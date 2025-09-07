„Kötcsei tanulságok.

Ruszin-Szendi Romulusz nem bírja a kérdéseket, durván meglökte a Tisza-adókról faggatózó kollégámat, Móna Márkot. Ez nem éppen a szeretet nyelve!

Nagy neveket és jelölteket nem jelentett be Magyar Péter, hiába ígért ilyesmit. Tömeg se volt, az adóemelési botrány pedig kezd ráégni a Tiszára!

A jobboldali közösség egységes, a Mandiner élő műsorában elemzők, művészek, intézményvezetők, politikusok, államtitkárok és miniszterek egyaránt optimista hangvételt ütöttek meg!

És hamarosan jön Orbán Viktor beszéde, a győzelmi tervvel!”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala