Elismert geopolitikai elemző fejtette meg: Kína épp benyomul az Amerika által hagyott vákuumba

Itt a sorsfordító pillanat, félreérthetetlen üzenet érkezett – elkezdődött az új világrend
A Nyugat, különösen Európa, tehetetlenségre van ítélve, ha nem változtat ideológiai és gazdasági hozzáállásán.
Ian Bremmer szerint Amerikának egyetlen esélye van, hogy megállítsa ezt a folyamatot.
Donald Trump kiszámíthatatlan külpolitikája miatt számos ország igyekszik csökkenteni függőségét az Egyesült Államoktól, és alternatív partnereket keres. Ezt a vákuumot Kína próbálja kihasználni: a Sanghaji Együttműködési Szervezet bővülő csúcstalálkozóján Hszi Csin-ping a többpólusú világrend és a hosszú távú stabilitás képét kínálta – írja a Portfolión megjelent véleménycikkében Ian Bremmer politológus, az Eurasia Group geopolitikai kockázatelemző és tanácsadó cég elnöke.
Szerinte Peking sem képes valódi globális vezető szerepre, de következetessége és multilaterális üzenete vonzóbbá válik a bizonytalanságtól tartó országoknak. Az új pénzügyi intézmények és déli együttműködések csak apró lépések, hosszabb távon azonban megkönnyíthetik a világ fokozatos elmozdulását az Egyesült Államoktól kelet felé.
Bremmer úgy véli, Hszi Csin-ping, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető közös fotói a pekingi Győzelem napi parádén, nem azt jelentik, hogy új világrend született, Kína ugyanis nincs abban a helyzetben, hogy vezessen egy ilyet.
Peking azonban azt világosan látja, hogy vezetői vákuum alakult ki, és igyekszik kihasználni ezt.
A politológus szerint
nem a Tienanmen téri katonai díszszemle volt a lényeges, hanem a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójának vendéglistája. Ez volt ugyanis a legnagyobb találkozó a szervezet 2001-es megalapítása óta.
„Egy egyoldalú politikát folytató Fehér Ház árnyékában – ahol az amerikai elnök, Donald Trump hangulatával együtt változnak a külpolitikai döntések – több mint két tucatnyi állam- és kormányfő gyűlt össze Tiencsinben.
Egy dolog közös volt bennük: mindannyian el akarták kezdeni a függetlenedést az Egyesült Államoktól”
– fogalmazott.
A szerző cikkében kifejti, hogy Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája hosszú távon arra ösztönzi az országokat, hogy alternatívákat keressenek a gazdasági kapcsolatok terén. Kína pedig ebben a helyzetben biztos pontnak állíthatja be magát.
Ebben a helyzetben még azok az országok is, amelyek nem osztják Kína vízióit, alternatívákat keresnek, erre pedig a legjobb példa India, melynek viszonya az utóbbi időben Amerikával romlott, Kínával viszont javult.
Bremmer cikkében amellett érvel, hogy Amerika számára a megoldás az lehet, ha ismét megbízható partnerré válik.
Nyitókép: SUO TAKEKUMA / POOL / AFP