Komoly bajba került Ruszin-Szendi Romulusz, miután testi erejét használta a Mandiner újságírója ellen
A gyanú: garázdaság.
Nagy neveket és jelölteket nem jelentett be Magyar Péter, hiába ígért ilyesmit. Tömeg se volt, az adóemelési botrány pedig kezd ráégni a Tiszára.
„Kötcsei tanulságok.
Ruszin-Szendi Romulusz nem bírja a kérdéseket, durván meglökte a Tisza-adókról faggatózó kollégámat, Móna Márkot. Ez nem éppen a szeretet nyelve!
Nagy neveket és jelölteket nem jelentett be Magyar Péter, hiába ígért ilyesmit. Tömeg se volt, az adóemelési botrány pedig kezd ráégni a Tiszára!
A jobboldali közösség egységes, a Mandiner élő műsorában elemzők, művészek, intézményvezetők, politikusok, államtitkárok és miniszterek egyaránt optimista hangvételt ütöttek meg!
És hamarosan jön Orbán Viktor beszéde, a győzelmi tervvel!”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
