09. 07.
vasárnap
konferencia alelnök Tisza Máthé Zsolt hölgy

GyűlöletKötcse-live

2025. szeptember 07. 13:58

Az e percekben debütáló Tisza alelnök hölggyel egy újabb majdani vagyonadó fizető a láthatáron.

2025. szeptember 07. 13:58
Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
Facebook

„Balatonfüreden az ifjú hölgy az alábbi wellness- és konferencia komplexum tulajdonosa. Árad a luxus és a pénz a Tisza kötcsei színpadán… 

A következő »meglepetés« felszólaló a gazdag bankár, aki burkoltan megfenyegeti az előtte megszólaló milliárdost, majd sunnyogva adóemelést jelent be az igazságosság jegyében. Nem lehet egyszerű a helyzete…

A megszorító csomag hadova nyelven: »az állam nem hazudhat tovább magának és nekünk sem«. Az euró bevezetéséről igen, a bankszektor adóiról, az orosz gáz és kőolaj helyettesítéséről, Ukrajna vágyott EU csatlakozásának katasztrofális gazdasági hatásairól nem esett szó…

Magyar Péter a színpadon. 20 év elvesztegetésérő beszél – nehezen értelmezhető: diplomata, bankigazgató, bennfentes kereskedő, VIP páholyok állandó vendége. Árad az átverés…”

Nyitókép forrása: Máthá Zsuzsa Facebook-oldala

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ihavrilla
2025. szeptember 07. 14:21
A 20 év tényleg érthetetlen. Poloska szerint Gyurcsány és Orbán a főgonos. Akkor Orbán 4 év + MSzP 8 év + Orbán 16 év (álom, álom, édes álom...) az összesn 28 év. Ja és Poloska 20 évre visszamenőleg vizsgálna vagyont, meggazdagodást..... azaz önmagát is?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!