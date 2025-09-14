Ft
09. 14.
vasárnap
09. 14.
vasárnap
Ian Bremmer Sanghaji Együttműködési Szervezet Hszi Csin-ping

Elismert geopolitikai elemző fejtette meg: Kína épp benyomul az Amerika által hagyott vákuumba

2025. szeptember 14. 16:22

Ian Bremmer szerint Amerikának egyetlen esélye van, hogy megállítsa ezt a folyamatot.

2025. szeptember 14. 16:22
null

Donald Trump kiszámíthatatlan külpolitikája miatt számos ország igyekszik csökkenteni függőségét az Egyesült Államoktól, és alternatív partnereket keres. Ezt a vákuumot Kína próbálja kihasználni: a Sanghaji Együttműködési Szervezet bővülő csúcstalálkozóján Hszi Csin-ping a többpólusú világrend és a hosszú távú stabilitás képét kínálta – írja a Portfolión megjelent véleménycikkében Ian Bremmer politológus, az Eurasia Group geopolitikai kockázatelemző és tanácsadó cég elnöke.

Szerinte Peking sem képes valódi globális vezető szerepre, de következetessége és multilaterális üzenete vonzóbbá válik a bizonytalanságtól tartó országoknak. Az új pénzügyi intézmények és déli együttműködések csak apró lépések, hosszabb távon azonban megkönnyíthetik a világ fokozatos elmozdulását az Egyesült Államoktól kelet felé.

Bremmer úgy véli, Hszi Csin-ping, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető közös fotói a pekingi Győzelem napi parádén, nem azt jelentik, hogy új világrend született, Kína ugyanis nincs abban a helyzetben, hogy vezessen egy ilyet. 

Peking azonban azt világosan látja, hogy vezetői vákuum alakult ki, és igyekszik kihasználni ezt.

A politológus szerint 

nem a Tienanmen téri katonai díszszemle volt a lényeges, hanem a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójának vendéglistája. Ez volt ugyanis a legnagyobb találkozó a szervezet 2001-es megalapítása óta.

„Egy egyoldalú politikát folytató Fehér Ház árnyékában – ahol az amerikai elnök, Donald Trump hangulatával együtt változnak a külpolitikai döntések – több mint két tucatnyi állam- és kormányfő gyűlt össze Tiencsinben. 

Egy dolog közös volt bennük: mindannyian el akarták kezdeni a függetlenedést az Egyesült Államoktól” 

– fogalmazott.

A szerző cikkében kifejti, hogy Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája hosszú távon arra ösztönzi az országokat, hogy alternatívákat keressenek a gazdasági kapcsolatok terén. Kína pedig ebben a helyzetben biztos pontnak állíthatja be magát.

Ebben a helyzetben még azok az országok is, amelyek nem osztják Kína vízióit, alternatívákat keresnek, erre pedig a legjobb példa India, melynek viszonya az utóbbi időben Amerikával romlott, Kínával viszont javult.

Bremmer cikkében amellett érvel, hogy Amerika számára a megoldás az lehet, ha ismét megbízható partnerré válik.

Nyitókép: SUO TAKEKUMA / POOL / AFP 

 

