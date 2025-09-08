Először tűnt fel a szülés óta Szoboszlai Dominik felesége a nyilvánosság előtt

„Amikor először a karomban tarthattam a kislányunkat…” – Szoboszlai élete legkülönlegesebb pillanatáról mesélt
Elárulta, még bele kell szoknia az új szerepbe.
Buzsik Borka egy divatbemutatón tündökölt.
A magyar válogatott és a Liverpool sztárja, Szoboszlai Dominik és újdonsült felesége augusztus 3-án jelentette be Instagramon az örömhírt, hogy megszületett első gyermekük. Azóta Borka nem igazán mutatkozott a nyilvánosság előtt, csupán egy posztban adott hírt magáról, augusztus 25-én mutatta meg szülés utáni alakját, egy 24 óráig elérhető Instagram sztoriban – emlékeztetett a Blikk.
A képen a beszámolók szerint úgy tűnt, hogy egy konditeremből posztolt, ez pedig úgy látszik kifizetődött. Buzsik Borka ugyanis csak úgy ragyogott a divatbemutatón. Ráadásul nem egyedül tündökölt, hanem a BCEFW showjára elkísérte egyik húga, Zsóka is.
Nyitókép: Buzsik Borka Instagram-oldala
