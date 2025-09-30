Ft
Tisza Párt fegyverbotrány alelnök Magyar Péter

Forsthoffer Ágnes szerint helyes döntés, hogy a Tisza Párt nem nevezi meg a jelöltjeit

2025. szeptember 30. 18:22

A TISZA harmadik alelnöke a párt belső működéséről beszélt a Partizánban.

2025. szeptember 30. 18:22
null

A Tisza Párt nemrég bemutatott harmadik alelnöke, Forsthoffer Ágnes interjút adott a 24.hu-nak, amelyben politikai szerepvállalásáról, a párt belső működéséről és személyes tapasztalatairól beszélt.

Elmondása szerint a „morális válság” és a „vállalhatatlan politikai kommunikáció” vitte ki először az utcára. Jelentős hatást gyakorolt rá Magyar Péter Partizán-interjúja, amely szerinte sokak érzéseit fogalmazta meg. Ezt követően aktív résztvevője lett a Tisza rendezvényeinek, majd Balatonfüreden megalapította a Tisza Szigetet.

2024 októberében a párt nyílt pályázatot hirdetett új vezetők keresésére, amelyre Forsthoffer is jelentkezett, 

majd egyre aktívabb önkéntesként vett részt a „Nemzet Hangja” kamunépszavazási kampányban, ahol választókerületi koordinátorként dolgozott. 

A szakmai kiválasztási folyamat után előbb szakértőként, majd végül alelnökként kapott bizalmat.

Forsthoffer szerint helyes döntés, hogy a Tisza Párt óvatosan kezeli képviselőjelöltjeinek nyilvánosságra hozatalát, „mert a szimpatizánsok és tagok sok esetben egzisztenciális kockázatot vállalnak”.

Az alelnök azt is hangsúlyozta: a Tisza már nem „egyszemélyes párt”. Szerinte a szervezeten belül „professzionális munka zajlik, komoly szakemberek dolgoznak a javaslatokon”, és mindenki próbálja tartani Magyar Péter tempóját, amelyet „elképesztőnek” nevezett.

A politikus kitért több aktuális ügyre is: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról azt mondta, 

ha ma egy politikusnak félnie kell, az nem az új szereplők hibája, hiszen Magyar Pétert és a volt vezérkari főnököt is érték halálos fenyegetések.

Tarr Zoltán vitatott kijelentéséről úgy nyilatkozott, hogy személyesen nem volt jelen, de saját példáján látja, mennyire könnyű szavakat kiragadni és manipulálni. Felháborítónak tartja, hogy cáfolatok ellenére szórólapokon terjesztik az ellenkezőjét.

Nyitókép: Facebook

 

bpeti72
2025. szeptember 30. 20:45
Ágika a hülye picsa tipikus példája.
Válasz erre
0
0
Dunhill67
2025. szeptember 30. 20:24
tipikus baszatlan negyvenes ribanc,aki pszcihopeti tevearcára maszturbál...
Válasz erre
0
0
Szerintem
•••
2025. szeptember 30. 20:15 Szerkesztve
Szégyellik, takargatják a jelöltjeiket. Pontosan tudják, hogy gazemberek. Különben nem győzne dicsekedni velük a tiszafostos, bemutatni őket az országot járó szeánszain.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
•••
2025. szeptember 30. 20:13 Szerkesztve
Ennek a ribancnak az apja Forsthoffer Ferenc az úgynevezett rendszerváltáskor lenyúlta a balatonfüredi hajógyárat, majd a vagyont átmentve az Economix Közgazdász Egyetemi Rt.-be kis "erőgyűjtés" után, a pápai megyei tulajdonú Talajerő-gazdálkodási Kft.-ben szórta a szemetet, hígtrágyát mindenfelé, először csak önkormányzati, állami majd a csatlakozás után uniós pénzeket is lenyelve. Iskolai moslék, veszélyes hulladék, bűzlő, rohadó állati maradványok, nyersbőrhulladék, mindenből csak gazdagodott, a pápaiak meg szagolták. 2003-ban lenyúlt valami városszéli természetvédelmi területet is, hogy majd ott lakópark lesz, persze nem lett semmi, csak tönkretettek ezt-azt, de a "megpályázott" pénzek azért gazdára találtak. Ágika és Anyuka is benne van a családi bizniszben. Igazi komcsi "rendszerváltós" család.
Válasz erre
2
0
