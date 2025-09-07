„Ha Orbán Viktor beszéde igaz lenne, akkor ebből az következne, hogy a következő országok mind tévednek, és csak mi, magyarok tudjuk a tutit:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

26 ország, 450 millió ember, mind »hülyébb« nálunk.

Csak mi tudjuk a tutit.

Ugye érzed, mennyire abszurd ez?”

