Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
titkárnő Tisza Párt Ilike szekta Facebook Magyar Péter

Hallom, Ilike kicsekkolt a szektából

2025. szeptember 07. 18:42

Eltartott egy ideig, mire rájött, hogy egy fizetésért titkárnő és bérbarátnő egyszerre.

2025. szeptember 07. 18:42
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Hallom, Ilike kicsekkolt a szektából. Eltartott egy ideig, mire rájött, hogy egy fizetésért titkárnő és bérbarátnő egyszerre. 

Legközelebb Bütyök nem lesz ennyire spórolós, és Márknak már vesz valami szépet is néha!”

Nyitókép: Facebook

 

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2025. szeptember 07. 19:06
Megunta az evezést, vagy izomláza lett?
Válasz erre
3
0
lemez
2025. szeptember 07. 19:06
De gondolom megérte.Brüsszel meg soros pénzén élte gondtalan èletét a nagyvilágban,ahova soha nem jutott volna el.
Válasz erre
1
0
DINO54
2025. szeptember 07. 18:56
Nincs facém. Mit írnak róla szektában?
Válasz erre
3
0
Sróf
2025. szeptember 07. 18:55
A szegény vidéki lófejű lány nem hülye, kurva jó üzletet csinált. Többé már nem szegény, nem vidéki, csak lófejű.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!