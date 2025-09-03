Csak a szokásos: az EU soros elnöke Magyarországot fenyegette, Ukrajnát magasztalta

A tagságra jelentkezők közül a dán közleményben kiemelték Ukrajnát,

amelynek reformtörekvéseit a miniszter a nehéz körülmények ellenére is figyelemre méltónak nevezte.

Hozzátette, hogy más tagjelölt országok is aktívan dolgoznak a szükséges reformokon, így esetükben is van lehetőség érdemi előrelépésre. A dán miniszter tájékoztatása szerint az EU belső reformjait is megvitatták,

amelyek egyik célja éppen az, hogy az unió felkészüljön új tagállamok befogadására.

Úgy vélte, a mostani eszmecsere jelentős hozzájárulás lehet az Európai Bizottság számára, amely még az idén több elemzés bemutatására készül a témában. Bjerre azt is elmondta: a dán elnökség a jogállamiság védelmét kiemelt feladatának tekinti. Ennek részeként folytatják az Európai Unió Tanácsában zajló jogállamisági párbeszédet,

valamint az úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárást, amely jelenleg Magyarországot érinti.

A koppenhágai megbeszélésen „széles támogatást élvezett az a cél, hogy meg kell védeni az EU közös értekeit” – húzta alá a miniszter. Hozzátette: jelentős támogatást érzékelt legtöbb kollégájának részéről azzal kapcsolatban is, hogy szélesíteni kell az unió azon eszköztárát, amely az alapértékek betartásának garantálására szolgál.

(MTI)

