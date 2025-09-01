Hat évet kapott a kisfiúval fajtalankodó volt ellenzéki politikus

Szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt hat évre ítélte az LMP egykori politikusát első fokon a Kaposvári Törvényszék – tudta meg a Magyar Nemzet a bíróságtól. A jelenleg is letartóztatásban lévő K. Gábor azonban másodfokon akár ennél is súlyosabb büntetést is kaphat, miután az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen.

Ahogy a Magyar Nemzet írja, K. Gábor korábban ismert szereplője volt a somogyi közéletnek, hiszen évekkel ezelőtt önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt. A férfi a 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát, majd három évvel később már az LMP mutatta be őt, mint a következő választáson induló jelöltjét.

Az egykori ellenzéki politikus ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és más bűncselekmény miatt még 2023 februárjában adtak ki elfogatóparancsot,

majd elfogása után gyanúsítottként hallgatták ki és vádat emeltek ellene.