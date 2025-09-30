Forsthoffer Ágnes szerint helyes döntés, hogy a Tisza Párt nem nevezi meg a jelöltjeit

Rögtön leleplezték a Tisza Párt új alelnökét, akinek a szállodájával kapcsolatban is átverést emlegetnek
A Tisza Párt nemrég bemutatott harmadik alelnöke, Forsthoffer Ágnes interjút adott a 24.hu-nak, amelyben politikai szerepvállalásáról, a párt belső működéséről és személyes tapasztalatairól beszélt.
Elmondása szerint a „morális válság” és a „vállalhatatlan politikai kommunikáció” vitte ki először az utcára. Jelentős hatást gyakorolt rá Magyar Péter Partizán-interjúja, amely szerinte sokak érzéseit fogalmazta meg. Ezt követően aktív résztvevője lett a Tisza rendezvényeinek, majd Balatonfüreden megalapította a Tisza Szigetet.
2024 októberében a párt nyílt pályázatot hirdetett új vezetők keresésére, amelyre Forsthoffer is jelentkezett,
majd egyre aktívabb önkéntesként vett részt a „Nemzet Hangja” kamunépszavazási kampányban, ahol választókerületi koordinátorként dolgozott.
A szakmai kiválasztási folyamat után előbb szakértőként, majd végül alelnökként kapott bizalmat.
Forsthoffer szerint helyes döntés, hogy a Tisza Párt óvatosan kezeli képviselőjelöltjeinek nyilvánosságra hozatalát, „mert a szimpatizánsok és tagok sok esetben egzisztenciális kockázatot vállalnak”.
Az alelnök azt is hangsúlyozta: a Tisza már nem „egyszemélyes párt”. Szerinte a szervezeten belül „professzionális munka zajlik, komoly szakemberek dolgoznak a javaslatokon”, és mindenki próbálja tartani Magyar Péter tempóját, amelyet „elképesztőnek” nevezett.
A politikus kitért több aktuális ügyre is: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról azt mondta,
ha ma egy politikusnak félnie kell, az nem az új szereplők hibája, hiszen Magyar Pétert és a volt vezérkari főnököt is érték halálos fenyegetések.
Tarr Zoltán vitatott kijelentéséről úgy nyilatkozott, hogy személyesen nem volt jelen, de saját példáján látja, mennyire könnyű szavakat kiragadni és manipulálni. Felháborítónak tartja, hogy cáfolatok ellenére szórólapokon terjesztik az ellenkezőjét.
