09. 08.
hétfő
Buzsik Borka divatbemutató Szoboszlai Dominik

Először tűnt fel a szülés óta Szoboszlai Dominik felesége a nyilvánosság előtt

2025. szeptember 08. 15:10

Buzsik Borka egy divatbemutatón tündökölt.

2025. szeptember 08. 15:10
null

A magyar válogatott és a Liverpool sztárja, Szoboszlai Dominik és újdonsült felesége augusztus 3-án jelentette be Instagramon az örömhírt, hogy megszületett első gyermekük. Azóta Borka nem igazán mutatkozott a nyilvánosság előtt, csupán egy posztban adott hírt magáról, augusztus 25-én mutatta meg szülés utáni alakját, egy 24 óráig elérhető Instagram sztoriban – emlékeztetett a Blikk.

A képen a beszámolók szerint úgy tűnt, hogy egy konditeremből posztolt, ez pedig úgy látszik kifizetődött. Buzsik Borka ugyanis csak úgy ragyogott a divatbemutatón. Ráadásul nem egyedül tündökölt, hanem a BCEFW showjára elkísérte egyik húga, Zsóka is.

Nyitókép: Buzsik Borka Instagram-oldala

Összesen 1 komment

Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 15:36
A szilikon-spricc után pár hét bújócskát szoktak javasolni a plasztikai sebészek, Szopóné ezt ki is használta, töltetett rendesen ahogy elnézem.
