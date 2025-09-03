Csak a szokásos: az EU soros elnöke Magyarországot fenyegette, Ukrajnát magasztalta

Dániából üzentek hadat Magyarországnak – Ukrajna érdekében gyalázkodnak
Gond nélkül megfosztanának egy uniós tagállamot az őt megillető jogoktól egy háborúban álló ország csatlakozása érdekében.
Marie Bjerre fenyegetésekkel és hadüzenetszerű kijelentésekkel támadta hazánkat, miközben Ukrajnát a reformjaiért magasztalta.
Az Európai Unió bővítése kulcsfontosságú az unió megerősítésében, és hozzájárulhat a kontinens biztonságának és stabilitásának növeléséhez – jelentette ki Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere az uniós tagállamok európai ügyekért felelős minisztereinek koppenhágai informális találkozóját követően, az EU soros dán elnökségének a témáról kiadott közleménye szerint.
Hozzátette: az előrelépés a témában a dán elnökség egyik kiemelt célkitűzése. Az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy önállóbban cselekedjen, és megerősítésében a bővítésnek kulcsszerepe van – fogalmazott. A tanácskozáson a közlemény szerint az uniós tagjelölt országok illetékes miniszterei is részt vettek.
Ezt is ajánljuk a témában
Gond nélkül megfosztanának egy uniós tagállamot az őt megillető jogoktól egy háborúban álló ország csatlakozása érdekében.
A tagságra jelentkezők közül a dán közleményben kiemelték Ukrajnát,
amelynek reformtörekvéseit a miniszter a nehéz körülmények ellenére is figyelemre méltónak nevezte.
Hozzátette, hogy más tagjelölt országok is aktívan dolgoznak a szükséges reformokon, így esetükben is van lehetőség érdemi előrelépésre. A dán miniszter tájékoztatása szerint az EU belső reformjait is megvitatták,
amelyek egyik célja éppen az, hogy az unió felkészüljön új tagállamok befogadására.
Úgy vélte, a mostani eszmecsere jelentős hozzájárulás lehet az Európai Bizottság számára, amely még az idén több elemzés bemutatására készül a témában. Bjerre azt is elmondta: a dán elnökség a jogállamiság védelmét kiemelt feladatának tekinti. Ennek részeként folytatják az Európai Unió Tanácsában zajló jogállamisági párbeszédet,
valamint az úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárást, amely jelenleg Magyarországot érinti.
A koppenhágai megbeszélésen „széles támogatást élvezett az a cél, hogy meg kell védeni az EU közös értekeit” – húzta alá a miniszter. Hozzátette: jelentős támogatást érzékelt legtöbb kollégájának részéről azzal kapcsolatban is, hogy szélesíteni kell az unió azon eszköztárát, amely az alapértékek betartásának garantálására szolgál.
(MTI)
Nyitókép: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP