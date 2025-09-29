Megsemmisítő kritika Schiffertől: Magyar Péter megmutatta valódi arcát

Mint arról a Mandiner is beszámolt, az Index közleményt adott ki arról, hogy

a pert nyert Magyar Péter és a Tisza Párt ellen.

Emlékezetes, hogy a lap 2025. augusztus 26-án tette közzé, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. Az erről szóló cikket egy, az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzés alapján írták meg. Az összeállítást több másik írás követte a témában, melyekben feltárták a Tisza Párt vezetői által az ügyben elmondott hasonló gondolatokat is.

Ekkor a Tisza-vezér elkezdte módszeresen lejáratni az Indexet, több Facebook bejegyzésben becsmérelte a szerkesztőséget és annak munkatársait, sőt volt olyan bejegyzése, amiben azt állította, hogy több sajtópert nyert és/vagy kezdeményezett a portállal szemben.

Végül 2025. augusztus 29-én Magyar Péter pártelnök megbízásából a Tisztelet és Szabadság Párt helyreigazítási kérelemmel fordult laphoz,