Forsthoffer Ágnes szerint helyes döntés, hogy a Tisza Párt nem nevezi meg a jelöltjeit

A Tisza Párt nemrég bemutatott harmadik alelnöke, Forsthoffer Ágnes interjút adott a 24.hu-nak, amelyben politikai szerepvállalásáról, a párt belső működéséről és személyes tapasztalatairól beszélt.

Elmondása szerint a „morális válság” és a „vállalhatatlan politikai kommunikáció” vitte ki először az utcára. Jelentős hatást gyakorolt rá Magyar Péter Partizán-interjúja, amely szerinte sokak érzéseit fogalmazta meg. Ezt követően aktív résztvevője lett a Tisza rendezvényeinek, majd Balatonfüreden megalapította a Tisza Szigetet.

2024 októberében a párt nyílt pályázatot hirdetett új vezetők keresésére, amelyre Forsthoffer is jelentkezett,

majd egyre aktívabb önkéntesként vett részt a „Nemzet Hangja” kamunépszavazási kampányban, ahol választókerületi koordinátorként dolgozott.

A szakmai kiválasztási folyamat után előbb szakértőként, majd végül alelnökként kapott bizalmat.