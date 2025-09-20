Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Leel-Őssy Gábor Kobak Klub lőfegyver

Egy színpadon állt a LŐFEGYVERT viselő Ruszin-Szendivel, most KITÁLAL a részletekről

2025. szeptember 20. 10:40

Exkluzív riportunk.

2025. szeptember 20. 10:40
null

Ruszin-Szendi Romulsz lebukott, hogy lőfegyverrel tartott lakossági fórumot a Kobak Klub rendezvényén. 

Exkluzív interjúnkban Leel-Őssy Gáborral beszélgettünk többek között a Kobak Klub missziójáról, arról, hogy számíthatunk-e náluk Fideszes vendégre és természetesen a nagy botrányt kavart Ruszin-Szendi Romulusz rendezvényről is.

Nézze meg teljes videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

NokiNokedli
•••
2025. szeptember 20. 11:30 Szerkesztve
Hihetetlen, de a fél ország naponta találkozik lőfegyvert cipelő-viselő emberekkel, de mindenki leszarja. Az hagyján, de a FIDESZ törzs-szavazó tábora, amelyiknek egy része kezd átigazolni MP-féle bandához, szúró-vágó eszközök nélkül sehová nem megy. Ők a szurikáták.
Válasz erre
0
1
bagira004
2025. szeptember 20. 11:22
Magyar P alkalmi süket vak , újságírókat lökdösnek , mi van szédülnek mit fogyasztanak , alkalmi vak csak azt látja amit a brüsszeli szemellenző enged , mint a lózablát felrakják rá a gyeplőt Brüsszelből balra kanyarodva húzzák .
Válasz erre
1
0
nobutada
2025. szeptember 20. 11:05
Azt mondja, hogy nyitottak mindkét oldal felé, felsorolja az eddigi meghívottakat, egy sincs köztük kormánypárti! Aztán név szerint említi hernyó herényit, mint korábbi kormány tagot!?! Hol él ez az ember? Van bőr a képén? És tagadja, hogy tsz-es lenne! Na ne mesélj öcsipöcs!
Válasz erre
4
0
Jinx
2025. szeptember 20. 11:04
GRATULÁLOK a CÍMADÁSHOZ
Válasz erre
1
0
