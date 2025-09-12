Ft
09. 12.
péntek
kormány Magyar Falu Program üzlet kisbolt

Bezárás helyett megújulás: falusi üzletek százait segíti az állami támogatás

2025. szeptember 12. 18:03

Újabb sikert könyvelhet el a Magyar Falu Program: közel 1500 kisbolt kapott állami támogatást, így sok településen továbbra is biztosított a helyi vásárlás lehetősége.

2025. szeptember 12. 18:03
A Magyar Falu Program keretében közel 1500, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet kapott fejlesztési támogatást, legtöbbjük ezzel a bezárástól menekült meg – olvasható a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdai Facebook-bejegyzésében.

Gyopáros Alpár azt írta: 

ez azt jelenti, hogy a kormánynak a falusi kisboltok megmentését, sőt fejlesztését célzó programja a Magyar Falu Program keretében nagy siker, hiszen a támogatásban részesült beruházások 96 százaléka megvalósult, illetve folyamatban van.

A politikus közölte: a falusi kisbolt – sokak szerint – nemcsak azért fontos, hogy helyben legyen elérhető a vasárnapi ebédhez kimaradt hozzávaló beszerzése, hogy ne kelljen érte a városba bumlizni, hanem azért is, mert a falusi kisbolt az esetek nagy részében találkozási pont, akár közösségi színtér is.

Ezért különösen örömteli, hogy számos olyan faluban nyílt új üzlet, ahol korábban ilyen egyáltalán nem volt

– tette hozzá.

„Büszke vagyok rá, hogy a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják, és a jövőben is számítunk a falvak javaslataira! Hajrá, magyar falvak!” – zárta bejegyzését Gyopáros Alpár.

(MTI)

Nyitókép: Katona Tibor / MTI

***

 

