be a 2O14-ben bemutatott német TV-FILM "Die Auserwählten" (A kiválasztottak) Christoph Röhl rendező filmje, mely az elit privat Odenwaldschuléban játszódik a 7O-es évek közepén. Magyar fiú is játszik benne. Ajánlom szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak, pszichológusoknak, pszichiátereknek, sociológusoknak. Elérhető az Amazonon, maxdome, iTunes, Google Play, Sky Store, Microsoft, Rakuten TV, Videoload, Sony und Chili. A klasszikus művek között biztos sokan olvasták: Robert MUSIL: Törless iskolaévei és OTTLIK Géza: Iskola a határon regényeit a Monarchia idejéből.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!