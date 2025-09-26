Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bizonyíték Apró Antal vád Dobrev Klára

Egynéhány szörnyeteg

2025. szeptember 26. 05:54

A „Zsolti bácsizó” rágalomcunami ismét igazolja régi vesszőparipámat: a magyarországi baloldalnak mindig van lejjebb.

2025. szeptember 26. 05:54
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„A »Zsolti bácsizó« rágalomcunami ismét igazolja régi vesszőparipámat: a magyarországi baloldalnak mindig van lejjebb. Hiába képzeljük azt, hogy na, most végre leértek a reterát aljára – frászt! Folyton újabb mélységekbe fúrják le magukat, és onnét rázzák az öklüket. Sosemvolt »hosszú bájtok éjszakája«, meghamisított Teller-levél, kiforgatott köteles beszéd, bajai DK-s kamuvideó, miniszterfeleség lehallgatása, őrjöngés egy szórakozóhelyen telefonrablással és becsinálással, a 82 éves Pál atya inzultálása, amiért harangozni merészel… Édes Istenem! Most meg ez a Szőlő utcai eset: a lelepleződött, hamis pedofil vád Semjén Zsolt ellen. Vajon mennyire meghitt viszonyban állhat az ördöggel az, aki bármifajta bizonyíték nélkül kitalál, fölépít és lumpenhálózata segítségével elterjeszt egy ilyen förtelmet? Azt hiszem, a lehető legközelebbiben.

A rágalomhadjárat központi figurája a korábban a brit titkosszolgálat fedőcége által fizetett Káncz Csaba »geopolitikai szakértő«, aki előzőleg Orbán Viktor fölakasztására célozgatott, máskor azt terjesztette, hogy a magyar kormány Kárpátalja visszafoglalására készül. A dekonspirálódott Káncz tehát egy közveszélyes álhírgyáros, akinek mostani rémtette csupán részben irányult Semjén Zsolt tönkretételére. A fő cél végső soron a közbizalom aláásása, a demokratikusan megválasztott magyar kormány megpuccsolása lehetett. A rendőrség által szerdán lefoglalt számítógépéről további érdekes dolgok is előkerülhetnek…

A szennyár másik kútfője, Dobrev Klára öt-öt millió forint nyomravezetői díjat ígért annak, aki bizonyítékot szállít neki a »két magas rangú politikusról«, akinek úgymond kislányokat és kisfiúkat közvetített ki a Szőlő utcai »gyermekotthon« letartóztatott vezetője. Teszi mindezt egy nappal azután, hogy a nyilvánosságra hozott nyomozati jelentésből világosan kiderül: az ügyben nincsenek kiskorú sértettek, nincsen semmilyen politikusi érintettség. A tömeggyilkos szörnyeteg, Apró Antal unokáját mindez nem érdekli, bizonyítékot követel. A vér nem válik vízzé: a gonoszság annyira megfertőzte Dobrev elméjét, hogy föl sem fogja, mennyire önleleplező, amit művel. Hiszen aki bizonyítékokért pitizik a rágalmaihoz, az kvázi beismeri, nincs neki ilyenje. Enélkül viszont milyen jogon vádaskodik és uszít a kormány, kormánytagok ellen? Beteges hazudozása közepette gyermekotthonnak nevezi a Szőlő utcai javítóintézetet, és lánysértettekről hadovál, miközben ott csak fiúkat tartanak fogva. Végtelenül romlott, beteg személyiség. Olyan büntetés dukál neki és bűntársainak, amilyet még nem látott a hazai rágalmazáskriminalisztika.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Dobrev Klára

Facebook

Idézőjel

Ez úgy bűzlik, hogy a Holdon is érezni

Tehát el kellene hinnünk, hogy kiskorú áldozat nincs a Szőlő utcai pedifilfbotrányban, elkövető nincs, politikusi érintettség nincs.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 26. 06:56
Kíváncsi lennék egy pletykakutató véleményére. Hajnal Miklós anyukája pletykakutató.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!