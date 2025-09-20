Egy színpadon állt a LŐFEGYVERT viselő Ruszin-Szendivel, most KITÁLAL a részletekről

Kihullottak a csontvázak a szekrényből: ezek után nehezen fog vitázni Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)
Ezt nem fogja zsebre tenni Magyar Péter embere.
Exkluzív riportunk.
Ruszin-Szendi Romulsz lebukott, hogy lőfegyverrel tartott lakossági fórumot a Kobak Klub rendezvényén.
Exkluzív interjúnkban Leel-Őssy Gáborral beszélgettünk többek között a Kobak Klub missziójáról, arról, hogy számíthatunk-e náluk Fideszes vendégre és természetesen a nagy botrányt kavart Ruszin-Szendi Romulusz rendezvényről is.
