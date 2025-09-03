Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Ukrajna Dánia Európai Unió

Csak a szokásos: az EU soros elnöke Magyarországot fenyegette, Ukrajnát magasztalta

2025. szeptember 03. 09:53

Marie Bjerre fenyegetésekkel és hadüzenetszerű kijelentésekkel támadta hazánkat, miközben Ukrajnát a reformjaiért magasztalta.

2025. szeptember 03. 09:53
null

Az Európai Unió bővítése kulcsfontosságú az unió megerősítésében, és hozzájárulhat a kontinens biztonságának és stabilitásának növeléséhez – jelentette ki Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere az uniós tagállamok európai ügyekért felelős minisztereinek koppenhágai informális találkozóját követően, az EU soros dán elnökségének a témáról kiadott közleménye szerint.

Hozzátette: az előrelépés a témában a dán elnökség egyik kiemelt célkitűzése. Az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy önállóbban cselekedjen, és megerősítésében a bővítésnek kulcsszerepe van – fogalmazott. A tanácskozáson a közlemény szerint az uniós tagjelölt országok illetékes miniszterei is részt vettek.

Ezt is ajánljuk a témában

A tagságra jelentkezők közül a dán közleményben kiemelték Ukrajnát, 

amelynek reformtörekvéseit a miniszter a nehéz körülmények ellenére is figyelemre méltónak nevezte.

Hozzátette, hogy más tagjelölt országok is aktívan dolgoznak a szükséges reformokon, így esetükben is van lehetőség érdemi előrelépésre. A dán miniszter tájékoztatása szerint az EU belső reformjait is megvitatták, 

amelyek egyik célja éppen az, hogy az unió felkészüljön új tagállamok befogadására.

Úgy vélte, a mostani eszmecsere jelentős hozzájárulás lehet az Európai Bizottság számára, amely még az idén több elemzés bemutatására készül a témában. Bjerre azt is elmondta: a dán elnökség a jogállamiság védelmét kiemelt feladatának tekinti. Ennek részeként folytatják az Európai Unió Tanácsában zajló jogállamisági párbeszédet, 

valamint az úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárást, amely jelenleg Magyarországot érinti.

A koppenhágai megbeszélésen „széles támogatást élvezett az a cél, hogy meg kell védeni az EU közös értekeit” – húzta alá a miniszter. Hozzátette: jelentős támogatást érzékelt legtöbb kollégájának részéről azzal kapcsolatban is, hogy szélesíteni kell az unió azon eszköztárát, amely az alapértékek betartásának garantálására szolgál.

(MTI) 

Nyitókép: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. szeptember 03. 11:28
Marie Bjerre dán picsának inkább Grönlanddal kéne foglalkoznia, mert ha nem figyel, Trump el fogja szedni tőle.
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2025. szeptember 03. 11:26
Csak egy kvótapicsa, kvóta böffenete....................
Válasz erre
0
0
fater0921
2025. szeptember 03. 11:24
Egy olyan reformintézkedést mondj ótvar kurva, ami hasznos,nem csak látszatintézkedés!!!!!!!Rohadjon szét a picsád szar teves kurva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
august
2025. szeptember 03. 11:22
Vajon honnan szednek ennyi hülyét?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!