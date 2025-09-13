Ft
09. 13.
szombat
Ebben a szörnyű diktatúrában van ez a két lehetőség: börtönbe csuknak, vagy kapok félmilliárdot

2025. szeptember 13. 10:03

Valahogy gondoskodni kell a hisztéria finanszírozásáról.

2025. szeptember 13. 10:03
Gulyás Márton
Hont András
Hont András
„Gratulálok én is meg minden, de ez azért nagyon vicces. Ebben a szörnyű diktatúrában van ez a két lehetőség: börtönbe csuknak, vagy kapok félmilliárdot. A szőrözőknek mondom, akik már megint fogalmatlanul tudálékoskodni fognak a »kapok« szó miatt; természetesen ez az adófizetők pénze, viszont az állam osztja.

A kormánytöbbségnek néhány jogszabály-módosításba kerülne, hogy ez az egész ne legyen. Egyben itt ragadnám meg az alkalmat, hogy még jobban gratuláljak a szuverenitásvédelmi izének, hogy parádés marketinggel megtolta a NER-ellenes médiát. Ha úgy tetszik: több száz millióval megfejelte az ellenzéki kampányt. Kész Észak-Korea!

Továbbá közlöm a szintén mindent tudó, de mintegy tíz évet vödörben átvészelő jólértesültekkel, akik szerint anno még csak-csak elviselhető volt a NER, de most aztán már mindent eltipor, hogy ja, tíz éve nem dobáltak százmilliókat ellenzéki propagandára. Most, hogy a 15 évig kézből etetett szervezetek megszűnésben vannak, a másik meg még nem került oda a bödönhöz, valahogy gondoskodni kell a hisztéria finanszírozásáról.”

Nyitókép: Képkocka/YouTube (Partizán)

 

dryanflowd-
2025. szeptember 13. 10:58
...természetesen ez az adófizetők pénze, viszont az állam osztja. – Miután "ez mind szamárság (majorság)".
pugacsov-0
2025. szeptember 13. 10:48
Az Öt mennyit kapott ?
kimirszen
2025. szeptember 13. 10:43
"""A szőrözőknek mondom, akik már megint fogalmatlanul tudálékoskodni fognak a »kapok« szó miatt; természetesen ez az adófizetők pénze, viszont az állam osztja.""" Az állampolgárok felajánlott 1%hoz mi köze van a kormánynak? Irigyled Hont hogy a Partizánnak összejött 500.000.000 ft? Kalapozzatok jövőre ti is az befizetett SZJA 1% ért.
belbuda
2025. szeptember 13. 10:36
Bandi,te csak szeretgesd tovább Bástya elvtársat,hisz abból élsz...🤨
