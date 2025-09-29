Ft
terv alelnök index botrány Magyar Péter Deák Dániel fórum sajtó per

Ezek nem Magyar Péter hetei: egyre csak gyűrűznek a botrányok a Tisza-vezér körül

2025. szeptember 29. 18:42

Az elemző szerint a pártelnöknek immár papírja van arról, hogy adóemelésre készül, hiába próbálja ezt tagadni.

2025. szeptember 29. 18:42
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyar Péter újabb botrányairól írt a Facebook-oldalán. A szakértő közösségi oldalán kijelentette:

Ezek nem Magyar Péter hetei: a saját emberei lebuktatták a brutális adóemelési terveit, pánikreakcióként beperelte az erről beszámoló sajtót, de a pert elbukta

Az elemző emlékeztetett arra is, hogy nemrég Tarr Zoltán Tisza-alelnök arról beszélt egy etyeki fórumon, hogy nem mondják el az adóemelési terveiket, mert abba belebuknának. Az Index azonban kiszivárogtatta ezeket a terveket, kiderült, hogy az embereket és a vállalkozásokat is brutális adóemelésekkel sújtanák.

Magyar Péter az adóemelési terveik kiszivárgása után perrel fenyegette az azokról beszámoló sajtót, így például az Indexet. 

Hétfőn a bíróságon a bíróra 20-30 tiszás aktivistával közösen próbált nyomást gyakorolni, de ez nem vezetett eredményre, elbukta a pert.

Magyar Péter megint csak fenyegetőzik és tombol

Deák Dániel itt rámutatott, hogy ez egy hatalmas „bukta” Magyar Péter számára, ugyanis innentől kezdve papírja van arról, hogy valóban adóemelésre készül, hiába próbálja meg ezt tagadni. 

„Érezhetően kétségbeesett Magyar Péter, 

a bírósági döntés óta fenyegetőzik és a közösségi médiában tombol, a követői pedig már a bírót fenyegetik.

 Ez a viselkedés minden, csak nem egy kormányzóképes alternatívát felmutató politikai erő viselkedése” – zárta gondolatait az elemző.

Nyitókép: Facebook

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
