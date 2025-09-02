Ft
mandiner adománygyűjtés Lentulai Krisztián Kárpátalja

Folytatódik a Mandiner adománygyűjtése (VIDEÓ)

2025. szeptember 02. 15:16

Segítsenek önök is Mária néninek!

2025. szeptember 02. 15:16
Lapunk gyűjtést indított a beregszászi Rosinec Mária és unokái támogatására. Fia az ukrán–orosz háború frontján vesztette életét. A kezdeményezésről munkatársunk, Lentulai Krisztián is beszélt legújabb videójában, aki arra kért mindenkit, hogy lehetőségei szerint támogassa az adománygyűjtést. 

Hogyan segíthetnek?

Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:

KEGYES Jótékonysági Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786

IBAN: HU98117440032445278600000000

SWIFT: OTPVHUHB

Közlemény: Rosinec Mária

Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. • E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]

A helyszínen készült riportot itt tekinthetik meg:

Összesen 5 komment

ChongLi
2025. szeptember 02. 16:08
Ez a csóka oroszokat ment széthasítani. Miért kellene támogatni? Szolgálat megtagadóként börtönbe vonulhatott volna és a mai napig élhetne sanyarú körülmények között.
0
0
belbuda
2025. szeptember 02. 16:02
Lölő bácsi,Szíjj Laci,a temus Gentlemanus Kálmán, Garancsi papa,Hernád Zsolti...csak így hirtelen...🙂
0
1
Vasalo
2025. szeptember 02. 15:27
Nicsak,tilos hozzászolni?
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!