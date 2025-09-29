Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia Tisza Párt Tisza-adó pártelnök közlemény index perköltség Magyar Péter

Megsemmisítő kritika Schiffertől: Magyar Péter megmutatta valódi arcát

2025. szeptember 29. 17:45

Érkeznek a reakciók arra, hogy Magyar Péter pert vesztetett az Index-szel szemben.

2025. szeptember 29. 17:45
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, az Index közleményt adott ki arról, hogy 

a pert nyert Magyar Péter és a Tisza Párt ellen.

Emlékezetes, hogy a lap 2025. augusztus 26-án tette közzé, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. Az erről szóló cikket egy, az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzés alapján írták meg. Az összeállítást több másik írás követte a témában, melyekben feltárták a Tisza Párt vezetői által az ügyben elmondott hasonló gondolatokat is.

Ekkor a Tisza-vezér elkezdte módszeresen lejáratni az Indexet, több Facebook bejegyzésben becsmérelte a szerkesztőséget és annak munkatársait, sőt volt olyan bejegyzése, amiben azt állította, hogy több sajtópert nyert és/vagy kezdeményezett a portállal szemben.

Végül 2025. augusztus 29-én Magyar Péter pártelnök megbízásából a Tisztelet és Szabadság Párt helyreigazítási kérelemmel fordult laphoz, 

Ezt is ajánljuk a témában

Pert vesztett Magyar Péter az Index-szel szemben

A Fővárosi Törvényszék szeptember 29-én hozott ítéletet az ügyben, melynek értelmében

elutasította Magyar Péterék kérését, az ügyben az Indexnek nem kell helyreigazítást közölnie.

Az indoklás szerint a lap által ismertett információk véleménynek minősülnek, amire nem lehet helyreigazítást kérni. Az Index írásában nem tényként közölte a párt tervezetét, hanem egy lehetséges forgatókönyvként mutatta be, erre utalt maga a cím is: Egy, az Index birtokába került feljegyzésből kiderül: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt.

A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell fizetnie az Indexnek – írta a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Érkeznek a reakciók

A fejleményekre többek között Schiffer András is reagált. Az ügyvéd közösségi oldalán azt írta,

tőzsdefelügyelet megfenyegetve, újságírók megfenyegetve, bíróságok megfenyegetve: még 195 nap és helyreáll a népi demokrácia.”

Nyitókép: Schiffer András Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter bennfentes ügye: fontos határidő jár le a napokban

Videó

Még mindig tart a jegybanki vizsgálat, hogy kiderítsék, miként juthatott a bennfentes információhoz és kaszált azzal több millió forintot a Tisza Párt elnöke. A politikus eddig igen ingerülten kezelte az ügyet, jövő héten viszont kiderülhet, mire is jutott a felügyelet, azaz hogyan zárul Magyar Péter bennfentes ügye.

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. szeptember 29. 19:01
Pukkancs Peti beszart. TISZA párt a padlón.
Válasz erre
4
0
google-2
2025. szeptember 29. 18:45
Erőss nagypapa boldog lehet, az unoka visszaváltaná a rendszert: kommunistára.
Válasz erre
8
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 29. 18:43 Szerkesztve
Z. „Peti ma délelőtt bejelentette, hogy mindjárt pert nyer az Index ellen, akik »futnak, gyávák« meg minden. Szokásos agymenés. Mert az igazságszolgáltatás még a helyén van! Független – gondolta az ideges kisember még reggel. Petike édesanyja az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese – csak tudja a família. Aztán a Tisza vezére elvesztette a pert az Index ellen. Annak ellenére, hogy beküldött a tárgyalásra 30 őrjöngő tiszás aktivistát, akiknek a bíró t€r.0r.z@lá.a volt a dolguk." Nem jött be. Bukta a pert. Ezután bejelentette, hogy az ítélet a jogállam megcsúfolása. Ami délélőtt még volt. És majd ő független bíróságot csinál. El tudjátok képzelni… Nem tudom, hogy ez hányadik eset, ami bizonyítja: ez az ember gatya. Hány kell még, hogy ezt észrevegyék az emberek?” Nem tart végtelenségig a mentelmi joga... A 26-os választás után jöhetnek a poloska elleni perek!!! 💯❗👍
Válasz erre
8
0
Hohokam
2025. szeptember 29. 18:29
Nyomorék gazember - ezt a primitív lincselő hergelő csőcselék söpredéket nem szabad a hatalom közelébe engedni.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!