Bezárás helyett megújulás: falusi üzletek százait segíti az állami támogatás

Újabb sikert könyvelhet el a Magyar Falu Program: közel 1500 kisbolt kapott állami támogatást, így sok településen továbbra is biztosított a helyi vásárlás lehetősége.
A Magyar Falu Program keretében közel 1500, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet kapott fejlesztési támogatást, legtöbbjük ezzel a bezárástól menekült meg – olvasható a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdai Facebook-bejegyzésében.
Gyopáros Alpár azt írta:
ez azt jelenti, hogy a kormánynak a falusi kisboltok megmentését, sőt fejlesztését célzó programja a Magyar Falu Program keretében nagy siker, hiszen a támogatásban részesült beruházások 96 százaléka megvalósult, illetve folyamatban van.
A politikus közölte: a falusi kisbolt – sokak szerint – nemcsak azért fontos, hogy helyben legyen elérhető a vasárnapi ebédhez kimaradt hozzávaló beszerzése, hogy ne kelljen érte a városba bumlizni, hanem azért is, mert a falusi kisbolt az esetek nagy részében találkozási pont, akár közösségi színtér is.
Ezért különösen örömteli, hogy számos olyan faluban nyílt új üzlet, ahol korábban ilyen egyáltalán nem volt
– tette hozzá.
„Büszke vagyok rá, hogy a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják, és a jövőben is számítunk a falvak javaslataira! Hajrá, magyar falvak!” – zárta bejegyzését Gyopáros Alpár.
(MTI)
Nyitókép: Katona Tibor / MTI
***