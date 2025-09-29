Ezek nem Magyar Péter hetei: egyre csak gyűrűznek a botrányok a Tisza-vezér körül

Magyar Péter elvesztette a pert, amit a Tisza kiszivárgott adóterve miatt indított
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
Az elemző szerint a pártelnöknek immár papírja van arról, hogy adóemelésre készül, hiába próbálja ezt tagadni.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyar Péter újabb botrányairól írt a Facebook-oldalán. A szakértő közösségi oldalán kijelentette:
Ezek nem Magyar Péter hetei: a saját emberei lebuktatták a brutális adóemelési terveit, pánikreakcióként beperelte az erről beszámoló sajtót, de a pert elbukta”
Az elemző emlékeztetett arra is, hogy nemrég Tarr Zoltán Tisza-alelnök arról beszélt egy etyeki fórumon, hogy nem mondják el az adóemelési terveiket, mert abba belebuknának. Az Index azonban kiszivárogtatta ezeket a terveket, kiderült, hogy az embereket és a vállalkozásokat is brutális adóemelésekkel sújtanák.
Magyar Péter az adóemelési terveik kiszivárgása után perrel fenyegette az azokról beszámoló sajtót, így például az Indexet.
Hétfőn a bíróságon a bíróra 20-30 tiszás aktivistával közösen próbált nyomást gyakorolni, de ez nem vezetett eredményre, elbukta a pert.
Deák Dániel itt rámutatott, hogy ez egy hatalmas „bukta” Magyar Péter számára, ugyanis innentől kezdve papírja van arról, hogy valóban adóemelésre készül, hiába próbálja meg ezt tagadni.
„Érezhetően kétségbeesett Magyar Péter,
a bírósági döntés óta fenyegetőzik és a közösségi médiában tombol, a követői pedig már a bírót fenyegetik.
Ez a viselkedés minden, csak nem egy kormányzóképes alternatívát felmutató politikai erő viselkedése” – zárta gondolatait az elemző.
A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.
