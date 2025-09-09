Előzetesben marad a férfi, aki bérgyilkost keresett Orbán Viktor megölésére

Egy pszichiátriai kezelés alatt álló férfi akarta megöletni Orbán Viktort
A gyanú szerint férfi egy külföldi oldalon bérgyilkost keresett a miniszterelnök megölésére.
A férfit 2018 óta pszichiátriai kezelés alatt tartják. Saját bevallása szerint dühkitöréseinek oka a politikai helyzet, valamint „egyéb igazságtalanságok”.
„A bíróság meghosszabbította a terhelt letartóztatását 2025. december 8-ig. A végzés nem jogerős” – közölte a Szabad Európával a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya annak a férfinak az ügyében, aki a miniszterelnök meggyilkolását tervezte.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, augusztus elején tartóztatták le azt a férfit,
aki egy, az Egyesült Államok területén működő szerveren regisztrált, hogy bérgyilkost találjon Orbán Viktor megölésére.
A kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) hajtották végre. Eredetileg szeptember 8-ig rendelték el, most azonban december 8-ig meghosszabbították.
A letartóztatás elrendelése előtt a bírósági tárgyaláson a védő azzal érvelt, hogy a gyanúsított lakásán nem találtak készpénzt. Az indoklás szerint azonban ez nem gyengíti a gyanút. A férfi ugyanis álnéven regisztrált a külföldi oldalra, ahol angolul kommunikált, és már önmagában a felhívás közzététele is befejezett előkészületnek minősül.
A férfi szüleivel él, nincs bejelentett munkahelye, rendszeres jövedelmét családja biztosítja. Az adatok szerint 2018 óta pszichiátriai kezelés alatt áll. Bár nincs priusza, és más eljárás sincs ellene folyamatban, a bíróság szerint a bűnismétlés veszélye reális.
A dühkitörések oka saját bevallása szerint a politikai helyzet és „egyéb igazságtalanságok”.
A férfi az augusztus 8-i tárgyaláson elmondta: dühkitörései során inkább maga ellen fordul, másokat nem bánt. Elismerte és megbánta tettét, cselekményét meggondolatlanságnak nevezte. A bíróság ugyanakkor megállapította, hogy magatartása kiszámíthatatlan, így a szükséges célok csak letartóztatással érhetők el. Mivel pszichiátriai kezelésre szorul, fogva tartását az IMEI-ben rendelték el.
