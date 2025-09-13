„Gratulálok én is meg minden, de ez azért nagyon vicces. Ebben a szörnyű diktatúrában van ez a két lehetőség: börtönbe csuknak, vagy kapok félmilliárdot. A szőrözőknek mondom, akik már megint fogalmatlanul tudálékoskodni fognak a »kapok« szó miatt; természetesen ez az adófizetők pénze, viszont az állam osztja.

A kormánytöbbségnek néhány jogszabály-módosításba kerülne, hogy ez az egész ne legyen. Egyben itt ragadnám meg az alkalmat, hogy még jobban gratuláljak a szuverenitásvédelmi izének, hogy parádés marketinggel megtolta a NER-ellenes médiát. Ha úgy tetszik: több száz millióval megfejelte az ellenzéki kampányt. Kész Észak-Korea!

Továbbá közlöm a szintén mindent tudó, de mintegy tíz évet vödörben átvészelő jólértesültekkel, akik szerint anno még csak-csak elviselhető volt a NER, de most aztán már mindent eltipor, hogy ja, tíz éve nem dobáltak százmilliókat ellenzéki propagandára. Most, hogy a 15 évig kézből etetett szervezetek megszűnésben vannak, a másik meg még nem került oda a bödönhöz, valahogy gondoskodni kell a hisztéria finanszírozásáról.”

Nyitókép: Képkocka/YouTube (Partizán)