Hamarosan jön Orbán Viktor beszéde, a győzelmi tervvel

2025. szeptember 07. 15:45

Nagy neveket és jelölteket nem jelentett be Magyar Péter, hiába ígért ilyesmit. Tömeg se volt, az adóemelési botrány pedig kezd ráégni a Tiszára.

2025. szeptember 07. 15:45
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Kötcsei tanulságok.

Ruszin-Szendi Romulusz nem bírja a kérdéseket, durván meglökte a Tisza-adókról faggatózó kollégámat, Móna Márkot. Ez nem éppen a szeretet nyelve!

Nagy neveket és jelölteket nem jelentett be Magyar Péter, hiába ígért ilyesmit. Tömeg se volt, az adóemelési botrány pedig kezd ráégni a Tiszára!

A jobboldali közösség egységes, a Mandiner élő műsorában elemzők, művészek, intézményvezetők, politikusok, államtitkárok és miniszterek egyaránt optimista hangvételt ütöttek meg!

És hamarosan jön Orbán Viktor beszéde, a győzelmi tervvel!”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

mnmn
2025. szeptember 07. 16:03
Nem tudom melyik balfasz propagandista dobta be ezt a "győzelmi terv" elnevezést, de úgy emlékszem mintha már hallottuk volna ezt a Zelenszkijtől és azt is tudjuk hogyan végződött.
