Folytatódik a Mandiner adománygyűjtése (VIDEÓ)

Lapunk gyűjtést indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái támogatására. Fia az ukrán–orosz háború frontján vesztette életét. A kezdeményezésről munkatársunk, Lentulai Krisztián is beszélt legújabb videójában, aki arra kért mindenkit, hogy lehetőségei szerint támogassa az adománygyűjtést.

Hogyan segíthetnek?

Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:

KEGYES Jótékonysági Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786

IBAN: HU98117440032445278600000000

SWIFT: OTPVHUHB

Közlemény: Rosinec Mária

Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. • E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]

A helyszínen készült riportot itt tekinthetik meg: