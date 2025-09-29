Ezek nem Magyar Péter hetei: egyre csak gyűrűznek a botrányok a Tisza-vezér körül

Az elemző emlékeztetett arra is, hogy nemrég Tarr Zoltán Tisza-alelnök arról beszélt egy etyeki fórumon, hogy nem mondják el az adóemelési terveiket, mert abba belebuknának. Az Index azonban kiszivárogtatta ezeket a terveket, kiderült, hogy az embereket és a vállalkozásokat is brutális adóemelésekkel sújtanák.

Magyar Péter az adóemelési terveik kiszivárgása után perrel fenyegette az azokról beszámoló sajtót, így például az Indexet.