Egy színpadon állt a LŐFEGYVERT viselő Ruszin-Szendivel, most KITÁLAL a részletekről

„Temus-Rambo, pózőr, hülye, világi balfasz, totál hiteltelen” – kiborultak a tiszás fórumozók Ruszin-Szendi Romuluszra

A Redditen is nagyot futott Ruszin-Szendi Romulusz legújabb – immár sokadik – botránya. A tiszás fórumozók is kifakadtak a wannabe politikusra, és úgy vélik, hogy ekkora hibával csak árt a volt vezérkari főnök a párt esélyeinek.