„Balatonfüreden az ifjú hölgy az alábbi wellness- és konferencia komplexum tulajdonosa. Árad a luxus és a pénz a Tisza kötcsei színpadán…

A következő »meglepetés« felszólaló a gazdag bankár, aki burkoltan megfenyegeti az előtte megszólaló milliárdost, majd sunnyogva adóemelést jelent be az igazságosság jegyében. Nem lehet egyszerű a helyzete…

A megszorító csomag hadova nyelven: »az állam nem hazudhat tovább magának és nekünk sem«. Az euró bevezetéséről igen, a bankszektor adóiról, az orosz gáz és kőolaj helyettesítéséről, Ukrajna vágyott EU csatlakozásának katasztrofális gazdasági hatásairól nem esett szó…

Magyar Péter a színpadon. 20 év elvesztegetésérő beszél – nehezen értelmezhető: diplomata, bankigazgató, bennfentes kereskedő, VIP páholyok állandó vendége. Árad az átverés…”