Budapesti Rendőr-főkapitányság jókai utcai házomlás ügyészség

Három év után lezárult a nyomozás: őket gyanúsítják a Jókai utcai házomlás ügyében

2025. szeptember 06. 12:44

A balesetben az utcán három ember könnyebb sérüléseket szenvedett, egy nő azonban életveszélyesen megsérült.

2025. szeptember 06. 12:44

Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében, a fővárosi nyomozók négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szombaton. Korábban beszámoltak arról, hogy leomlott egy épület negyedik emeleti díszfala, ami magával sodort több erkélyt is Budapest VI. kerületében, a Jókai utcában 2022. június 27-én délelőtt.

A lehulló törmeléktől az utcán hárman könnyebben sérültek, egy nő életveszélyesen megsérült, maradandó egészségkárosodást szenvedett. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított az ügyben. Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be – írták. A tájékoztatás szerint négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A szakvélemények megállapításai szerint

  • a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét.
  • A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról.
  • A generáltervező az építkezéshez – bontási tervet is tartalmazó – kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére.

Továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége – közölték, hozzátéve: a bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be. A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – zárul a rendőrségi közlemény.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Csudai Sándor

