Előzetesben marad a férfi, aki bérgyilkost keresett Orbán Viktor megölésére

A letartóztatás elrendelése előtt a bírósági tárgyaláson a védő azzal érvelt, hogy a gyanúsított lakásán nem találtak készpénzt. Az indoklás szerint azonban ez nem gyengíti a gyanút. A férfi ugyanis álnéven regisztrált a külföldi oldalra, ahol angolul kommunikált, és már önmagában a felhívás közzététele is befejezett előkészületnek minősül.

A férfi szüleivel él, nincs bejelentett munkahelye, rendszeres jövedelmét családja biztosítja. Az adatok szerint 2018 óta pszichiátriai kezelés alatt áll. Bár nincs priusza, és más eljárás sincs ellene folyamatban, a bíróság szerint a bűnismétlés veszélye reális.

A dühkitörések oka saját bevallása szerint a politikai helyzet és „egyéb igazságtalanságok”.

A férfi az augusztus 8-i tárgyaláson elmondta: dühkitörései során inkább maga ellen fordul, másokat nem bánt. Elismerte és megbánta tettét, cselekményét meggondolatlanságnak nevezte. A bíróság ugyanakkor megállapította, hogy magatartása kiszámíthatatlan, így a szükséges célok csak letartóztatással érhetők el. Mivel pszichiátriai kezelésre szorul, fogva tartását az IMEI-ben rendelték el.

